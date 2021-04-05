Когда в Тюмени нужно «переобувать» машину в летнюю резину

Смена зимней резины на летнюю Фото: Виктория Стеблова

С наступлением весны у всех автолюбителей возникает необходимость смены резины на колесах. Когда стоит «переобувать» машину и как это сделать в соответствии с законом выяснила корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень».

К сожалению, многое автолюбители уверены, что если водить машину аккуратно, то разницы, на какой резине авто ездит в то или иное время года, нет. Многие меняют шины только из-за боязни неприятной беседы с инспекторами ДПС. Но если посмотреть на этот вопрос более детально, становится понятно, почему существует сезонность смены шин для железных коней.

Зимняя резина Фото: Виктория Стеблова

– Зимняя резина мягче летней. Соответственно, зимние шины сотрутся быстрее в теплую погоду, – рассказал водитель с многолетнем стажем Иван.

Также мужчина объяснил, что менять резину стоит исходя из погоды на улице, ведь климат у нас необычный. Плюсовая температура воздуха днем не говорит о том, что ночью или на следующий день вновь не наступит мороз. Поэтому нужно выждать несколько дней, когда в любое время суток будет стабильный плюс. Разумные водители понимают, что смена шин необходима, ведь речь идет о безопасности всех участников дорожного движения.

Летняя резина Фото: Виктория Стеблова

Помимо этого, существует регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а именно пункт 5.5 Приложения № 8. В документе говорится, что зимние шины для автомобиля обязательно использовать в зимний период, а именно в декабре, январе и феврале. Про лето говорится только, что резину с шипами запрещается эксплуатировать в июне, июле и августе.

В среднем «переобуть» машину в Тюмени обойдется автовладельцам в полторы тысячи рублей. Цена варьируется в зависимости от радиуса колес и класса машины. Безусловно, если не попасть в самый ажиотаж, то реально найти более демократичные цены, а при знании и умении можно подготовить машину к летнему сезону самому.