Путешествуйте вместе с «Евразией»: в Тюмени открывается обновленный бизнес-отель

Атмосфера сибирского купечества, новые туристические маршруты – подготовлены Бизнес Отелем «Евразия» для жителей и гостей Тюмени. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

В непростой период пандемии руководством бизнес-отеля «Евразия» принято решение использовать для обновления как само пространство, так и отношение жителей города и его гостей, деловых бизнес-партнеров к предлагаемым услугам. Суть осуществляемых перемен отражена в слогане: «Жизнь как путешествие». Его концепцию поясняет Дмитрий Байшев, генеральный директор бизнес-отеля «Евразия»:

– Каждый день мы куда-то едем, идём, перемещаемся в пространстве, и где бы мы ни оказались завтра, наше «сегодня» остается с нами навсегда.

Именно поэтому сотрудники «Евразии» решили наполнить любой день своих гостей неповторимыми впечатлениями, связанными с историческими и современными аспектами нашего города.

Незримая поступь истории

Название отеля гармонично сочетается с особенностью региона, где он расположен, – первый русский город за Уралом, соединение культур Европы и Азии. В этом году Тюмени исполняется 435 лет. С каждым годом она меняется, становится более привлекательной и комфортной для проживания и путешествий.

Архитектурное решение бизнес-отеля выполнено в стиле гостиного двора. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

Архитектурное решение бизнес-отеля выполнено в стиле гостиного двора. Раньше именно на этом месте вблизи от набережной, где находилось речное пароходство, располагались торговые ряды тюменского купечества. Сочетание исторической достоверности и современной концепции здания также работает на создание ощущения перемещения во времени и позволяет, находясь в дне сегодняшнем, ощутить атмосферу Тюмени купеческой.

Важная миссия

Сейчас бизнес-отель «Евразия» готовится к приёму гостей – открыто бронирование. В течение тяжелого для экономики 2020 года, года пандемии и ограничений, отель «Евразия» не был закрытым местом.

Дмитрий Байшев, генеральный директор бизнес-отеля «Евразия», поясняет:

В непростых условиях отель принял на себя ответственную бизнес-задачу – размещение сотрудников нефтегазодобывающих компаний. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

– Так как мы находимся в топливно-энергетическом регионе и большая часть ВВП России зависит от деятельности предприятий нефтегазодобывающего комплекса, то их поддержка – важная стратегическая задача. В непростых условиях отель принял на себя ответственную бизнес-задачу – размещение сотрудников нефтегазодобывающих компаний. Отель обеспечивал безопасное проживание здоровым сотрудникам для дальнейшей отправки на работу. В этот период отель достойно себя показал, справился со стратегически важной задачей и продолжил работу в условиях экономической нестабильности.

Про рестайлинг отеля и сибирское гостеприимство

Сейчас в ожидании гостей на втором этаже отеля проводится обновление номерного фонда. Закуплены ортопедические матрасы, подушки, одеяла, полностью пройдет замена постельного белья и полотенец, текстиля из экологических материалов, не вызывающих аллергию или раздражение. Вся мебель в номерах из дерева. В отеле используют экологические чистящие средства, не наносящие вред здоровью.

Благодаря такой заботе о здоровье гостей и о состоянии окружающей среды, отель прошел сертификацию в рамках программы добровольной международной экологической сертификации учреждений гостиничного бизнеса «Зелёный ключ», которая нацелена на уменьшение воздействия на окружающую среду, содействие реализации устойчивого управления гостиничным бизнесом, а также на повышение экологической информированности.

Сейчас на втором этаже отеля проводится обновление номерного фонда. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

– Наши потолки выше, чем три метра, – отмечает Татьяна Качусова, директор службы номерного фонда бизнес-отеля «Евразия». – Площадь номеров – от 24 квадратных метров и больше. Наши гости не чувствуют себя стесненно, на них не давят потолки и стены. В рамках семейного туризма все наши номера могут быть оборудованы дополнительным спальным местом. И это не просто какая-то неудобная раскладушка, а полноценная полутораспальная кровать с ортопедическим матрасом. По желанию гостей и если позволяет площадь, номера можно оборудовать одной или двумя кроватями дополнительно, в зависимости от компании или количества детей. И все будут чувствовать себя удобно и комфортно.

Кешбэк за отдых

Бизнес-отель «Евразия» - участник государственной программы стимулирования внутреннего туризма «Туристический кешбэк», по условиям которой можно вернуть 20% средств за поездки по стране. По данной программе в отеле есть бронь. Например, если вы бронируете комфортабельный номер за 5000 рублей, то 1000 рублей, те самые 20 процентов, вам вернутся. Причем количество бронирований не ограничено и можно получить кешбэк несколько раз.

