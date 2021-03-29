В Тюмени организаторы концерта Клавы Коки попросили звезду убрать «взрослые» слова из песен

Тюменские организаторы попросили Клаву Коку убрать «взрослые» слова из песен. Фото - bullwar.bar.

Совсем скоро, 8 апреля, в Тюмени состоится концерт популярной певицы Клавы Коки, песни которой особенно сильно нравятся молодёжи и подросткам. Выступление пройдет в заведении «Бульвар Бар». Однако в концертную программу певицы пришлось внести некоторые изменения, касающиеся вопросов цензуры.

Дело в том, что спрос на билеты увеличен не только среди взрослых, но и тюменцев помладше. Большое желание тюменских подростков побывать на концерте Клавы привело к тому, что владельцы «Бульвар Бара» решили заключить с продюсером певицы соглашение об исключении из песен нецензурной лексики.

– Изначально возрастной ценз концерта составлял 18+. Сейчас мы изменили его на 12+ в связи с большим желанием несовершеннолетних тюменцев посетить данное мероприятие. Мы заключили с продюсером Клавы Коки договоренность о том, чтобы в песнях нецензурные слова были заменены, – рассказал «Комсомольской правде» директор «Бульвар Бара» Роман Насыров.

Продюсер певицы хорошо отнесся к предложению тюменских организаторов, ответив Роману: «Без проблем, хорошо». Теперь несовершеннолетние тюменцы смогут беспрепятственно попасть на концерт, но только в сопровождении взрослых. По словам владельца «Бульвар Бара», выступление точно состоится. На данный момент билеты полностью не распроданы.