Подарок с мотором

Поддержка малочисленных народов Севера – одно из ключевых направлений социальной политики компании. Фото - «РН-Уватнефтегаз».

Новые снегоходы, лодочные моторы и автономные генераторы электроэнергии получили в дар от ООО «РН-Уватнефтегаз» семьи коренных малочисленных народов Севера, проживающие в отдаленных территориях Уватского района Тюменской области. Всего за последние пять лет нефтяниками было приобретено и передано коренным жителям более 70 единиц подобной техники.

В этом году обладателями снегоходов, лодочных моторов и генераторов стали Максим Когончин из деревни Усть-Урна, Любовь Лотова и Анатолий Гамецкий из деревни Герасимовка, а также Василий и Татьяна Усановы, живущие в деревне Тямка.

- Надеюсь, новая техника поможет в хозяйстве и будет служить хозяевам бесперебойно, - отмечает и.о. начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования «РН-Уватнефтегаз» Анастасия Лескина. - Топливо для своих «железных коней» коренные жители смогут получить на близлежащих месторождениях компании.

Однако, программа поддержки коренных малочисленных народов Севера, которую реализует ООО «РН-Уватнефтегаз», намного шире. Сюда входит и финансирование обучения молодежи в вузах, и реализация проекта «Ярмарка товаров КМНС на Усть-Тегусском месторождении», и поддержка этнографического стойбища «Увас Мир Хот» (Дом Северных Людей). Эти и другие проекты способствуют сохранению культурного наследия, традиций и уклада жизни коренных северян.

- Коренные жители являются активными участниками программы – вносят свои предложения и, в первую очередь мы отталкиваемся конкретно от их потребностей. Можно сказать, программа носит статус «народной», - рассказывает директор НУО «Фонд развития КМНС Сибири и Дальнего Востока» Владимир Климов. – Понятно, что все желания мы не в силах исполнить, но мы стараемся учесть все пожелания и сделать жизнь малочисленных северных народов более комфортной.