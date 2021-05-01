Проснулись не только клещи: тюменцам напомнили об опасности укусов змей

При укусе гадюки нужно сразу вызывать скорую, и не пытаться отсосать самостоятельно яд Фото: pixabay.com

В длинные майские праздники многие отправятся на природу. Выбираясь за город, следует помнить не только об опасности укуса клещей, но и о змеях. Особенно осторожным нужно быть в лесу – в прошлогодней траве змею можно и не заметить.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области напомнили, что при укусе гадюки нужно сразу вызывать скорую, и не пытаться отсосать самостоятельно яд. Также нельзя накладывать жгут на пораженную конечность, делать разрез на месте укуса или прижигать его, так как есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Главная рекомендация экспертов – постараться как можно меньше шевелить укушенной конечностью, чтобы замедлить распространение яда по организму.

Если же гадюка укусила вдали от населенных пунктов, в первую очередь нужно приложить кусочек ткани или бинта к месту укуса, там, где видно три точки. Несильно прижать ткань и держать, пока она не впитает в себя кровь. Менять ткань нужно, до тех пор, пока кровь не перестанет выходить из ранки. Так удаляется из крови часть яда.

После этого нужно обеспечить конечности покой: если это рука, ее лучше поместить на перевязь, а если пострадала нога – нужно уложить человека на самодельные носилки и уже на них нести до ближайшего населенного пункта. Транспортировка пострадавшего возможна любым иным способом, главное условие – обездвижить конечность. По пути из леса в город, будет хорошо, если получится охлаждать конечность, чтобы уменьшить всасывание яда в кровь. Для этого лучше всего подойдет кусочек ткани, смоченный водой. Его нужно прикладывать к месту укуса, периодически заново смачивая.