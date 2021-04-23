На форуме «Семья» родителям рассказали, что делать, если бабушки и дедушки вмешиваются в воспитание детей. Фото предоставлено "КП".

В 2021 году форум «Семья» вновь прошел в режиме онлайн в связи с продиктованными временем ограничениями. Интерактивный формат мероприятия позволил ему не только стать более продуктивным, но и значительно расширить географию и численность участников – к трансляции подключились родители со всех районов Тюменской области.

На протяжении нескольких часов в режиме реального времени обсуждались актуальные темы, волнующие родителей. Зрители областного форума не только слушали выступления спикеров, но и задавали вопросы, на которые получали ответы в прямом эфире. Организатором мероприятия выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья».

Открывая форум и приветствуя его гостей, куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова подчеркнула, что меняются форматы работы, но неизменным остается то, что главная цель форума «Семья» – предоставление максимума полезной информации для родителей.

В рамках традиционной для форума секции «Психология» состоялся обстоятельный разговор о разности взглядов сквозь призму поколений. Что можно предпринять родителям, когда в воспитание детей вмешиваются бабушки и дедушки? Возможно ли вообще выйти из подобной ситуации без ущерба для всех сторон? Эти и многие другие вопросы были заданы Надежде Кулевой, семейному психологу центра социальной реабилитации «Тюменский».

– Надежда, как выстраивать личные границы так, чтобы не ссориться с ближайшими родственниками, тем более если эти родственники – собственные родители?

– Вопрос деликатный и злободневный, потому что практически в каждой семье есть бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании детей. Старшее поколение обладает мудростью и привносит в жизнь внуков разнообразие. Но у этих взаимоотношений есть и негативная сторона. Когда бабушки и дедушки могут нанести урон семейному счастью и вред воспитанию детей? Тогда, когда это становится для них смыслом жизни. При таком раскладе бабушка с дедушкой ничем так сильно не увлечены, как своими внуками. Возможны два пути дальнейшего развития событий. Первый, при котором детей чрезмерно балуют, опекают и потакают всем капризам: моют сапожки, намазывают бутерброд маслом, напоминают, когда надо покушать и сходить в туалет... Такая ситуация может показаться комичной, на самом же деле если ребенок много времени проводит с пожилыми родственниками, готовыми снять с него все обязанности, он становится безынициативным и привыкает к тому, что за него все делают. Второй путь развития – когда бабушки и дедушки превращают внука в смысл своей жизни. При этом они хотят видеть его идеальным, и достаточно часто встречаются примеры того, когда бабушки-дедушки критикуют, унижают, обесценивают ребенка, полагая, что это мотивирует его на дальнейшее развитие. Старшее поколение в силу прежнего воспитания нередко считает нормальным понукать, заставлять и наказывать. В результате дети постоянно находятся под прессом критики. Забитые и обесцененные, они прекращают действовать. У взрослого человека есть право выбора, а у детей его нет. Оставаясь один на один с такой бабушкой, ребенок перестает действовать, чтобы не нарываться на ошибки. Иногда он становится очень послушным, неактивным. То есть результат получается такой же, как в том случае, когда бабушка внука балует.

– Получается, бабушки и дедушки наносят внукам вред, будучи уверенными, что дело обстоит с точностью до наоборот? Требуя от ребенка подчинения и послушания, они воспитывают в нем пассивность и безропотность?

