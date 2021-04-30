Уровень безработицы ниже, чем по стране, мотивированность соискателей выше: в Тюмени обсудили текущую ситуацию на рынке труда

Круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В Тюмени обсудили текущую ситуацию на рынке труда региона. Круглый стол «Рынок труда в условиях пандемии. Год действия ограничительных мер» прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встречи приняли участие директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров, представитель АСИ в Тюменской области по направлению «Образование и кадры», председатель общественного совета департамента труда и занятости населения Тюменской области Светлана Чуйкова, заместитель генерального директор по персоналу ПАО «Тюменские моторостроители» Андрей Казанцев, начальник отдела кадров и трудовых отношений ПАО «Тюменские моторостроители» Татьяна Гончарова и руководитель пресс-службы HeadHunter Анна Осипова.

Спикеры обсудили текущую ситуацию на рынке труда Тюменской области, озвучили актуальные данные по безработице, а также рассказали о мерах поддержки, предпринимаемых на уровне региона в части содействия трудоустройства граждан.

Как отметил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров, на конец апреля 2021 года, уровень общей безработицы составляет 5,2% (данные за март 2021 года), уровень регистрируемой безработицы – 1,52%. При этом коэффициент напряженности на рынке труда сложился в соотношении 0,53 человек на одну вакансию.

– Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, достигает 15258 человек. Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных, – 11106 человек, – пояснил Александр Сидоров.

Он подчеркнул, что уровень регистрируемой безработицы в целом в России составляет 2,3%, в УФО – 2,7%. Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, в марте (последние имеющиеся данные) по Тюменской области – 5,2% при 4,2% в марте 2020 года.

– На текущую дату в региональном банке вакансий заявлено более 27,5 тыс. свободных рабочих мест. Более всего работодатели заинтересованы в инженерах, продавцах, водителях, монтажниках, машинистах, специалистах жилищно-коммунального хозяйства: инженеры, рабочие, слесаря, водители погрузчиков, – рассказал спикер.

По словам Александра Сидорова, порядка 6,9 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства. Также традиционно сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли: заявлено более 5,5 тыс. вакансий.

При этом рабочие места в строительной отрасли готовы предложить как по рабочим специальностям (бетонщик, штукатур, маляр, монтажник), так и по специальностям, требующим высокого уровня квалификации.

В свою очередь, руководитель пресс-службы HeadHunter Анна Осипова отметила, что рынок труда восстановился достаточно быстро. Если весной наблюдалось падение по числу открываемых вакансий, то уже летом ситуация начала стабилизироваться.

– Число вакансий, как и число резюме, в Тюменской области в 2020 году выросло на 12% к предыдущему году. На одну вакансию приходилось почти 8-9 резюме, сейчас шесть человек. Для рынка труда это нормальная ситуация. Регион находится на 4-м месте в стране по уровню конкуренции среди тех, кто ищет работу. Соискатели из Тюменской области в 2020 году стали самыми активными в России, – рассказала Анна Осипова.

Вместе с тем, отметила спикер, остро начала ощущаться демографическая яма. Людей работоспособного возраста на рынке становится меньше, и работодателям сложнее закрывать вакансии. Данная тенденция характерна не только для Тюменской области.

– В такой ситуации соискателям легче будет искать работу, с одной стороны. С другой стороны, требования у работодателей по-прежнему высокие. Они готовы хорошо платить тем, кто эффективно работает. И здесь мы ожидаем повышения лояльного отношения к соискателям в возрасте 45, так как это грамотная и прекрасная трудовая сила, – подчеркнула Анна Осипова.

Мнение коллеги разделила и представитель АСИ в Тюменской области по направлению «Образование и кадры», председатель общественного совета департамента труда и занятости населения Тюменской области Светлана Чуйкова.

– Мы видим существенные структурные изменения на рынке труда, переход персонала из одних отраслей в другие. Еще один тренд: число безработных остается на достаточно высоком уровне, при этом уровень удовлетворенности бизнеса трудовым ресурсами становится ниже, – отметила спикер.

Эксперт подчеркнула, что, согласно национального рейтингу инвестиционного состояния, который проводит Агентство стратегических инициатив, трудовые ресурсы стали дороже обходиться бизнесу. При этом работодателям требуется больше времени на подбор сотрудников нужной квалификации. Людей, соответствующих требованиям и готовых выйти на работу, становится меньше.

– Тенденция нарастала на протяжение последних пяти лет. Пандемия выступила катализатором. Бурление на рынке труда усилилось. Новый акцент на людей в возрасте 40+ наблюдается весьма серьезный. Кроме демографической ямы, сказалось и то, что на рынок вышло поколение миллениалов, у которых совершенно другая мотивация к труду, – пояснила Светлана Чуйкова.

Она добавила, что пандемия также привела к ограничению трудовой миграции. Наблюдается простой в сфере строительства и частично производства. Компаниям приходится забирать специалистов из других смежных отраслей, чтобы закрывать потребности в кадрах.

Опытом организации работы на предприятии в период действия режима повышенной готовности поделился заместитель генерального директор по персоналу ПАО «Тюменские моторостроители» Андрей Казанцев.

– Две недели предприятие находилось в простое, кроме обслуживающего персонала тех процессов, которые нельзя останавливать. В середине апреля начали планомерно выходить на нормальный режим, так как запустить одномоментно крупное предприятие невозможно, – пояснил спикер.

Андрей Казанцев подчеркнул, что на заводе трудится довольно большое количество специалистов в возрасте 65 лет и эти люди на момент действия режима повышенной готовности находились дома. При этом другие сотрудники относились с пониманием к принимаемым мера и выполняли поставленные задачи.

– Что касается производственных показателей, установленный план по объективным причинам мы не выполнили. Он подлежал корректировке, после чего был исполнен. Часть задач мы перенесли на 2021 год и успешно закрываем этот объем, – подчеркнул Андрей Казанцев.

Спикер подчеркнул, что число сотрудников за период пандемия сокращено не было. Более того, предприятие постоянно нуждается в кадрах и готово предлагать соискателям конкурентоспособные условия труда.

По словам начальника отдела кадров и трудовых отношений ПАО «Тюменские моторостроители» Татьяны Гончаровой, у предприятия есть потребность в узкоспециализированных кадрах: токарь, наладчик станков с программным обеспечением, инженер-технолог.

– Сложность подбора персонала заключается в специфике производства. В Тюмени не готовят специалистов с достаточным уровнем знаний, а также не готовят специалистов по целому ряду направлений. Среди них – инженер-электроник, испытатель, механик двигателей. В регионе отсутствует подготовка специалистов в части авиационного и газотурбинного оборудования, – пояснила спикер.

При этом среди действующих кадров наметилась тенденция старения с отсутствием возможности передачи своего опыта. Для привлечения молодежи в ряды сотрудников предприятие активно взаимодействует с вузами региона. В частности, с Тюменским индустриальным институтом.

– Мы организуем прохождение практики для студентов, проводим экскурсии по заводу для старшеклассников. Ведущие специалисты общества присутствуют на защите дипломных работ, чтобы отметить талантливых ребят, которые в перспективе могли бы стать молодыми специалистами нашего предприятия, – резюмировала Татьяна Гончарова.