Для повышения привлекательности гостям бизнес-отеля предлагают уникальную возможность погрузиться в атмосферу, свойственную образу жизни бизнесменов. В их распоряжении библиотека, конференц-залы, каминная для проведения круглых столов, а отдохнуть и восстановить силы можно в спа, фитнес-зале, зимнем саду и салоне красоты. По желанию могут предоставляться площади для проведения фотосессий для делового портфолио или резюме.

Для повышения привлекательности гостям предлагают уникальную возможность погрузиться в атмосферу, свойственную образу жизни, бизнесменов. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

– В перспективе мы готовы развивать не только бизнес-поездки, – продолжает Наталья Баженова, директор маркетинга и продаж бизнес-отеля «Евразия» – Есть желание, чтобы бизнесмены, приезжающие в Тюмень по делам и останавливающиеся в нашем отеле, могли в полной мере ощутить туристический потенциал нашего города, региона. Кто-то из них может задержаться на несколько дней либо приехать в отпуск или на туры выходного дня с семьей. Мы разрабатываем пакетные предложения, учитывая возможности и пожелания наших гостей: от двух до четырех дней. Если гости приедут с детьми, мы готовы предоставить услуги приглашенных сертифицированных нянь. Родители в это время могут спокойно заниматься делами или отправиться в поездку, на экскурсию.

Разнообразие на любой вкус

Для разработки качественных и интересных туристических предложений бизнес-отель «Евразия» активно сотрудничает с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, с ведущими туроператорами Тюмени, является постоянным участником мероприятий и круглых столов туристического проекта VisitTyumen.

Гости «Евразии» будут приятно удивлены разнообразием пакетных предложений.

«Романтические выходные» - действующий тур, входящий в программу «Туристический кешбэк». Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

«Романтические выходные». Это уже действующий тур, который входит в программу «Туристический кешбэк». В тур входит проживание в течение суток в отеле, романтический ужин, завтрак, экскурсия по городу на выбор, посещение термальной зоны отеля. Гости могут воспользоваться паркингом отеля, для этого необходимо заранее забронировать место для автомобиля.

Бизнес-отель «Евразия» активно поддерживает медицинский туризм в партнерстве с первым в Тюмени центром по лечению аллергии и астмы «Парацельс». Клиника находится в шаговой доступности от отеля – на улице Ленина, 38/1.

– Среди наших гостей, выбирающих подобные услуги (лечение астмы, аллергии, повышение иммунитета, нормализация обмена веществ. – Прим. ред.) большое количество жителей наших северных округов и Республики Казахстан. Они останавливаются в отеле, посещают врача, сдают анализы. И пока готовятся результаты анализов, наши гости могут отдохнуть, поехать на экскурсии или воспользоваться любым другим видом предоставляемых нами услуг, – поясняет Наталья Баженова, директор по маркетингу и продажам бизнес-отеля «Евразия».

Наслаждение вкусом

У бизнес-отеля «Евразия» есть ресторанное направление. И каждое заведение интересно по набору своих предложений.

У Бизнес Отеля «Евразия» есть ресторанное направление. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

Уникальным, первым в Тюмени является ресторан корпоративного питания «Ближе к делу» для деловых людей, расположенный на пересечении улиц Малыгина и Холодильной. Уютная атмосфера ресторана идеально подходит для проведения обедов и бизнес-переговоров. Это отличное место для общения, проведения презентаций и встреч (в экономрежиме), в том числе и для молодых начинающих предпринимателей. Одна из концептуальных задач этого заведения как раз заключается в формировании у молодых людей понятия, что они будущая деловая элита города и у них есть возможность строить карьеру, проводить переговоры, дискуссии, клубы по интересам, используя площадку ресторана.

Заказать комплексный обед в этом месте можно через мобильное приложение, например, по пути в ресторан, комбинируя его по своему вкусу. Либо можно выбрать обед уже на месте в информационном киоске и спокойно сесть, поговорить.

– Посетителей ждёт очень доступная цена и правильная еда, – утверждает Анастасия Ситникова, директор ресторанной службы бизнес-отеля «Евразия». – Готовим сами, у нас действующая кухня, причем мы не используем заготовок и заморозок. Заплатив до 300 рублей, можно вкусно и правильно поесть.

Ресторан имеет возможность принимать на обеды туристические группы. Сейчас, как правило, туристы довольствуются тем, что им, условно, дали на обед. Здесь же через мобильное приложение, даже если имеется лимитированная сумма, они могут скомпоновать себе набор блюд. Может, кто-то не ест рыбу или мясо либо не любит рис. Ресторан же дает право выбора, либо можно воспользоваться комплексным обедом.

