Где в Тюмени поставить прививку от клещевого энцефалита

По данным медиков, Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей. Фото: Центр управления регионом Тюменской области

Весной жители Тюменской области сталкиваются с ежегодной проблемой – с угрозой заразиться клещевым энцефалитом. Избежать заражения смертельно опасной инфекцией можно, если следовать рекомендациям специалистов. Кроме того, снизить риск болезни поможет вакцинация.

Накануне в Тюменскую область поступило 110 000 доз вакцины от клещевого энцефалита, средства на покупку препарата были выделены из областного бюджета.

Возможно, поэтому Центр управления регионом Тюменской области зафиксировал запросы от населения: тюменцы интересуются, где можно поставить прививку от опасной весенней напасти. Специалисты ответили на самые распространенные вопросы.

Где можно поставить вакцину?

Тем, кто не относится к группам риска, вакцинироваться придется за свой счет. Такую услугу предлагают несколько медучреждений областной столицы:

– «Мать и дитя», тел. 800-700-70-01

– «Доктор Арбидайло, тел. 500-617

– сеть клиник «Доктор А», тел. 500-517

– «Семейный доктор», тел. 55-58-85

– «ЮниМед», тел. 500-133

– «Медис», тел. 56-00-04

– Городские поликлиники, 39 33 33.

Сколько это стоит?

Цена частных клиниках варьируется от 590 до 1 500 рублей.

Вакцинироваться обязательно?

Вакцины ставятся добровольно, однако медики не советуют экономить на этой прививке: Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей.

Тюменский ЦУР отмечает, что бесплатные прививки от клещей ставят только людям из группы риска. Бесплатная вакцинация и ревакцинация в некоторых районах области уже начались, дополняет департамент здравоохранения Тюменской области.

– Как и несколько последних лет, прежде всего медики прививают так называемую группу риска по эпидпоказаниям: сотрудников бюджетных и муниципальных организаций, чья работа связана с риском заражений – с лесом, почвой. Вакцинация групп риска осуществляется в медицинских организациях по месту прикрепления. Поскольку Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей, специалисты советуют сделать прививку тем, кто не попадает в группу риска, – акцентирует внимание ведомство.

Медики заверяют, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Схема иммунизации от клещевого энцефалита состоит из трех доз, которые вводятся по определенной схеме, согласно инструкции по применению препарата. Ревакцинация проводится каждые три года. После стандартного первичного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в течение трех лет.