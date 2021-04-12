Эксперимент «КП»: опытный водитель против новичка с гаджетами

Мало кто сегодня садится за руль без такого штурмана. Фото: Кира Санникова

Как адаптироваться на дорогах незнакомого города и разобраться в его пробках, развязках и улицах? Одни водители идут к этому мастерству постепенно, шаг за шагом, другие, недолго думая, прибегают к помощи современных технологий. Но реально ли сервисы вроде Яндекс.Карт способны помочь новичку на дорогах Тюмени? А как же чувство города, «насмотренность» и опыт – сын многочисленных прошлых ошибок? Мы решились на эксперимент.

Двое против рыбы

Моя знакомая, Наталья, недавно переехала в Тюмень из Омска и пока передвигается по городу исключительно с помощью навигационных помощников. Я же считаю себя вполне опытным «игроком» на просторах города. Правда, и сама регулярно прислушиваюсь к подсказкам Яндекс.Карт (особенно если предстоит ехать в новый район или запаса времени точно не хватит на пробки), но уверена, что смогу обойтись и без него. Наталья, посмеиваясь, предлагает не торопиться с выводами.

Пересекаемся в историческом центре и решаем двинуться в район Лесобазы. Дальняя точка, где гостья из Омска еще ни разу не была. В качестве конечной точки маршрута взяли Западносибирскую улицу, на которой я когда-то жила. Казалось бы, у меня фора! Но… за последние 4 года там заметно обновилась дорожная инфраструктура, появились новые сквозные дороги, светофоры и дорожные знаки. Я о них пока тоже ничего не знаю. Зато в курсе, что по адресу Западносибирская, 18/1 находится хороший рыбный магазин. Туда мы и решили отправиться, тем более что номер дома не обещал слишком легкой победы.

Итак, расстояние от улицы Кирова, 36 до конечной точки маршрута – чуть более девяти километров. Без пробок, при обычной загруженности дорог время в пути составляет 25 минут. Есть несколько вариантов, как проехать: через центр города, где больше светофоров и поворотов на небольшие улицы, или по более крупной магистрали, с меньшим количеством светофоров.

Ну что ж выбираем маршрут. Фото: Кира Санникова

Как человек, давно живущий в Тюмени, я строила свой маршрут, полагаясь на голос интуиции (а не барышни из Яндекс.Карт, как обычно).

В целом до самого района добралась быстро: с улицы Кирова выехала на улицу Ленина, потом свернула на Орджоникидзе (это всё центр), после чего выехала на Комсомольскую, повернула на Профсоюзную и дальше через Котельщиков свернула на улицу Елизарова, переходящую в Дамбовскую. Сложный путь, но именно он ведет в район Лесобаза.

Уже на подъезде к месту назначения возникло несколько проблем. Первая: следуя по Лесопарковой улице и рассчитывая проехать прямо, уперлась в «кирпич». Раньше там можно было проехать, хотя дорога и не самая лучшая. Чуть дальше меня смутил шлагбаум, внезапно появившийся между домами на улице Веревской, по которой также можно было раньше проехать.

Покрутившись, я таки доехала до места назначения, причем через двор, заставленный припаркованными машинами. Потратила на это около 35 минут. Наташа, выехавшая чуть позже, добралась даже быстрее заявленных Яндекс.Картами 25 минут. Видимо, где-то удачно рассосалась пробка, потому что полихачить своим владельцам приложение не дает: Яндекс.Карты постоянно напоминают об ограничениях скоростного режима, что особенно важно в незнакомой местности.

– Я сейчас вообще не представляю, что делать без этого приложения. Если ты в незнакомом городе, где тебе нужно адаптироваться к новому движению, улицам, где твой фокус рассеивается на знаки, на город, на всё подряд, Яндекс.Карты очень выручают. Особенно важно, что это приложение помогает рассчитывать время, чтобы не приехать слишком рано или, наоборот, не опоздать. Это экономит много сил и энергии, – признается Наталья.

Без электронного штурмана сегодня как без рук Фото: Кира Санникова

Как говорится, плюсую. Хотя город для меня знакомый, на больших развязках по-прежнему обращаюсь за помощью к навигации в этом приложении. Потому что не всегда вовремя могу сообразить, на какой съезд нужно уйти. Тем более что в Тюмени транспортный поток очень плотный и лучше, как гласят правила ПДД, перестроиться в другой ряд заблаговременно.

Подсказки электронного помощника «держитесь правее, сверните на второй выезд» в такой ситуации как нельзя кстати. Однажды, выехав на развязку, не сразу сориентировалась и пропустила нужный мне съезд. В результате пришлось проехать приличное расстояние, чтобы найти место для разворота и вернуться обратно.

Кстати, недавно мне подарили удобный держатель для авто. Теперь в любой поездке у меня перед глазами смартфон с запущенным маршрутом и всплывающими сообщениями, которые я могу просматривать не отпуская руль.

А вот и наша добыча! Фото: Кира Санникова

Ах да, еще: рыбу в этот вечер мы все-таки купили! И назад в центр города она доехала гораздо быстрее.