Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 19 мая 2021 года: активно идет вакцинация

В Тюменской области активно идет вакцинация. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 мая 2021 года. Количество заболевших составило 36 056 человек.

Всего зараженных: 36 056.

Количество смертей: 516.

Режим повышенной готовности: до 23 мая.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени Центр по борьбе с коронавирусом принял восемь тысяч пациентов. Их туда направляли специалисты поликлиник. Помимо компьютерной томографии лёгких, пациенты проходили ПЦР-анализ на COVID-19 и при необходимости – ЭКГ. По результатам обследования дежурный врач определял тактику дальнейшего лечения пациентов: амбулаторное наблюдение или госпитализация.

Тюменцев вакцинировали во время ярмарки садоводов «Дача. Сад. Огород», которая состоялась с 12 по 16 мая в выставочном зале. Там работал мобильный пункт вакцинации от COVID-19.

Кстати, процедура вакцинации занимает около 10 – 15 минут вместе с медицинским осмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа вакцинации через 21 день. Прививку можно поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Больше тысячи жителей Ялуторовска привились против коронавируса за майские праздники. Их призывали сделать прививку через социальные сети.

– Многие приходили и говорили: «Ничего себе, вы даже в праздники работаете! Даже жалели нас, мол, все празднуют, а вы! Только мы ведь посменно выходили прививки ставить, поэтому и с семьями побыли, и отдохнули тоже, – рассказала медицинская сестра прививочного кабинета Татьяна Дмитриева.

В тюменских ТРЦ открывают новые пункты вакцинации. Чтобы сделать прививку, не нужно предварительно записываться. Городская территория здоровья продолжает работать и открывает новые пункты вакцинации для всех тюменцев и гостей города, например в ТРЦ «Колумб», «Солнечный» и «Кристалл». Также для удобства жителей города открыт пункт вакцинации в микрорайоне Антипино – в филиале городской поликлиники № 6.

В Тюменскую область поступило почти 34 300 доз вакцины от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 205 243 доз, «ЭпиВакКорона» – 7 790.

В регионе реализуются различные формы выездной работы: есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах. Кроме того, осуществляются выезды вакциномобилей в отдаленные населенные пункты, также работают временные пункты в торговых центрах.

За последние сутки в России выявлено 8 183 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 972 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 957 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 575 летальных исходов, выздоровели 4 572 226 человек.