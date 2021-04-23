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Общество23 апреля 2021 8:54

На форуме «Семья» родителям рассказали, что делать, если бабушки и дедушки вмешиваются в воспитание детей

В 2021 году мероприятие вновь прошло в режиме онлайн
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На форуме «Семья» родителям рассказали, что делать, если бабушки и дедушки вмешиваются в воспитание детей. Фото предоставлено "КП".

На форуме «Семья» родителям рассказали, что делать, если бабушки и дедушки вмешиваются в воспитание детей. Фото предоставлено "КП".

В 2021 году форум «Семья» вновь прошел в режиме онлайн в связи с продиктованными временем ограничениями. Интерактивный формат мероприятия позволил ему не только стать более продуктивным, но и значительно расширить географию и численность участников – к трансляции подключились родители со всех районов Тюменской области.

На протяжении нескольких часов в режиме реального времени обсуждались актуальные темы, волнующие родителей. Зрители областного форума не только слушали выступления спикеров, но и задавали вопросы, на которые получали ответы в прямом эфире. Организатором мероприятия выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья».

Открывая форум и приветствуя его гостей, куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова подчеркнула, что меняются форматы работы, но неизменным остается то, что главная цель форума «Семья» – предоставление максимума полезной информации для родителей.

В рамках традиционной для форума секции «Психология» состоялся обстоятельный разговор о разности взглядов сквозь призму поколений. Что можно предпринять родителям, когда в воспитание детей вмешиваются бабушки и дедушки? Возможно ли вообще выйти из подобной ситуации без ущерба для всех сторон? Эти и многие другие вопросы были заданы Надежде Кулевой, семейному психологу центра социальной реабилитации «Тюменский».

Надежда, как выстраивать личные границы так, чтобы не ссориться с ближайшими родственниками, тем более если эти родственники – собственные родители?

– Вопрос деликатный и злободневный, потому что практически в каждой семье есть бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании детей. Старшее поколение обладает мудростью и привносит в жизнь внуков разнообразие. Но у этих взаимоотношений есть и негативная сторона. Когда бабушки и дедушки могут нанести урон семейному счастью и вред воспитанию детей? Тогда, когда это становится для них смыслом жизни. При таком раскладе бабушка с дедушкой ничем так сильно не увлечены, как своими внуками. Возможны два пути дальнейшего развития событий. Первый, при котором детей чрезмерно балуют, опекают и потакают всем капризам: моют сапожки, намазывают бутерброд маслом, напоминают, когда надо покушать и сходить в туалет... Такая ситуация может показаться комичной, на самом же деле если ребенок много времени проводит с пожилыми родственниками, готовыми снять с него все обязанности, он становится безынициативным и привыкает к тому, что за него все делают. Второй путь развития – когда бабушки и дедушки превращают внука в смысл своей жизни. При этом они хотят видеть его идеальным, и достаточно часто встречаются примеры того, когда бабушки-дедушки критикуют, унижают, обесценивают ребенка, полагая, что это мотивирует его на дальнейшее развитие. Старшее поколение в силу прежнего воспитания нередко считает нормальным понукать, заставлять и наказывать. В результате дети постоянно находятся под прессом критики. Забитые и обесцененные, они прекращают действовать. У взрослого человека есть право выбора, а у детей его нет. Оставаясь один на один с такой бабушкой, ребенок перестает действовать, чтобы не нарываться на ошибки. Иногда он становится очень послушным, неактивным. То есть результат получается такой же, как в том случае, когда бабушка внука балует.

Получается, бабушки и дедушки наносят внукам вред, будучи уверенными, что дело обстоит с точностью до наоборот? Требуя от ребенка подчинения и послушания, они воспитывают в нем пассивность и безропотность?

