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Происшествия5 апреля 2021 16:30

В Тюмени совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Шарджи

Уральское следственное управление на транспорте уже начало проверку по факту инцидента
Мария Толстихина
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Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта и члены экипажа. Фото ural-trans.sledcom.ru

Сегодня, 5 апреля, в 17 часов по местному времени самолет «Aэробус А-320» экстренно совершил посадку в тюменском аэропорту Рощино. Причиной такой вынужденной меры стал отказ левого двигателя. В это время на борту самолета находились двое членов экипажа.

Самолет выполнял рейс по маршруту Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) – Тюмень. Посадить самолет удалось без чрезвычайных ситуаций. Люди, находящиеся в салоне, никак не пострадали.

– По предварительным данным, 5 апреля 2021 года в 17 часов 1 минуту по местному времени в аэропорту Рощино города Тюмени произвело посадку воздушное судно «Aэробус А-320», выполняющее рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) – Тюмень. В ходе полёта у воздушного судна произошел отказ левого двигателя. На борту самолета находилось два члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали, – прокомментировали в Уральском следственном управлении СК на транспорте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников аэропорта и самих членов экипажа. По результатам проверки будет принято решение, которое внесет ясность, почему отказал левый двигатель.

ЧППроисшествия: ЧП