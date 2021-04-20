«Бессмертный полк» в Тюмени 2021: в каком формате пройдет, когда и как принять участие

Рост числа желающих принять участие в акции научил организаторов «Бессмертного полка онлайн» пересмотреть технологический подход. Фото: www.moypolk.ru

Виртуальный народный парад «Бессмертный полк онлайн» в 2021 году состоится 9 Мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах. Регистрация участников началась, сообщают организаторы. Рассказываем, как пройдет «Бессмертный полк» в Тюмени в 2021 году: как принять участие, когда пройдет и в каком формате

Повторить акцию «Бессмертный полк онлайн» решили, ориентируясь на успех прошлого года: в 2020 году трансляция шла 20 дней на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Онлайн-парад посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.

Рост числа желающих принять участие в акции научил организаторов «Бессмертного полка онлайн» пересмотреть технологический подход. В 2021 году все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Причем прямой эфир начнется в одно и то же время во всех регионах России.

– Каждый субъект России получит свой поток трансляции, она будет идти на городском ТВ, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков, – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Заявку на участие можно подать с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

Автор идеи и сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов высказал слова поддержки об онлайн-формате акции.

– Конечно, хочется, чтобы мы все вместе шли по улицам с портретами наших дедов и отцов. Но в условиях пандемии пусть «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. К тому же каждый регион увидит лица своих героев, то есть жители Тюменской области увидят портреты своих земляков, воевавших на фронтах в годы Великой Отечественной войны. Сейчас молодежь занимается интернет-технологиями: пусть они размещают фотографии своих дедов-героев в народном параде «Бессмертный полк онлайн», – призвал присоединиться к акции молодое поколение Геннадий Иванов.

Напомним, в 2020 году шествие «Бессмертного полка» не состоялось в очном формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим акцию было решено провести в онлайне. Как отмечают организаторы, мероприятие вызвало значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка.