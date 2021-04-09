«Разрыв шаблона!»: тюменский тиктокер встретил дедушку, который процитировал Лао-Цзы

Видео собрало 142 тысячи просмотров и более 2 тысяч комментариев. Скриншот видео

Тюменский ведущий и блогер Егор Старченко поделился в «ТикТоке» удивительным видео. Молодой человек проводил опрос на улицах города, чтобы узнать самую популярную кличку домашних питомцев. Задав этот вопрос скромно одетому пожилому тюменцу, журналист вступил с ним в диалог: прохожий оказался философом.

На вопрос о том, много ли литературы он прочел, мужчина неожиданно ответил цитатой Лао-Цзы: «Знающий не говорит, говорящий не знает. Лао-Цзы, IV век до нашей эры».

Оказалось, что тюменец окончил философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Это удивило тиктокера, который признался, что у него случился «разрыв шаблона».

– Вот тут я понял, что внешность обманчива… – признался Егор.

Блогер заинтересовался начитанным собеседником, познакомился с ним. Философа зовут Иван Иванович Селиванов. Тиктокер не упустил возможности и попросил его порекомендовать литературу для чтения. Мужчина убежден, что каждому нужно прочесть «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Войну и мир» Льва Толстого, главные герои этих произведений заслуживают подражания у современников. Иван Иванович пожелал молодому поколению заботиться о своей духовности, ведь она «определяет сущность человека».

Отметим, что видео собрало уже 142 тысячи просмотров и более 2 тысяч комментариев.

«Раз десять пересмотрела. Благодарю, что есть такие люди. Приятно слушать», – отметила Елена Сивко.

«Какой интересный мужчина, влюбилась на слух», – пишет подписчица.

«Прекрасный дедушка», – дополняет другой пользователь соцсети.

Многие тут же стали обсуждать литературу и рекомендовать к прочтению свои любимые произведения.

Напомним, ранее россиян удивил томский дворник-философ, который покорил соцсети цитатой из The Beatles.