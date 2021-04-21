Областной форум «Семья»: как изменить семейные отношения в лучшую сторону. Фото предоставлено "КП".

Семья – главная ячейка общества и одноименный областной форум для родителей, который на протяжении пяти лет с успехом проходит в Тюмени. Работа открытой образовательной площадки в 2021 году вновь была организована в онлайн-формате, благодаря чему к трансляции в режиме реального времени смогли присоединиться участники из различных уголков Тюменской области.

Интерактивный режим проведения форума хорошо зарекомендовал себя прошлой осенью и придал ему новый импульс для развития. Успешный опыт взяли на вооружение и в 2021 году. В прямом эфире на протяжении нескольких часов обсуждались актуальные темы, волнующие родителей, готовых учиться и развиваться, менять качество жизни и семейные отношения в лучшую сторону. Зрители трансляции не только слушали выступления спикеров, но и задавали вопросы, на которые получали ответы в режиме реального времени, независимо от того, в каком районе Тюменской области проживают. Организатором мероприятия выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья».

В приветственном слове куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова подчеркнула, что форматы работы меняются, но неизменным остается то, что главная цель областного форума «Семья» – предоставление максимума полезной информации. Чтобы родители чувствовали себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне и могли выстраивать гармоничные отношения в семье.

Спикерами диалоговых образовательных площадок стали опытные семейные и подростковые психологи, в том числе столичные специалисты. Открыла традиционную для форума секцию «Психология» беседа с психологом-консультантом Юлией Лукашенок на нелегкую для обсуждения, но важную тему семейного насилия и его влияния на формирование установок у детей и подростков. Что чувствуют дети, которые постоянно сталкиваются с проявлением унижения и жестокости в семье? Как подавление воли влияет на развитие человека и межличностные отношения? Какие механизмы психологической защиты вырабатываются в ответ на регулярное нарушение границ ребенка, и как они влияют на формирование установок в будущем – ответы на эти и многие другие вопросы родители получили в ходе выступления Юлии Лукашенок.

- Форум «Семья» дает возможность поднимать непростые темы, на которые важно говорить. Даже если помощь не нужна лично вам, поддержка может потребоваться другим людям. Семейное насилие широко распространено, но чаще всего имеет латентные формы. Абьюз – это акт насилия, такие отношения между участниками, где роли строго распределены: один является агрессором, а другой жертвой. Манипулятивным типом семейного насилия является и газлайтинг, когда человеку внушается мысль о том, что он ненормален или сходит с ума. Вследствие целенаправленных продуманных действий агрессор даже может поставить свою жертву на принудительный психиатрический учет, тем самым признав ее недееспособность. Насилие может иметь разные формы: быть физическим, психологическим, сексуальным. Есть такая его разновидность, как медицинское насилие, когда человеку запрещается посещать врачей, или экономическое, при котором отбираются все деньги и выделяются только по настоятельной просьбе под полный отчет и роспись. Зачастую подобное унижение и жестокость сопровождаются ограничением числа социальных контактов. Причем это делает уже не агрессор, а сама жертва, которая осознает, что все это ненормально, и не желает, чтобы от этого страдали ее близкие или друзья. В результате вокруг нее формируется поле одиночества и отчуждения. Человек оказывается загнанным в тупик с осознанием того, что помощи ждать неоткуда. Ребенок, который воспитывается в такой семье, оказывается втянутым в абьюзивные отношения. В силу природного эгоцентризма дети считают, что они в ответе за все, что происходит вокруг, поэтому они стараются защищать жертву. Случается, что ребенок оказывается пострадавшим, бросившись на помощь маме. И самое печальное заключается в том, что дети развиваются по одному из двух сценариев, чаще всего становясь либо жертвой, либо агрессором. Модель поведения перенимается и влияет на будущую жизнь. Безусловно, таким семья требуется помощь. И не только потому, что там растут дети, а потому что каждому человеку такая помощь нужна, – подчеркнула Юлия Лукашенок.

Обстоятельный разговор о разности взглядов сквозь призму поколений состоялся с Надеждой Кулевой, семейным психологом центра социальной реабилитации «Тюменский». Что можно предпринять родителям, когда в воспитание детей вмешиваются бабушки и дедушки? Возможно ли вообще выйти из подобной ситуации без ущерба для всех сторон?

- Как реагировать на проявления чрезмерной опеки со стороны старших родственников и грамотно очертить границы, чтобы никого не обидеть, – вопрос деликатный и злободневный, потому что в каждой семье есть бабушки и дедушки, принимающие участие в воспитании детей. Старшее поколение – источник мудрости. И это хорошо. Проблемой это становится тогда, когда вмешательство родственников начинает наносить урон семейному счастью. При таком раскладе бабушки и дедушки ничем не увлечены так сильно, как воспитанием внуков. Возможны два варианты дальнейшего развития событий. Первый: когда ребенка чрезмерно балуют и потакают всем капризам, опекают до взрослого возраста, что делает его безынициативным. Второй путь – когда бабушки и дедушки превращают внука в главный смысл жизни. При этом они хотят видеть его идеальным, и по этой причине достаточно часто критикуют, унижают и обесценивают ребенка, считая, что это мотивирует на дальнейшее развитие. Это обусловлено тем, что старшее поколение в силу собственного воспитания нередко считает нормальным понукать, заставлять и наказывать. В такой ситуации дети постоянно находятся под прессом. Да, иметь помощников под рукой очень удобно, но тем самым родители открывают границы своей семейной системы, и бабушка и дедушка в нее входят и нередко «захватывают власть». Нарастает конфликт, который выносится в поле зрения ребенка и оказывает на него большое давление. Ребенок, пребывая в конфликтной среде, становится тревожным, неуверенным в себе. Как не допустить этого? Здесь важна золотая середина и личные границы, причем очерчивать их должны только родители. Защиту границ можно выразить словами: «Я не против тебя, я за себя». Важно, что это не нападение, а отстаивание своих позиций. Не менее важно, чтобы у старшего поколения были собственные интересы, потому что внукам гораздо интереснее с увлеченными бабушками и дедушками, – отмечает Надежда Кулева.

«Братья VS сестры» – проблематика с такой необычной формулировкой стала темой выступления спикера форума «Семья», психолога Натальи Баймуратовой. В идеале каждый родитель хочет видеть отношения между своими детьми дружескими и теплыми. Но реальность такова, что далеко не все браться и сестры разделяют убеждения родителей. И вместо ожидаемой идиллии психологам доводится наблюдать картины военных действий в отдельно взятой квартире. Должны ли братья и сестры дружить и любить друг друга по факту своего существования, рассуждает Наталья Баймуратова.

- Начнем с того, что ребенка важно заранее готовить к появлению младшего брата или сестры. При этом старшие дети не обязаны становиться помощниками, а должны заниматься с малышом по желанию. Помните о том, что старший – это личность со своими интересами и, главное, это такой же ребенок, центром жизни которого не является младший в семье. Нужно отмечать и подчеркивать его возрастные достижения и успехи, благодарить за подмогу. Не забывайте, что помощь не его обязанность, а проявление чувств к вам. Важно, чтобы мама и папа хотя бы пять минут в день уделяли только старшему ребенку, интересовались его чувствами, переживаниями, успехами и неудачами, поддерживали его несмотря на свою занятость. Родителям полезно проанализировать, есть ли у старших детей свободное время и пространство, личные игрушки. С появлением младшего брата или сестры у него должна остаться автономность и собственный мир. Родителям нужно очерчивать границы присутствия младшего ребенка в жизни старшего насколько это возможно. Да, дети все равно будут ругаться, ссориться, мириться. Они имеют право друг на друга злиться и обижаться. И ваша задача – помочь им найти способы того, как эту агрессию выражать. Можно вмешиваться, брать огонь на себя и учить детей другому взаимодействию. При этом, принимая в этом участие, не нужно слишком увлекаться и постоянно вторгаться в отношения братьев и сестер. Родителю необходимо находиться в балансе, быть одновременно любящим и твердым. Следует обращать внимание на чувства, которыми вы обмениваетесь со своими детьми. Они могут быть разными, но обязательно должен сохраняться качественный контакт с ребенком, согретый теплом и участием. Это позволит построить дальнейшую коммуникацию, и в том числе поможет разрешить конфликты между братьями и сестрами, – обращает внимание родителей Наталья Баймуратова

Стабильная самооценка – один из ключевых факторов успеха и благополучного развития. Откуда она берется, как формируется, что на нее влияет? Почему в переходном возрасте обостряется восприятие личных границ, шатается самооценка? И самое главное – что делать родителям подростков, объяснил Никита Карпов, детский и подростковый психолог (г. Санкт-Петербург).

- Тема самооценки – одна из моих любимых, потому что это одна из ключевых вещей, которые позволяет нам, в том числе взрослым людям, жить счастливо и с удовольствием. Самооценка – это то, как я вижу себя: личные достоинства, недостатки, особенности и, соответственно, то, как я к ним отношусь. Очевидно, что если я себя уважаю, люблю и знаю, то мне легче живется и другие люди ко мне лучше относятся. Если человек себя недооценивает, не верит в собственные силы и относится к себе плохо, то он в этом же подозревает окружающих. Для детей и подростков это очень характерная история. Как появляется самооценка? Когда ребенок маленький, информация об окружающем мире и о нем самом поступает от родителей, поэтому самооценка сильно зависит от того, как относятся к ребенку мама и папа. Чем больше любви и заботы, тем прочнее будет самооценка. Если говорить о подростках, то при неадекватной самооценке им труднее общаться с людьми, проявлять инициативу, налаживать социальные контакты и достигать результатов. Нет результатов – страдает самооценка: получается замкнутый круг. Как родителям помочь своему ребенку? Самое главное – постараться не навредить и не помешать. Наше позитивное влияние на самооценку подростка ослабевает и может казаться практически незаметным, но при этом оно должно быть. Подростки могут спокойно обесценивать хорошие слова родителей, но важно продолжать их говорить, при этом избегая критики. Критика – неэффективный инструмент для достижения любой цели, кроме желания задеть человека. Поэтому отчитывая подростков, мы тем самым выбиваем у них почву из-под ног, в результате чего ребенок становится менее уверенным в себе. Нужно стараться находить конструктивные способы общения со своими детьми, не использовать критику, которая тлетворно влияет на самооценку, и побольше хвалить подростков, – рекомендует Никита Карпов.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах участникам областного форума «Семья» помогли спикеры секции «Психология». Благодаря интерактивному формату мероприятия, которое прошло в онлайн-режиме, многие родители не только получили полезную информацию, но и исчерпывающие ответы на свои вопросы, присланные к прямому эфиру. Все, кто желает прослушать выступления спикеров еще раз, могут ознакомиться с материалами всех образовательных площадок форума на сайте для тюменских родителей «Детки!» по ссылке: www.detkityumen.ru/family2021/.