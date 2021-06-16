Тетя Наташа из «Тик-Тока»: биография, сын Тимур и отношения с Хабибом, исполнителем хита «Ягода малинка»

Тетя Наташа из Тик-Тока и Хабиб. Встречаются ли? Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто бы что не говорил, а количество российских пользователей «Тик-Тока» растет в геометрической прогрессии. Каждый второй наверняка назовет бывшего жителя детского дома, тиктокера всея Руси Даню Милохина, исполнителя мегахитов «Ягода-малинка» и «Грустинка» Хабиба Шарипова, взбесившую Ларису Долину Валю Карнавал, малышку Милану Хаметову, скандальную тоболячку Инстасамку и многих других кумиров молодежи. Но среди них есть ещё одна – 30-летняя Наташа Маркова, или, как она себя называет, «тетя Наташа из Тик-Тока». Кто она такая – в нашем материале.

Наташа несколько лет назад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Маркова родилась 24 марта 1991 года в Тюмени и жила там до переезда в «Супер Хаус» Давы. Однако и сейчас она довольно часто приезжает в родной город вместе со своим сыном Тимуром (Наташа – мать-одиночка). Буквально в мае 2021 года девушка навестила родной город, прогулялась по набережной.

– Самое красивое место в Тюмени – это набережная, – рассказывает своим подписчикам Маркова. – А это и мост Влюбленных, куда раньше замки на свадьбах весили, потом запретили. Раньше я не любила это место, хотя оно всегда очень нравилось. Но меня не брал парень, с которым мы встречались последние пять лет. Да, мы там гуляли с Тимуром, но мне хотелось с ним (с парнем. – Прим. ред.).

Наташа на Мосту влюбленных Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что Наташа продолжала встречаться с парнем, она чувствовала себя одинокой. Все изменилось после того, как у Наташи появился «Тик-Ток»: девушка решила прекратить с бойфрендом отношения и начала активно снимать ролики.

– Этот чертов мост, который когда-то трепал мои нервы, больше не вызывает у меня никаких плохих ощущений, потому что рано или поздно проходит все, – делится сокровенным Маркова.

Наташа с Тимуром на Мосту влюбленных в Тюмени Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Про отца мальчика девушка говорит неохотно, но признается, что Тимур с детства жил только с ней. Мальчик не знает, каково это, когда рядом папа и мама.

– Мне всегда режет слух, когда у меня спрашивают: «У вас полная семья?». Нет, худая! Полная – это когда мама, папа есть. Именно из-за этой формулировки я никогда не применяла к нам слово «семья». Я никогда не жалела сына, потому что сама привыкла, что мы вдвоём. Мне говорили: «Тебе надо искать ему папу». Я сразу представила, как я ищу его с фонариком, подхожу к прохожим и спрашиваю: «Вы не хотите быть отцом моего сына?».

Наташа с сыном Тимуром Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа и Тимур Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа признается, что с отцом Тимур общался всего пару раз, и то по телефону. Правда, мальчик оказался неробкого десятка. Однажды бывший бойфренд тиктокерши решил поговорить с сыном по-мужски, но мальчик жестко его осадил. Мол, давай, иди сюда домой, если не боишься.

– Тимур его откровенно терпеть не мог, а все потому что, когда сыну было лет 5, он назвал его девчонкой. Сейчас Тимуру 9 лет, и ему тем более не нужен папа. Смогла ли я ему дать мужское воспитание? Нет. Но самое главное для меня – не вырастить жадного мужика. Мне стыдно, когда он жадничает, – говорит девушка.

Наташа и её сын Тимур Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа и её сын Тимур на Красной площади Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О школе

О детстве Наташа вспоминает с теплотой, но вот со школой не задалось с самого начала, хотя там и «было весело». В своём инстаграме «тетя Наташа» признается, что терпеть не могла ни саму школу, ни домашние задания. Особо девушку «добивало» то, что мама работала учителем, и из-за этого её всегда мучала совесть.

– Я переживала, что маме будет стыдно за меня. Хотя она никогда не ругала меня за оценки, не проверяла домашнее задание – контроля не было никакого, – откровенничает тиктокерша. – В восьмом классе мама пришла и сказала, что будет вести у меня в классе литературу и мировую художественную культуру. Я тогда так ревела, просила ее не делать этого. Но потом мне даже понравилось, да и уроки у маман интересные.

Наташа вспоминает, что несколько раз её выгоняли с уроков, когда приходили новые учителя. Ведь они не знали, что её мать работает в школе.

– А столовка – это отдельная тема. Никогда не забуду те страшненькие котлетки, которые однажды летали по столовке, – пишет Наташа.

О «Ягоде-малинке»

Жизненные переживания с лихвой окупились после того, как Наташа поселилась в «тикток-хаусе». Это некое подобие «звездного дома», где раньше жили, пели, плясали, учились, играли участники «Фабрики звезд». Только теперь звездный дом переселился в смартфоны и в китайское приложение. Вместе с Наташей в одном доме живут «ягодно-малиновый» Хабиб Шарипов и «умка» Милана Хаметова.

Наташа и тик-токеры Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Помню, когда мы впервые приехали в хаус, то нас на улице, возле дома, встретила Милана. Потом мы поднялись в хаус, нам показали квартиру и нашу комнату. Честно, мне сразу там понравилось: двухэтажная квартира, и у нас с мелким (с сыном. – Прим. ред.) своя комната. Потом мы сели на диван и разговаривали с ребятами. В первый вечер было странно, им, думаю, тоже. Пришла какая-то тетя с ребёнком. Больше чем за полгода мы ни разу не ругались за это время, просто у нас очень хорошие ребята! – говорит Наташа.

Даня Милохин и сын Наташи, Тимур Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2020 году вышел клип соратника Наташи по «тикток-хаусу» Шарипова на песню «Ягода-Малинка», где «тетя» сыграла одну из центральных ролей. Клип и песня стали мегапопулярными на всем постсоветском пространстве, а Наташа закрепила статус «русской красавицы в кокошнике». На сегодняшний день клип посмотрело более 212 миллионов человек.

Кстати, Наташа и Хабиб часто появляются на публике и в «Тик-Токе» вместе, что наводит поклонников на определенные мысли. Они часто целуют друг друга на камеру, делают друг другу предложения и показывают на публику «семейную жизнь». Однако реальное положение дел пока остается загадкой.

Сейчас на аккаунт тюменской тиктокерши подписано более 6,4 миллиона человек, а количество лайков на её ролики перевалило за 300 тысяч. Пожелаем Наташе удачи во всех начинаниях!

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