– Существует противоречие. С одной стороны, взрослые хотят, чтобы ребенок рос послушным, делал так, как ему говорят, и при этом был лидером, который берет инициативу в свои руки, ничего не боится и может в будущем построить семейный бизнес. При этом человека с детства заставляют подчиняться, не предоставляют ему права выбора, не разрешают выражать личное мнение, эмоции… Другой пример негативного вмешательства бабушек и дедушек в воспитание внуков – это история, когда пожилые люди проецируют на детей свой возраст. Им кажется, что это уже взрослый человек. Это проявляется в том, что, к примеру, на прогулке бабушка с трудом выносит подвижность своего внука и хочет, чтобы он гулял с ней за ручку. Тем самым активность детей сдерживается. Еще одним способом косвенно вмешаться в жизнь внуков является стремление бабушек и дедушек воспитывать родителей. Их воздействие направлено уже не на внуков, а на своих детей. Включается конкуренция за то, «кто лучшая мать». Бабушка постоянно сравнивает маму ребенка с собой, причем сравнение происходит не в пользу младшего поколения. Аналогичным образом дедушка может соперничать с отцом своего внука. Как правило, так делают властные, состоявшиеся в жизни и в своей семье бабушка и дедушка, которые считают, что их дети все делают неправильно. Они активно заходят на территорию молодой семьи и насаждают там свои правила. В результате формируется искрометная конфликтная ситуация.

Как родителям реагировать на чрезмерное вмешательство в свою семью?

– Нужна золотая середина и границы, очерчивать которые должны только родители. Здесь тоже возможны варианты. Первый, когда мама и папа идут по пути наименьшего сопротивления. Всегда иметь помощников под рукой – это удобно. Мама освобождается от многих забот, связанных с воспитанием детей. Но как следствие родители открывают границы своей семейной системы, и бабушка с дедушкой туда входят и потихоньку «захватывают власть». Но функции у родителей и бабушек-дедушек разные. Воспитанием детей занимаются мама и папа, потому что они сильнее, эмоционально гибче, современнее. Сейчас уже другое время. Бабушки и дедушки жили в те времена, когда люди четко представляли свое будущее. Сегодня никто не знает, что будет завтра. И в этих условиях существовать нужно тоже по-другому. Когда родители открывают границы и по собственной либо не по собственной воле впускают в свою жизнь бабушек и дедушек, нарастает внутрисемейный конфликт. Иногда случается так, что это все выносится в поле зрения детей. Бабушка наговаривает внукам на их родителей, критикует их образ жизни. А мама и папа, в свою очередь, обесценивают бабушку, негативно о ней высказываются. Война происходит на семейной арене, но никто не договаривается друг с другом. Ребенок это видит и, вырастая в конфликтной среде, становится очень тревожным, неуверенным в себе. Его активность и энергия тратятся на переживания.

Каким образом очертить семейные границы так, чтобы никого не обидеть? Возможно ли это?

– Существует один мощный способ. Многим кажется, что очертить границы – значит напасть, поссориться, вступить в конфронтацию. По сути, сообщить людям: «Я против тебя, уходи с моей территории!» И это означает неизбежный конфликт. Агрессивно нападая, человек не видит чужих границ, он их пробивает. Соответственно, разрешает точно так же напасть на себя. При этом он не защищает свои границы, а вступает в военный конфликт. Защита границ, если выразить словами, выглядит так: «Я не против тебя, я за себя». Тогда это уже не нападение, а отстаивание своих интересов. На практике это может звучать так: «Я знаю (вижу), как много ты для нас делаешь, я очень благодарна за это, но, пожалуйста, не говори моей дочери, что она бестолковая. Мы такое своей дочери не говорим». Такая четкая позиция не вызывает военных действий, не приводит к конфликту, а очерчивает территорию. Если же человек напал, то он открывает для нападения собственные границы.

Разговоры с бабушками-дедушками все-таки работают?

– Да. Бабушки и дедушки, как правило, понимают. Они стараются для внуков, им хочется быть нужными. И еще очень важно, чтобы у них были свои интересы, потому что внуку гораздо интереснее с дедушкой, который ковыряется в гараже, берет его с собой на рыбалку… С таким увлеченным дедушкой, правда, здорово. Или бабушка, которая вкусно готовит, где-то участвует, а не отбывает повинность, занимаясь внуками.

Поступили вопросы от зрителей форума. Скажите, пожалуйста, что делать, если дедушка учит внуков ругаться матом, а увещевания родителей не слушает? Без его помощи не обойтись, какие варианты договориться посоветуете?

