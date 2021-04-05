«А весна будет?»: публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени весна вступила в свои права. Несмотря на то что погода еще может преподнести сюрпризы горожанам, все-таки в городе будет довольно тепло. Так, на этой неделе температура воздуха поднимется до 11 градусов выше нуля.

Завтра, 6 апреля, в областной столице ожидается переменная облачность, пройдет небольшой мокрый снег. Днем температура наружного воздуха составит плюс семь градусов (ночью около нуля). В этот день будет дуть западный ветер со скоростью порядка семи метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. В среду он стихнет – до трех метров в секунду – и сменит свое направление на юго-восточное.

В среду – плюс 9 (ночью -3) и всё еще переменная облачность. В четверг – малооблачно, а вот в пятницу солнце полностью освободится из «тучных» оков и будет своими лучами вовсю греть соскучившихся по теплу жителей города.

Последние три дня недели будет стоять довольно теплая погода, несмотря на то что ночью всё еще холодно (около -3). Так, в пятницу термометры покажут плюс 8, в субботу – около десяти градусов со знаком плюс, а в воскресенье – 11 градусов выше нуля. Что касается следующей недели, то, по прогнозам местных метеорологов, в Тюмени станет еще теплей. По предварительным данным, уже в первые дни недели воздух прогреется до 18 градусов.