Какие дворы отремонтируют в Тюмени в 2021 году? Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в 2021 году власти планируют благоустроить 52 двора, 31 из них – в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в областной столице с 2019 года. За это время в городе преобразилось 68 дворовых и семь озеленённых территорий. Кстати, в этом году планируется также обновить один сквер и четыре зеленых уголка.

Стоит напомнить, что в прошлом году капитальный ремонт был проведен тоже в 52 дворах. Проектные решения по благоустройству для каждой дворовой территории были заранее предоставлены для обсуждения и согласованы с собственниками жилых помещений многоквартирных домов. Тогда во всех дворах была построена ливневая канализация закрытого типа с подключением к городским сетям, обустроено 174 дренажных и дождеприемных колодца, а в 25 дворах вода не задерживается благодаря предусмотренным с учетом рельефа уклонам асфальтобетонного покрытия.

На всех дворовых территориях теперь есть наружное освещение, отремонтированы проезды, устроено 1 144 машино-места, из них 107 – для транспорта, принадлежащего людям с ограниченными физическими возможностями. Для сбора твердых коммунальных отходов обустроено 32 контейнерные площадки. В 52 дворах установили 58 детских площадок на песчаном и травмобезопасном покрытиях, 30 площадок для занятий спортом, в том числе отремонтирован один корт. Самовольно установленные объекты – гаражи и погреба – демонтированы. Они больше не портят облик дворов.

Что касается нынешнего года, проектная документация уже готова, да и с жителями обсудили все детали. В старых проблемных дворах решат вопрос с водоотведением, устроят новые проезды и тротуары, освещение, отмостку, создадут парковочные места, установят детские и спортивные площадки и не забудут провести капремонт инженерных сетей. Все работы по благоустройству необходимо завершить к 1 ноября.

Итак, в 2021 году капитально обновят дворовые территории в каждом округе по следующим адресам:

Восточный административный округ

– ул. Народная, 6;

– ул. Александра Логунова, 18;

– ул. Широтная, 123;

– ул. Монтажников, 6;

– ул. Пермякова, 48;

– ул. Александра Логунова, 4;

– ул. Пермякова, 50а;

– ул. Пермякова, 48, корп. 2;

– ул. Монтажников, 8.

Александра Логунова, 18. Фото: c cайта 2ГИС

Калининский административный округ

– ул. Парковая, 4а;

– ул. Депутатская, 106;

– ул. Демьяна Бедного, 83;

– ул. Карла Маркса, 10;

– ул. Московский Тракт, 177;

– ул. Николая Чаплина, 113;

– ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 1;

– ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 2;

– ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 3;

– ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 4;

– ул. Самарцева, 40.

Депутатская, 106. Фото: c cайта 2ГИС

Ленинский административный округ

– ул. Одесская, 24;

– ул. Одесская, 24а;

– ул. Харьковская, 69;

– ул. Котовского, 52;

– ул. Мельникайте, 93;

– ул. Текстильная, 5;

– ул. Текстильная, 7;

– ул. Котовского, 5, корп. 1;

– ул. Котовского, 5;

– пр. Геологоразведчиков, 4;

– ул. Маршала Захарова, 11;

– ул. Пермякова, 6;

– ул. Пермякова, 8;

– ул. Харьковская, 69а;

– ул. Харьковская, 83.

Харьковская, 69. Фото: c cайта 2ГИС

Центральный административный округ

– ул. Дзержинского, 23;

– ул. Володарского, 33;

– ул. Хохрякова, 32;

– ул. Ленина, 9;

– ул. Котельщиков, 1;

– ул. Магаданская, 11;

– ул. Холодильная, 42а;

– ул. Казаровская, 1а;

– ул. Казаровская, 1б;

– ул. Казаровская, 1, корп. 1;

– ул. Советская, 126;

– ул. Хохрякова, 97;

– ул. Хохрякова, 80;

– ул. Советская, 124;

– ул. Хохрякова, 78;

– ул. Профсоюзная, 79;

– ул. Хохрякова, 95.