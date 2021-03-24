В Ишиме администрация ликвидировали пешеходный мост, который любили местные жители

По этому мосту привыкли ходить школьники. Фото из соцсетей

В Ишиме городская администрация ликвидировала подвесной пешеходный мост через реку Мергень, которая соединяла улицы Приозерную и Врачей Калининых. Переправу пришлось убрать из-за того, что она стала аварийной - мост был переломан, ходить по нему было уже опасно.

Местным жителям было бы привычно ходить по эму навесному деревянному мостику, пояснила "Комсомолке" жительница Ишима Наталья Шалыгина.

– Это дело привычки. Он [мост] стоит там всю жизнь и люди привыкли по нему ходить. Он удобен для жителей, кому далековато идти до нового моста. Также по нему детям ближе к школе. Я в Ишиме живу не так давно, но по рассказам местных жителей, этим мостом пользовались всегда. Если есть возможность оставит этот мост, то конечно, так будет лучше для жителей этого района. Но в каком состоянии он был – это ужас. Пробовала пройти по нему, дошла до середины и все. А по нему еще и дети ходили, – сетовала Наталья.

Тревогу об аварийном состоянии пешеходной переправы через реку Мергень в соцсетях забил неравнодушный житель Ишима Иван Петров, он опубликовал две фотографии сломанного деревянного моста. Почти сразу пост зафиксировали сотрудники Центра управления регионом Тюменской области и передали в администрацию Ишима.

В тот же день ЦУР Тюменской области получил официальный ответ от представителей городской власти. Руководство Ишима пояснило: пешеходного моста нет на балансе города, соответственно, документация на него тоже отсутствует, на основании которой можно предусмотреть средства на его ремонт.

Несмотря на это власти заверили жителей: переправу демонтируют. Пешеходный мост убрали на следующий день, 23 марта. Администрация Ишима также обозначила, что обращения по поводу демонтажа пешеходного моста поступали от жителей микрорайона в администрацию города и прокуратуру.

– Для решения вопроса о восстановлении моста, сотрудниками ЖКХ будет подготовлено и направлено в курирующие областные департаменты письмо о выделении финансирования для разработки проектной документации для строительства переправы, – подчеркнули городские власти.

Сейчас жителей просят переходить реку по пешеходной части автомобильного моста по ул. Магистральной, расположенной рядом в шаговой доступности и отвечает требованиям безопасности. Улицу дополнительно осветили и обустраивают ограждения при подходе к мосту.