В лес не ходить, огонь не разводить: в Тюменской области действует особый противопожарный режим

Экспертная встреча прошла на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном»

Тюменцам напомнили правилах посещения дачных участков и городских парков в пожароопасный период. Экспертная встреча прошла на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В круглом столе приняли участие директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, заместитель директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Виталий Флянц и инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Скурихин.

Участники встречи пояснили порядок посещения городских парков и скверов, а также рассказали, чего не стоит делать на своем дачном участке или на территории частного дома в период действия особого противопожарного режима.

– Действует особый противопожарный режим. Применение открытого огня запрещено для сжигания мусора, подогрева и приготовления пищи, разжигания углей, – пояснил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. – Если кто-то считает, что мангал на даче – это специально оборудование место, то он ошибается. Приборы должны быть сертифицированы. Уголь в мангале точно так же может выбрасывать искры, которые могут стать причиной пожара.

Руководитель департамента призвал жителей региона не испытывать на прочность себя и соседей, вместо открытого огня использовать для приготовления пищи электрические приборы. Он также напомнил, что патрулирование лесов и территорий дачных обществ проводится в ежедневном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.

– Сейчас спасатели работают без заезда в пожарную часть – ездят с одного ЧП на другое. Неужели в майские праздники мы еще на территории дач устроим им проверку на прочность! Не забывайте о штрафах. В условиях противопожарного режима административные санкции к нарушителям удваиваются. Плюс к этому придется возместить все потери, которые понесли пострадавшие, и затраты на работу по пожаротушению, – сообщил Андрей Михнович.

Если же тюменцы все-таки настроились устроить пикник на природе, то им следует выбрать для этого специальные зоны отдыха. В Тюмени таких 14, все они оборудованы специальными площадками для приготовления пищи на открытом огне. Но и они будут под усиленные надзором в праздники.

- Патрулирование городских общественных территорий и прилегающих к городу будут проводиться в усиленном режиме начиная с 1 мая, - отметил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Виталий Флянц.

Спикер также напомнил об опасности разжигания кальяна, что часто практикуют молодые люди в скверах и парках. Угли, предназначенные для этого, имеют ту же зажигательную способность, что и обычные, и долго сохраняют ее.

– Угли для кальяна приравниваются к такому же открытому огню. Поэтому мы категорически не рекомендуем разжигать его на открытом воздухе, на общественных территориях. Плюс ко всему это может доставлять определенный дискомфорт другим отдыхающим, – подчеркнул Виталий Флянц.

В свою очередь, инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Скурихин напомнил тюменцам об элементарных правилах, как обезопасить свой участок от возгораний.

– Прежде всего нужно очистить его от сухостоя. Обрабатываемая, перепаханная земля угрозы не несет. Такую опасность в себя таят прилегающие территории, которые не эксплуатируются, – отметил спикер.

Сергей Скурихин подчеркнул, что очистка своего участка предусмотрена законодательством. Работа по заброшенным территориям находится в ведении руководителя садоводческого кооператива. Меры воздействия на нерадивых собственников активно применяются и сотрудниками МЧС. Они проводят профилактические беседы и рейды.

Спикер добавил, что собственникам участков следует иметь на территории емкости с водой или песком. Нелишним будет и порошковой огнетушитель.