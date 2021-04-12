Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 апреля 2021 года: очагов коронавируса нет

В Тюменской области очагов коронавируса нет. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 апреля 2021 года. Количество заболевших составило 34 230 человек.

Всего зараженных: 34 230.

Количество смертей: 427.

Режим повышенной готовности: до 25 апреля.

На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» – 87 167 доз. Вакцинировано 66 848 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 50 394 жителя области.

В Тюменской области операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора консультируют граждан по вопросам иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона». Позвонить можно по номеру телефона 8-800-555-49-43. Звонки бесплатные.

На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора нет очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости коронавирусом. В детских образовательных учреждениях региона также отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Тюменские туристы получили штрафов на 850 тысяч рублей. Все они не сдали тест на коронавирусную инфекцию. Всего нарушили сроки обследования 357 человек, суд рассмотрел 76 протоколов. У 183 жителей области, вернувшихся из отпуска за границей, выявили COVID-19. С 1 августа из-за границы прибыли более 23 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на ковид.

За последние сутки в России выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 277 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 656 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 649 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 103 263 летальных исхода, выздоровели 4 272 165 человек.