– Существует противоречие. С одной стороны, взрослые хотят, чтобы ребенок рос послушным, делал так, как ему говорят, и при этом был лидером, который берет инициативу в свои руки, ничего не боится и может в будущем построить семейный бизнес. При этом человека с детства заставляют подчиняться, не предоставляют ему права выбора, не разрешают выражать личное мнение, эмоции… Другой пример негативного вмешательства бабушек и дедушек в воспитание внуков – это история, когда пожилые люди проецируют на детей свой возраст. Им кажется, что это уже взрослый человек. Это проявляется в том, что, к примеру, на прогулке бабушка с трудом выносит подвижность своего внука и хочет, чтобы он гулял с ней за ручку. Тем самым активность детей сдерживается. Еще одним способом косвенно вмешаться в жизнь внуков является стремление бабушек и дедушек воспитывать родителей. Их воздействие направлено уже не на внуков, а на своих детей. Включается конкуренция за то, «кто лучшая мать». Бабушка постоянно сравнивает маму ребенка с собой, причем сравнение происходит не в пользу младшего поколения. Аналогичным образом дедушка может соперничать с отцом своего внука. Как правило, так делают властные, состоявшиеся в жизни и в своей семье бабушка и дедушка, которые считают, что их дети все делают неправильно. Они активно заходят на территорию молодой семьи и насаждают там свои правила. В результате формируется искрометная конфликтная ситуация.

– Как родителям реагировать на чрезмерное вмешательство в свою семью?

– Нужна золотая середина и границы, очерчивать которые должны только родители. Здесь тоже возможны варианты. Первый, когда мама и папа идут по пути наименьшего сопротивления. Всегда иметь помощников под рукой – это удобно. Мама освобождается от многих забот, связанных с воспитанием детей. Но как следствие родители открывают границы своей семейной системы, и бабушка с дедушкой туда входят и потихоньку «захватывают власть». Но функции у родителей и бабушек-дедушек разные. Воспитанием детей занимаются мама и папа, потому что они сильнее, эмоционально гибче, современнее. Сейчас уже другое время. Бабушки и дедушки жили в те времена, когда люди четко представляли свое будущее. Сегодня никто не знает, что будет завтра. И в этих условиях существовать нужно тоже по-другому. Когда родители открывают границы и по собственной либо не по собственной воле впускают в свою жизнь бабушек и дедушек, нарастает внутрисемейный конфликт. Иногда случается так, что это все выносится в поле зрения детей. Бабушка наговаривает внукам на их родителей, критикует их образ жизни. А мама и папа, в свою очередь, обесценивают бабушку, негативно о ней высказываются. Война происходит на семейной арене, но никто не договаривается друг с другом. Ребенок это видит и, вырастая в конфликтной среде, становится очень тревожным, неуверенным в себе. Его активность и энергия тратятся на переживания.

– Каким образом очертить семейные границы так, чтобы никого не обидеть? Возможно ли это?

– Существует один мощный способ. Многим кажется, что очертить границы – значит напасть, поссориться, вступить в конфронтацию. По сути, сообщить людям: «Я против тебя, уходи с моей территории!» И это означает неизбежный конфликт. Агрессивно нападая, человек не видит чужих границ, он их пробивает. Соответственно, разрешает точно так же напасть на себя. При этом он не защищает свои границы, а вступает в военный конфликт. Защита границ, если выразить словами, выглядит так: «Я не против тебя, я за себя». Тогда это уже не нападение, а отстаивание своих интересов. На практике это может звучать так: «Я знаю (вижу), как много ты для нас делаешь, я очень благодарна за это, но, пожалуйста, не говори моей дочери, что она бестолковая. Мы такое своей дочери не говорим». Такая четкая позиция не вызывает военных действий, не приводит к конфликту, а очерчивает территорию. Если же человек напал, то он открывает для нападения собственные границы.

– Разговоры с бабушками-дедушками все-таки работают?

– Да. Бабушки и дедушки, как правило, понимают. Они стараются для внуков, им хочется быть нужными. И еще очень важно, чтобы у них были свои интересы, потому что внуку гораздо интереснее с дедушкой, который ковыряется в гараже, берет его с собой на рыбалку… С таким увлеченным дедушкой, правда, здорово. Или бабушка, которая вкусно готовит, где-то участвует, а не отбывает повинность, занимаясь внуками.

– Поступили вопросы от зрителей форума. Скажите, пожалуйста, что делать, если дедушка учит внуков ругаться матом, а увещевания родителей не слушает? Без его помощи не обойтись, какие варианты договориться посоветуете?

