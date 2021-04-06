Спорное соседство: должны ли детские сады в жилых домах вызывать вопросы? Фото предоставлено "КП".

Всем известно, что покупка квартиры – дело серьезное и, несмотря на развитие технологий и возможностей, походить к ней надо ответственно. Что логично, ведь для многих это может стать выбором жилья на всю жизнь. Потому при выборе квартиры надо учитывать все возможные аспекты. Естественно, в первую очередь речь идет о создании семьи: молодые, еще бездетные пары при выборе своего будущего дома все равно обращают внимание на инфраструктуру для своего чада. И если со школами в нашей стране все обстоит более-менее неплохо, то вот с детскими садами – тяжело. Как бы ни старались власти, проблема с очередью в детские сады продолжает оставаться актуальной, и поэтому, по данным риелторских агентств, 33% покупателей при выборе новостройки обращают внимание на наличие детского сада в проекте. Причем почти половина будущих жильцов (47%) готовы отдать предпочтение не отдельно стоящему учреждению, а детскому саду на первом этаже жилого дома. Причин этому несколько, хотя основной, конечно, является то, что объект не нужно ждать по нескольку лет (обычно девелоперы сначала строят жилье, а уже потом берутся за возведение инфраструктуры, причем часто бывает, что в итоге обещанного можно и не дождаться).

Немного истории

Тенденция размещать дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) на первых этажах жилых домов пришла к нам из Северной Европы, где ювенальной функции уделяется особое внимание. Конечно, сначала речь не шла о жилых домах, но многие крупные корпорации открывали частные сады для детей сотрудниц в своих офисах. Постепенно, с развитием технологий, у людей некоторых профессий отпала необходимость присутствия в офисе, тогда-то и начали появляться первые частные сады в коммерческих помещениях жилых домов.

– Сегодня, в тех же Штатах очень трудно представить жилой многоквартирный комплекс семейного типа, где не было бы огороженной территории и частного садика для небольшого количества малышей, – рассказывает архитектор известного столичного бюро.

В нашей стране детские сады на первых этажах жилых домов получили широкое распространение за последние несколько лет. Этот вид бизнеса стал ответом на растущий дефицит мест в муниципальных детских садах: с начала нулевых очередь росла как на дрожжах. Администрация города строила детские сады, но ситуация все равно оставалась сложной. В 2014 году мэрия пошла на рискованный шаг – к решению проблемы привлекли малый бизнес. В какой-то момент плата за пребывание в частном детском саду частично компенсировалась из городского бюджета.

Наконец, в 2019 году к проблеме подключились федералы: они приняли решение официально разрешить размещение и муниципальных детсадов на первых этажах жилых домов. Ведь в некоторых случаях использование первых этажей является единственным вариантом решения проблемы доступности дошкольного образования. Однако применение такого варианта размещения детсада ограничивается требованием использования в отношении детских садов проектной документации повторного использования. Подчеркивается, что проектная документация ранее построенных жилых домов тоже должна относиться к «экономически эффективной» проектной документации повторного использования. Эта мера поможет регионам создавать новые сады для детей до трех лет, особенно там, где невозможно построить отдельное здание детского сада. Ожидается, что это поспособствует достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Ложка дегтя

– Несмотря на законность размещения садов на первых этажах жилых домов, не все могут быть рады такому соседству, – говорит собеседник из юридического бюро, пожелавший остаться неизвестным.

Застройщики прекрасно это понимают, поэтому соблюдают ряд правил при строительстве таких заведений. Во-первых, это усиленная шумоизоляция, чтобы веселая орава не мешала жителям дома, особенно на низких этажах. Во-вторых, существует разумное ограничение по количеству детей, которые могут посещать такой объект: комфортным считается до 150 человек, но девелоперы, как правило, ограничиваются куда меньшим количеством малышей (30 – 50). В-третьих, для ДОУ обычно предполагается отдельный вход, чтоб не мешать жителям дома, парковка и детская площадка.

– Так что при разумном проектировании детского сада на первом этаже жители такого дома не должны ощущать дискомфорт, – считает эксперт по недвижимости компании «Макромир Краснодар» Анастасия Стрельникова. – Все вопросы относительно шума решаются качественной шумоизоляцией. К тому же время работы детского сада совпадает с рабочим, а значит, слушать и страдать от лишней активности детворы просто некому.

Она напоминает, что это гораздо более выгодное и тихое соседство, нежели магазин или бар. Кроме того, семьи с детьми экономят время на сдаче своего чада в детсад, «ведь спуститься на первый этаж можно даже в пижаме».

По словам представителя юридического бюро, важным остается вопрос с детской площадкой для прогулок, ведь чаще всего речь идет о придомовой территории, за которую платят жители. Но и тут Стрельникова не видит больших сложностей, поскольку так называемые «неудобства» жителям дома приходится терпеть лишь час в день.

Представитель управляющей компании «ИИда» пояснил, что собственники коммерческих помещений имеют такие же права на общую территорию и также платят коммунальные услуги, разница лишь во владении таким помещении – в нем нельзя жить, его нельзя сдавать под жилье.

– Поэтому, если собственник, которым также может быть и муниципалитет или администрация города, решил там открыть детский сад и делает это согласно действующему законодательству, согласие других собственников необязательно. Последние, по сути, могут жаловаться лишь в случае каких-то нарушений, как это бывает с нерадивым соседом. Но, как правило, такие дела сложнодоказуемые и ни к чему, кроме войн, не приводят, – говорят в УК.

Вместо послесловия

Стоит ли покупать жилье в подобном проекте, каждый решает для себя самостоятельно, но оспорить решение о размещении детского сада, считая, что на это нужно разрешение собственников (на самом деле – нет), все же невозможно, причем речь идет и о частном детском саде тоже. Добавим лишь одно: риелторы отмечают, что наличие детского сада на первом этаже в проекте автоматически увеличивает стоимость жилья на 15%.