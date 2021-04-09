«Нападение монгольской конницы и изобретения, опередившие Запад»: интересные факты в новой книге о Тюмени

Фото: Обложка книги

Преподаватели Тюменского Государственного Университета написали книгу, в которой раскрывается история города Тюмени с 1634 года. О чем эта книга, какие новые сюжеты истории она раскроет для тюменцев и на сколько она информативна, выяснил корреспондент «Комсомольской Правды»-Тюмень».

- О чем эта книга?

- Эта книга посвящена городскому героическому эпосу первой половины XVII века. Исторической основой послужили события 11 ноября 1634 года - нападение монгольской конницы на город Тюмень. Эпос отразил формирование самосознания граждан города, отстаивавших свое право на свободу, самостоятельность, выбор места жительства, сферы деятельности, создание семьи, воспитание детей, - рассказал один из создателей книги.

Также автор подчеркнул, что для реконструкции городского социума Тюмени 1634 года привлечены более десятка типов источников - дозорные книги, где приводилась подворная опись города, грамоты, письма, карты, календари, богослужебные книги, летописи, в том числе такие источники, которые прежде никогда не рассматривались, как, к примеру, печати и гербы города, возникшие в том же году, а также материалы археологических раскопок. Впервые даются диаграммы социальной, этнической, гендерной структур города, структуры занятости горожан, приводится карта с указанием мест происхождения переселенцев. Хочется отметить, что стали известны около 500 фамилий тюменцев того времени. К счастью, что почти все они встречаются и на сегодняшний день.

Книга, рассказывающая историю города

- Кто является автором книги?

- Если говорить об авторстве самого городского эпоса первой половины XVII века, мы его определяем именно так, то мы проверили гипотезу об авторстве Саввы Есипова методами квантитативной лингвистики, и это авторство не подтвердилось. Попробовали проверить возможное авторство еще почти десятка сибирских интеллектуалов того же времени, бывавших в Тюмени, и тоже отклонили. Эпос, как и подобает, продукт народного творчества, хотя при письменной его фиксации кто-то осуществлял литературное редактирование. Если же говорить об авторах нынешнего издания, то это прежде всего - Ваш покорный слуга, Александр Еманов, заведующий кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних веков ТюмГУ, - рассказал Александр Георгиевич.

Также, свою руку к созданию книги приложили Софья Щербич, проректор по образовательной деятельности Курганского университета, в качестве палеографа для прочтения и транскрипции рукописи XVII века и Алексей Петров, заведующий кафедрой документоведения и документационного обеспечения управления ТюмГУ, в качестве ответственного за квантитативно-лингвистический анализ текстов.

- Смогут ли тюменцы после прочтения узнать какие-то новые факты о Тюмени?

- Там много чего нового, что доселе скрывалось в архивной пыли. В Тюмени 1634 года на всех незамерзающих речках - Тюменке, Бабарынке и других, круглый год действовали «мутовчатые мельницы», использовавшие водные турбины, которые стали достоянием продвинутого Запада только в XIX веке. На башнях тюменского кремля и острога стояли скорострельные пищали, пушки с клиновым затвором, патент на изобретение которого на Западе впервые был выдан только в конце XIX века, - приоткрыл тайну книги автор.

Помимо этого в издание можно найти информацию о «сороковых пищалях», то есть о многоствольных пушках, о которых остальной мир узнает лишь через 400 лет. Также в книге рассказано о «ежах», которые были поставлены перед фасадом, чтобы остановить сверхмобильную монгольскую конницу. Это русское изобретение, спасшее через триста семь лет Москву от немецких танков.

Но это еще не все интересные факты. В те далекие года уже существовала печать города Тюмени. Это весьма выразительное свидетельство самостоятельности города. Даже Москва того времени не располагала такими вещами.