– Если речь идет о подростках, то я уверена, что им интересно с таким дедушкой. Кроме дедушки, в окружающей ребенка среде используют ненормативную лексику почти все его друзья. Но если родители против, то они должны четко озвучивать свою позицию: «Мы против. В нашей семье мат запрещен». Дедушка не принесет большого урона внукам, выражаясь таким образом. Ребенку можно говорить: «Ну, вот такой у нас дедушка…» Дети в состоянии различить, где и как можно себя вести. Им важен опыт разности взрослых.

– Дедушка сделал внучку смыслом своей жизни. Насколько это нормально? Переживаем за него, потому что дочка скоро вырастет, ей будет не до деда, а он может этого не пережить. Что делать?

– Насильственно переубедить дедушку найти другой интерес в жизни никто не в силах. Но если родители смогут сделать так, чтобы внучка не занимала все свободное время дедушки, то, скорее всего, он не будет сидеть просто так и подыщет себе какое-нибудь занятие. Чтобы пережить будущее расставание с внучкой, ему потребуется поддержка ее родителей. Я – за открытый разговор. Поэтому, думаю, с ним можно обсуждать и проговаривать ситуацию и ее дальнейшее развитие. Но если такая перспектива представляет собой реальную опасность для жизни пожилого человека, рекомендую обратиться за ее решением к специалистам. Не очень хорошо, когда ребенок – единственный смысл жизни.

– Как принимать помощь от бабушек и дедушек, чтобы не впустить их в семейную жизнь слишком сильно?

– Очерчивать свои границы и проговаривать, по каким правилам мы живем у нас дома. Благодарить бабушек и дедушек за то, что они много делают для ваших детей, и при этом устанавливать свои правила. Я еще раз повторю фразу: «Я не против вас, я за себя». Так обозначается граница семьи. У бабушки свой мир, в который вхожи ваши дети. Два разных мира – это здорово для развития личности ребенка.

– Если с родителями разные взгляды на воспитание, как договариваться?

– С детьми ничего не случится, если в их жизни будут присутствовать два разных взгляда на воспитание. Негативные последствия вероятны в том случае, если влияние бабушек и дедушек становится глобальным, когда отсутствует эмоциональный контакт родителей и ребенка. Тогда возможны конфликтные ситуации, а дети могут запутаться в том, кто же их родители: те, которые все время на работе, или бабушка, которая рядом. Причем бабушка иногда поощряет ситуацию, когда ребенок называет ее мамой.

– Бабушка «наградила» внучку комплексом, повторяя, что девочке нужно постоянно втягивать живот. Как быть в такой ситуации?

– Бабушке нужно запрещать такие вещи. Если родители видят, что это плохо влияет на девочку, из-за этого она считает себя некрасивой, то нужно повторять снова и снова, что так обращаться с ребенком нельзя. С бабушкой нужно разговаривать отдельно, не позволять ей «отравлять» жизнь внучки подобными замечаниями. Если бабушки и дедушки очень токсичны для детей, то допустимо на какое-то время прервать отношения. Нужно понимать, что ничто не стоит невроза вашего ребенка.

– Можно ли, пообщавшись с ребенком, определить, в какой семье он растет? В той, где бабушки и дедушки принимают адекватное участие в его воспитании, или в той, где его воспитанием занимаются только родители? Что привносит старшее поколение в жизнь своих внуков?

– Старшее поколение дает ребенку уверенность. Функция бабушек и дедушек – баловать, поддерживать, принимать внука таким, какой он есть. Дедушка с бабушкой отражают ребенка: им нравится за ним смотреть, наблюдать за его развитием. Они уже со вкусом проживают многие воспитательные моменты, не торопят время. Родителям хочется побыстрее, а бабушки-дедушки наслаждаются процессом. Они могут очень поддерживать внуков. И ребятишки в полных семьях, где есть любящие бабули и дедули, более спокойные и менее тревожные.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах участникам областного форума «Семья» помогли спикеры секции «Психология». Напоминаем, что все желающие прослушать выступления семейных и подростковых психологов еще раз, могут ознакомиться с материалами образовательных диалоговых площадок форума на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.

Ирина Яркова