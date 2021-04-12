Отдых после пандемии: отели Тюмени начинают принимать гостей

Туристы стали отдавать предпочтение отдыху в Тюменской области. Фото предоставлено бизнес-отелем "Евразия".

Региональные туристические предложения стали для россиян настоящим спасением в период закрытых границ с другими странами. Наши сограждане стали больше путешествовать по родной стране и открывать для себя новые маршруты. И одним из популярных регионов среди отдыхающих оказался Тюменский край.

Туристы стали рассматривать культурные и природные особенности нашей области, всё чаще интересоваться такими местами, как Тобольский кремль, родина Григория Распутина, деревянное зодчество Тюмени, термальные источники – гордость Тюменской области. На запросы «новой аудитории» гостей, в которой много представителей и различных бизнес-сфер, отреагировали владельцы отелей и гостиничного сервиса: на рынке стали появляться новые туристические продукты. Например, в тюменском несетевом бизнес-отеле «Евразия» стали разрабатывать предложения, которые полностью соответствуют современным реалиям и запросам.

– Мы всячески приветствуем поворот к внутреннему туризму и осознаем, что бизнес-путешественникам важнее знать заранее точные параметры и качество места, в котором они остановятся, – отмечает владелица отеля международного класса Светлана Раца. – «Евразия» полностью отвечает запросам бизнес-туристов и любителей путешествий, и уже в мае отель вернется к прежнему режиму работы с B2C-сегментом и начнет принимать гостей.

Ставку на внутренний туризм всё больше делают и крупные туроператоры. Представители некоторых из них уже побывали в Тюмени и лично познакомились не только с достопримечательностями города, но и с отелями, оценив условия размещения в них. По словам Светланы Раца, в «Евразии» провели значительную работу и заключили соглашения с туроператорами:

– Бизнес-отель становится тем местом, где турист может остановиться, путешествуя по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Тобольск и дальше в Сибирь.

Отдельное сотрудничество было заключено с транспортными компаниями и местными экскурсоводами. Такое решение позволяет предложить гостям не только проживание, но и различные познавательные и развлекательные маршруты: от познавательных прогулок до шопинга, от развлечений в аквапарке до посещения минеральных источников. По словам владелицы отеля, уже в ближайшее время тюменцы и гости города смогут познакомиться с предлагаемыми новинками в сфере отдыха и туризма, а также воспользоваться преимуществами программы «Туристический кешбэк».