– Если речь идет о подростках, то я уверена, что им интересно с таким дедушкой. Кроме дедушки, в окружающей ребенка среде используют ненормативную лексику почти все его друзья. Но если родители против, то они должны четко озвучивать свою позицию: «Мы против. В нашей семье мат запрещен». Дедушка не принесет большого урона внукам, выражаясь таким образом. Ребенку можно говорить: «Ну, вот такой у нас дедушка…» Дети в состоянии различить, где и как можно себя вести. Им важен опыт разности взрослых.

Дедушка сделал внучку смыслом своей жизни. Насколько это нормально? Переживаем за него, потому что дочка скоро вырастет, ей будет не до деда, а он может этого не пережить. Что делать?

– Насильственно переубедить дедушку найти другой интерес в жизни никто не в силах. Но если родители смогут сделать так, чтобы внучка не занимала все свободное время дедушки, то, скорее всего, он не будет сидеть просто так и подыщет себе какое-нибудь занятие. Чтобы пережить будущее расставание с внучкой, ему потребуется поддержка ее родителей. Я – за открытый разговор. Поэтому, думаю, с ним можно обсуждать и проговаривать ситуацию и ее дальнейшее развитие. Но если такая перспектива представляет собой реальную опасность для жизни пожилого человека, рекомендую обратиться за ее решением к специалистам. Не очень хорошо, когда ребенок – единственный смысл жизни.

Как принимать помощь от бабушек и дедушек, чтобы не впустить их в семейную жизнь слишком сильно?

– Очерчивать свои границы и проговаривать, по каким правилам мы живем у нас дома. Благодарить бабушек и дедушек за то, что они много делают для ваших детей, и при этом устанавливать свои правила. Я еще раз повторю фразу: «Я не против вас, я за себя». Так обозначается граница семьи. У бабушки свой мир, в который вхожи ваши дети. Два разных мира – это здорово для развития личности ребенка.

Если с родителями разные взгляды на воспитание, как договариваться?

– С детьми ничего не случится, если в их жизни будут присутствовать два разных взгляда на воспитание. Негативные последствия вероятны в том случае, если влияние бабушек и дедушек становится глобальным, когда отсутствует эмоциональный контакт родителей и ребенка. Тогда возможны конфликтные ситуации, а дети могут запутаться в том, кто же их родители: те, которые все время на работе, или бабушка, которая рядом. Причем бабушка иногда поощряет ситуацию, когда ребенок называет ее мамой.

Бабушка «наградила» внучку комплексом, повторяя, что девочке нужно постоянно втягивать живот. Как быть в такой ситуации?

– Бабушке нужно запрещать такие вещи. Если родители видят, что это плохо влияет на девочку, из-за этого она считает себя некрасивой, то нужно повторять снова и снова, что так обращаться с ребенком нельзя. С бабушкой нужно разговаривать отдельно, не позволять ей «отравлять» жизнь внучки подобными замечаниями. Если бабушки и дедушки очень токсичны для детей, то допустимо на какое-то время прервать отношения. Нужно понимать, что ничто не стоит невроза вашего ребенка.

Можно ли, пообщавшись с ребенком, определить, в какой семье он растет? В той, где бабушки и дедушки принимают адекватное участие в его воспитании, или в той, где его воспитанием занимаются только родители? Что привносит старшее поколение в жизнь своих внуков?

– Старшее поколение дает ребенку уверенность. Функция бабушек и дедушек – баловать, поддерживать, принимать внука таким, какой он есть. Дедушка с бабушкой отражают ребенка: им нравится за ним смотреть, наблюдать за его развитием. Они уже со вкусом проживают многие воспитательные моменты, не торопят время. Родителям хочется побыстрее, а бабушки-дедушки наслаждаются процессом. Они могут очень поддерживать внуков. И ребятишки в полных семьях, где есть любящие бабули и дедули, более спокойные и менее тревожные.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах участникам областного форума «Семья» помогли спикеры секции «Психология». Напоминаем, что все желающие прослушать выступления семейных и подростковых психологов еще раз, могут ознакомиться с материалами образовательных диалоговых площадок форума на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.

Ирина Яркова

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