Считаем скульптуры региона. Каких памятников больше всего в Тюменской области?

Памятник первооткрывателю тюменской нефти Раулю-Юрию Эрвье. Фото: Библиотеки Тюмени

Памятники создают, чтобы они безмолвно напоминали прохожим об исторических событиях, геройских поступках и великих людях прошлых времен. А какие монументы чаще всего встречают на своем пути тюменцы и гости города?

Пятое место по количеству памятных сооружений занимают скульптуры на набережной реки Тура. Прогуливаясь по ней, тюменцы и гости города непременно останавливаются, чтобы сфотографироваться с бронзовыми фигурами, на фоне барельефов и постаментов, посвященных освоению Сибири и Дальнего Востока. Сюда же соотнесем установленный на Исторической площади мемориальный камень с мраморной табличкой с надписью: «На этом месте 29 июля 1586 года был основан город Тюмень».

На четвертом месте – трогательные скульптуры, посвященные материнству и в целом семье. К примеру, в Тюменской области два одинаковых памятника «Мама», оба принадлежат руки художника Петра Старченко. Один установлен в Тюмени, а второй – в Юргинском районе. Еще в Тюмени есть памятник «Отцовство — это дар», который создали на частные средства при содействии тюменской администрации.

Популярным местом для фотосессий молодоженов стала скульптура «Аист надежды» в Александровском саду. Памятник выполнен из металла и создан на добровольные пожертвования жителей Тюмени. Скульптура изображает аиста, несущего в клюве сверток с ребенком и пролетающего через сердце.

В Александровском саду есть много скульптур, с которыми хочется сфотографироваться. Фото: Библиотеки Тюмени

Еще один монумент, который по городской легенде может спасти от бездетности, это памятник Григорию Распутину. Есть и другое поверье: говорят, если посидеть на венский стул, на который опирается Распутин, то это принесет успехи в карьере. Ходят слухи, что на этот стул сначала присел Семён Собянин (в прошлом губернатор Тюменской области), а затем – Владимир Якушев.

Третье место – Конек-Горбунок. В честь одной из самых популярных сказок России в нашем регионе установлено множество скульптур. Автором «Конька-Горбунка» является уроженец Ишима Пётр Ершов, в прошлом году страна праздновала 205-летие со дня рождения знаменитого земляка. На его малой родине установлено как минимум три памятника сказочным персонажам: скульптуру Ивана и Конька-Горбунка можно встретить на вокзале, у городского рынка, а также в парке культуры и отдыха Ишима.

Сказка целиком застыла в бронзе в Тобольске, где жил и работал писатель. Здесь Петру Ершову посвятили сквер, его украшают сказочные персонажи: Иванушка с Горбунком, Царь и Жар-Птица, а посреди парка – фонтан «чудо-юдо рыба-кит».

Добавим, что гости Тюмени так же могут сфотографироваться у скульптуры знаменитого сказочного персонажа: памятники установлены у здания Тюменского театра кукол и на Цветном бульваре.

На втором месте по количеству монументов в Тюменской области – памятники нефтяникам. Один из последних в областной столице был открыт монумент «Молодым созидателям земли Тюменской», установленный в парке им. Семена Пацко в 2018 году. Но кроме того множество бронзовых статуй в нашем регионе рассказывают об освоении нефтеносного края. Так, на улице Республики расположен памятник первооткрывателю тюменской нефти Раулю-Юрию Эрвье.

В честь его последователя Виктора Муравленко установлена статуя у школы №43, а в центре города на Республики, 62 – бюст. В Тюмени есть два памятника в честь видного организатора освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и первого секретаря Тюменского обкома СССР Бориса Щербины. Бюст из гранита и бронзы появился в 2004 году в сквере им. Немцова, а в 2019 году памятный знак с его изображением установили в сквере на бульваре Бориса Щербины.

А еще в областной столице есть памятник первой в Тюменской области опорной скважины, расположенной на ул. Мельникайте, напротив свечи памяти и вечного огня. Монумент представляет собой макет опорной скважины на мраморном постаменте, в центре которого есть табличка: «Тюменская опорная скважина глубиной 2000 м. С этой скважины в 1948 году начались планомерные геологоразведочные работы по поиску нефти и газа в Западной Сибири». Правда, вместо черного золота геологоразведчики обнаружили минеральную воду. И все же черное золото оказалось в руках тюменских нефтяников: именно о том рассказывает памятник «Глобус».

В годы войны Тюмень снабжала фронт боевой техникой. Подробности жители могут узнать в сквере Тружеников тыла. Фото: Библиотеки Тюмени

Первое место – памятники нашим победителям! Каменные, бронзовые, гранитные посвящения в честь Победы в Великой Отечественной войне есть в каждом городе, поселке и деревеньке нашей страны. На Исторической площади тюменцы отдают дань памяти подвигам советских солдат на мемориале у обелиска, Вечного огня и барельефе «Тюмень — Победителям», на котором отражены нападение фашистов, Курская битва, Сталинградская битва, Ленинградская блокада, труженики тыла, а также парад Победы 1945 года на Красной площади.

На площади Памяти на ул. Мельникайте, на месте захоронений бойцов, умерших от ран в госпиталях, установлен коленопреклоненный воин со знаменем в руках. На площади находятся солдатская аллея, памятные знаки узникам фашистских концлагерей и сталинских репрессий, а также военная техника.

Памятник труженикам тыла расположен на ул. 30 лет Победы. В композиции бронзовые фигуры воина-инвалида войны, работницы завода, инженера и мальчика, которые держат блок, с одной стороны которого надпись «Все для фронта», с другой – «Все для победы».

Ежегодно тюменские школьники возлагают цветы в память о сверстниках, не вернувшихся с войны. Фото: Библиотеки Тюмени

О народном героизме тюменцам напоминают памятники железнодорожникам фронта и тыла и станкостроителям, погибшим на фронтах, учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны, в сквере «Прощание», а также скульптурная композиция «С чего начинается Родина» и сквер Победы, аллеей, которая заложена бывшими узниками фашистских концлагерей. В областной столице увековечена память генералу армии, военачальнику Ивану Федюнинскому, легендарному разведчику Николаю Кузнецову, генералу армии Дмитрию Карбышеву и многих других героев Советского союза.

В 2020 году в Тюмени открылся сквер имени героя Советского Союза Якова Неумоева, скульптура которого расположена на входе в сквер, а завершает его мемориал «Мы победили». Известно, что в канун Дня Победы в сквере имени Дмитрия Карбышева в честь наших земляков появится памятник героям-саперам.

А ЕЩЁ…

В Тюмени есть несколько любопытных изваяний привлекают внимание туристов и очень любимы местными жителями. Таким можно назвать фигуры знаменитых артистов Юрия Никулина, Олега Попова и Михаила Румянцева на Цирковой площади – памятник назвали «Три клоуна». А еще в областной столице удивляются памятникам бездомной собаке и дворнику…