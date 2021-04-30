Программа мероприятий на майские праздники с 1 по 3 мая 2021 года в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

Изучаем с вами программу мероприятий на майские праздники с 1 по 3 мая 2021 года в Тюмени. В эти дни горожан ждет насыщенная афиша.

1 мая

В 10.30 в молодежном театре «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) – спектакль «Умная собачка Соня». Стоимость: 250 рублей. Разговор на важные темы для маленьких непосед и исследователей и их родителей. 0+

В 11.00 в ДК «Поиск» (ул. А. Пушкина, 10) – праздничная программа «Мир! Труд! Май!». В концерте участвуют творческие коллективы Дома культуры: вокальные, вокально-инструментальные и хореографические ансамбли и солисты. 0+

В 11.00 в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) – праздничная программа «Весна на тюменских улицах». Гостей ждет: историческая справка о Дне труда, веселая викторина и творческие номера от сотрудников центра и участников клубных формирований. 0+

В 12.00 в Центре русской культуры – фестиваль декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по живописи, бисероплетению и других. 0+

В 12.00 в молодежном театре «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко – спектакль «Остров сокровищ». Стоимость: 200 рублей. Классика жанра приключений перенесена в далекое будущее, а история о поиске сокровищ перерастает в поиск правды о самом себе. Спектакль удивит не только детей, но и родителей. 0+

В 12.00 в ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а) – праздничная программа «Майское настроение». Гости увидят выступления творческих коллективов, сделают весенний сувенир своими руками, примут участие в играх и конкурсах. 0+

В 13.00 в ЦКиИ «Современник» (ул. Олимпийская, 9) – праздничная программа «Тюменская весна». Творческие коллективы поздравят с Днем труда музыкальными и танцевальными номерами. 0+

В 18.00 в молодежном театре «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко – спектакль «Pro Руслана и Людмилу». Стоимость: 600 рублей. Спектакль-лекция, спектакль – разбор классического произведения. Кто-то освежит в памяти бессмертную поэму, а кто-то откроет ее для себя в неожиданном ключе. Интересно, смешно, грустно и даже страшно. 16+

2 мая

В 10.30 в ДК «Поиск» – праздничная программа «День святой Пасхи». В концертном зале тюменцев ожидают поздравления от отца Евгения, освящение пасхальных куличей, театрализованное представление и творческая программа коллективов Дома культуры. 0+

В 10.30 в молодежном театре «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко – спектакль «Бармалей». Стоимость: 250 рублей. В этой истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются в Африку и спасают доктора Айболита. 0+

В 12.00 в сквере Казачьи Луга – праздник «Великая Пасха». В программе: историческая справка о празднике, творческие поздравления от коллективов центра и обрядовые игры. 0+

В 12.00 в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) – час истории «Мы помним, чтим и зажигаем свечи...» Ребята узнают, как началась Великая Отечественная война, об основных решающих сражениях и героическом подвиге солдат. Также прозвучат стихи и песни военных лет. 0+

В 17.00 в молодежном театре «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко – спектакль «Утиная охота». Стоимость: 600 рублей. Главный герой Виктор Зилов – молодой, образованный человек, пытается понять, как оказался где-то между жизнью и смертью и что вообще происходит. Вернется ли герой к жизни – зависит только от него. 16+

3 мая

В 12.00 в молодежном театре «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко – спектакль «Бременские музыканты». Стоимость: 250 рублей. Будут погони, танцы, потасовки... Всё как в мультфильме, но совсем по-другому! 6+