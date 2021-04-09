Пара из Тюмени устроила разборки из-за детей на федеральном канале

Фото: скриншот телепередачи

Очередная семейная драма разыгралась в Тюмени. В эфире одного из федеральных каналов вышел свежий выпуск телепередачи «Мужское/Женское» с участием тюменцев. Бывшие супруги Наталья и Владимир Пелевины решили расставить все точки над «и» и выяснить, кто из них должен воспитывать четверых детей.

Фото: скриншот телепередачи

В программу обратилась нынешняя сожительница Владимира с просьбой помочь забрать детей у его бывшей супруги. Женщина утверждает, что Наталья не справляется с обязанностями матери и, возможно, употребляет запрещенные вещества.

– Она всегда спит и не ухаживает за детьми. Для меня это отсутствие материнского инстинкта, – подчеркнула гражданская жена Пелевина.

Экс-супруга Пелевина заявила, что в корне не согласна с обвинениями в ее адрес. Она рассказала о том, что бывший муж не выплачивает алименты и никак не участвует в воспитании сыновей. Также женщина уверяет, что ничего запрещенного она не употребляет.

– Очень тяжело быть наркоманкой с четырьмя детьми, – заявила Наталья.

Фото: скриншот телепередачи

Следующим в студии появился сам Владимир и рассказал о том, что причиной развода стала измена супруги, а также, что новый сожитель Натальи бьет детей. Об этом он узнал от бывшего тестя. Также мужчина рассказал, что старший мальчик проживает у бабушки и дедушки.

Однако на этом «страсти» только закипели. Владимир объяснил, что у него есть причины сомневаться, что он действительно является биологическим отцом мальчиков. Мужчина знает, что старший и младший из мальчиков действительно не его, несмотря на то что записаны на его фамилию и документально он отец этих детей. Младший ребенок родился после развода, но по каким-то неведомым причинам это не помешало Наталье записать его не на нынешнего мужчину, а на бывшего супруга.

Владимир согласился сдать тест ДНК для установления отцовства двух средних мальчиков. А вот Наталья долго сомневалась, прежде чем согласиться сдать экспресс-тест на наркотические вещества. К слову, два теста показали положительный результат.

Не обошлось в эфире и без драки. Новый мужчина Натальи захотел решить проблему «по-мужски» и с ходу накинулся на Пелевина. Он объяснил свой поступок тем, что Владимир оскорбил его на всю страну, сказав, что он якобы бьет детей.

В конце передачи один из приглашенных гостей Максим Калимов, действующий адвокат, встал на сторону Владимира, раскритиковав методы воспитания детей Натальи.

– Учитывая то, что вы употребляете наркотики, то, что вы всю программу пытались скрыть это от нас, чему дети научатся, живя с вами? Тем более что это мальчики, – подвел итог Максим Калимов.

Он предложил Владимиру свою помощь в составлении документов для лишения Натальи родительских прав.