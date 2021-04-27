Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 апреля 2021 года: еще партия вакцины

В Тюменскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 апреля 2021 года. Количество заболевших составило 34 993 человека.

Всего зараженных: 34 993.

Количество смертей: 441.

Режим повышенной готовности: до 23 мая.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменскую область поступило еще 26 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» – 135 167 доз. Вакцинировано 100 713 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 54 093 жителя области. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром привито 1 119 человек. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

Прилетевшие до 1 мая из Турции и Танзании жители Тюменской области обязаны сдать тест на COVID-19 два раза. Это надо сделать в срок до пяти дней с момента въезда. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на коронавирус методом ПЦР должен составлять не менее суток. В ведомстве также сообщили, что сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на инфекцию иностранных граждан.

За последние сутки в России выявлено 8 053 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 039 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 779 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 человек.