Банкетный зал «Дворянское гнездо» дарит атмосферу лучших традиций дворянства – классический камерный зал, свечи, канделябры, камины, старинные часы. В банкетном зале проводятся как различные торжественные мероприятия, так и деловые пресс-конференции.

Тюменцы и гости города очень любят панорамный ресторан «Мята», расположенный на крыше отеля. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

Тюменцы и гости города очень любят панорамный ресторан «Мята», расположенный на крыше отеля. Живая музыка, тематические вечера, прекрасная кухня, виды города под открытым небом создают неповторимую атмосферу. Это комфортное место как для бизнес-ланчей и переговоров, так и для романтических ужинов и свадебных торжеств.

– Мы прислушиваемся к пожеланиям наших гостей, поэтому в этом сезоне в ресторане будут обустроены детский уголок и фотозона, – продолжает свой рассказ Анастасия Ситникова, директор ресторанной службы бизнес-отеля «Евразия». – Новинка года – это гастросеты от ресторана «Мята», которые пользуются особой популярностью у жителей города.

Итальянская кондитерская «Лунго» предлагает различные десерты и тематически украшенные торты на детские и взрослые дни рождения, корпоративные мероприятия и профессиональные праздники. Возможна доставка продукции и самовывоз из лобби-бара отеля.

В ногу со временем

Одно из новшеств последнего времени – проведение гибридных бизнес-конференций – телемостов. При таком формате часть спикеров выходят на аудиторию посредством интернет-связи.

Для бизнес-сообщества города отель «Евразия» готов предоставить несколько конференц-залов: большой зал «Континенталь» вместимостью до 170 человек, «Европа» и «Азия» – до 40 и 50 посадочных мест. А также есть каминная гостиная для проведения переговоров, приватной беседы. В каминной гостиной также проводятся винные дегустационные вечера.

Для бизнес-сообщества города отель «Евразия» готов предоставить несколько конференц-залов. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

«Нам важно ваше мнение»

– Мы реагируем на каждый отзыв наших гостей и партнеров, в том числе и в интернет-пространстве, уверяет Наталья Баженова, директор по маркетингу и продажам бизнес-отеля «Евразия». – Мы слышим пожелания наших гостей и готовы меняться. Наша задача – сохранить первенство в стандартах работах, лучших практиках по работе с гостями, по предложению им пакетных услуг.

А вот, собственно, и частые отзывы довольных посетителей.

– Гостиница расположена в центре города, недалеко от набережной реки Туры. На первом этаже находится спа-центр. Моя комната была большой, с двуспальной кроватью, вместительным шкафом, креслом со столом и торшером, – делится Александр Кудрин из Самары. – Очень хорошие завтраки. Отличный выбор и соотношение цены и качества.

– Превосходный отель в историческом центре города Тюмени. Вкусные и сытные завтраки. Номера оснащены всей необходимой для комфортного проживания мебелью. Персонал отеля очень компетентный и отзывчивый, решает все возникающие проблемы очень оперативно. В отеле понравилось всё. Недостатков нет, – оставила отзыв гостья отеля по имени Евгения.

Гости Бизнес Отеля охотно восстанавливают силы СПА. Фото предоставлено Бизнес Отелем «Евразия»

– Очень красивый отель в центре города, рядом спуск на набережную, до аквапарка очень близко. Понравилось гулять по старинным улочкам. Отдыхали в летнее время, на крыше расположен великолепный ресторан «Мята». Вид на город, кухня, атмосфера! Было ощущение, что мы на море. Рекомендую сходить в спа. Там есть генератор льда и в хамаме очень приятно освежаться льдом. Обязательно вернусь в Тюмень, – поделилась впечатлениями еще одна гостья «Евразии».

А Екатерина Никифорова отметила в своем отзыве-рекомендации уют в ресторане и разнообразие меню:

– Шеф-повару отдельное спасибо: подача и вкус блюд на высоте. Очень вежливый персонал. Уровень обслуживания превосходный. Рекомендуем всем, кто любит непринужденную атмосферу и вкусную еду.

В последнее время гости бизнес-отеля стали часто совмещать деловую поездку с отдыхом. И, как отмечалось ранее в разговоре с директором по маркетингу и продажам Натальей Баженовой, «Евразия» стремится дать максимум возможностей для отдыха и знакомства с первым российским городом за Уралом, прочувствовать атмосферу бизнес-отеля. И главная цель таких перемен – качество, безопасность, комфорт.