Дождь вместо снега: публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем подробный прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени весна наконец потихоньку вступает в свои права, дождями смывая надоевшую всем зиму. Так, на этой неделе областную столицу накроет небольшой дождь, а температура наружного воздуха повысится до пяти градусов выше нуля.

Постепенное потепление начнется уже с завтрашнего дня, 30 марта. В этот день будет около нуля (ночью – минус 1), в среду – уже плюс 4 (ночью – минус 2). Подует теплый юго-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду, который увеличит свою силу в четверг и задует со скоростью 9 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

В этот день будет пасмурно, ожидается небольшой снег с дождем, плюс 3 градуса. Смена погоды, обозначившаяся сильным ветром, принесет в областной центр еще большее тепло. В пятницу воздух прогреется до плюс 5 (ночью – плюс 1). Горожанам обещают переменную облачность и небольшой дождь на два дня.

На следующей неделе, по предварительным прогнозам местных метеорологов, воздух может прогреться до плюс 12 градусов.