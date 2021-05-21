«Живу в ритме гиперлапса»: тюменцы пробились в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

Семь тюменцев представят регион в финале всероссийского конкурса "Лидеры Интернет-коммуникаций". Фото из Instagram героя публикации

Семь жителей Тюменской области подтвердили свое право участвовать в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». Центр управления регионом Тюменской области выяснил имена тех, кто представит наш регион в полуфинале. Это Андрей Беленький, Анастасия Здорнова, Елена Калиева, Юлия Котикова, Александра Малыгина, Александра Оверченко, Александр Пересторонин. Ранее организаторы сообщали, что до очного этапа в Москве допустили десять тюменцев.

Попала в число лучших и представит Тюменскую область на конкурсе руководитель пресс-службы регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Елена Калиева. Прежде она руководила пресс-службой городского департамента по спорту и молодежной политике, еще там стала развивать проект «Выход в люди», с помощью которого сегодня тюменцы узнают в соцсетях о событиях, состязаниях, возможностях самореализации. Сейчас Елена развивает проект на уровне области, а на конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» защищает его перед экспертами федерального уровня.

– Мне очень хочется подтвердить нашу работу на федеральном уровне, получить независимую экспертную оценку того, над чем мы работаем на протяжении долгих лет. Я думаю, что это можно сделать с помощью конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», хочется получить признание своего труда от экспертов этого престижного конкурса, – сказала Елена Калиева.

Участник Александр Пересторонин – медиаменеджер, запустивший несколько популярных тюменских интернет-площадок. Его первым и сразу успешным проектом стал информационно-развлекательный портал «Вслух.ру», который он реализовал вместе с братом еще 20 лет назад, одним из последних – культурно-просветительский информационный проект «Афиша Тюмень» о событиях в жизни города и области.

– Я хотел бы познакомиться с людьми, посмотреть, какие инструменты коммуникации они используют, научиться понимать аудиторию из разных регионов. Интересно послушать, как молодежь развивает TikTok, узнать о новых тенденциях на YouTube и других площадках. Возможно, некоторые мои проекты будут интересны другим участникам и мы сможем наладить сотрудничество, – сообщил он организаторам конкурса.

Еще одной полуфиналисткой стала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Это на ее плечи с начала 2020 года и по сей день возложены все непростые вопросы информирования жителей региона о пандемии, вакцинации, статистика заболеваемости коронавирусом, а также масса другой аналитической работы. Всё это нужно делать оперативно. Впрочем, сама Саша считает, что именно в этом ее гиперсильная сторона.

– Лидеры интернет-коммуникаций! Первый день полуфинала! Это огонь! Задания, решение которых лежит в масштабах страны. Установки, которые можно анализировать месяцами, съемки, которые проходят неделями, продукт, который готовится днями... командами! Вы видите друг друга впервые... и у вас минуты! Вот это точно мое. Живу в ритме вечного гиперлапса! И теперь благодаря конкурсу @comchallengeru поняла, что это моя гиперсильная сторона! – заявила в своем Instagram Александра Малыгина.

Полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал в Москве накануне, 20 мая. Для участия в конкурсе заявки подали более 13,4 тыс. человек из разных регионов страны, однако в полуфинал прошли только 376 участников. Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил, что возраст конкурсантов самый разный. Так, пять полуфиналистов младше 20 лет, а 10 – старше 50. Основную массу участников составляют конкурсанты в возрасте от 20 до 45 – 50 лет.

– Очень разный набор и по уровню управления: у нас есть и владельцы собственного бизнеса, и топ-менеджеры, и просто специалисты. Разброс достаточно большой, – отметил Гореславский.

20 и 21 мая прошел полуфинал, по итогам которого определят финалистов. 23 и 24 мая они поборются за победу, а вечером 24 мая станут известны победители конкурса на вечерней церемонии награждения. Они получат возможность трудоустройства на вакантные позиции не только в структуре АНО «Диалог», но и в пресс-службах органов власти, а также смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны.

Всероссийский проект «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» и Центрами управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Главная цель проекта – формирование кадрового резерва и региональных «цифровых» команд для сферы интернет-коммуникаций.