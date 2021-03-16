«Вы похудеете, но результат продержится недолго»: 5 фитнес-мифов, о которых нужно забыть

5 фитнес-мифов, о которых нужно забыть Фото: Вадим Бегун

Каждый человек, мечтающий привести в порядок свою фигуру, стопроцентно гуглил вопросы: «Как похудеть?», «Как быстро похудеть?», «Как избавиться от боков в домашних условиях?». Однако не все советы правдивы. Тюменский тренер Анастасия Кандрушина развеяла мифы о похудении и рассказала, как привести тело в порядок максимально эффективно.

1. Во время тренировки нельзя пить, а после нее — принимать пищу.

На тренировке обязательно нужно пить, ведь во время выполнения физических упражнений повышается температура тела, учащается пульс и организм теряет много жидкости — необходимо пополнять. Есть после тренировки можно, если хочется. Это никак не влияет на сжигание жира и на эффективность упражнении .

2. К лету нужно обязательно сбросить лишние килограммы!

«Похудение к лету», как правило, начинается весной , впопыхах и резко (за 1 день внезапно садимся на диету и начинаем активно заниматься, хотя до этого долгое время ничего не делали). Это очень стрессово и, соответственно, небезопасно для здоровья. Еще и недолговечно - велик шанс «откатиться» после получения результата.

Я все же за то, чтобы тренировки и здоровое питание становилось образом жизни. Не разовои акциеи по подготовке к лету. Да, переход к такому образу жизни может быть небыстрыи , однако в долгосрочнои перспективе это куда лучше и здоровее похудения к лету/отпуску и другим поводам.

3. Чтобы похудеть, необходимо тренироваться каждый день.

Все зависит от вида тренировок. Если мы говорим про силовые тренировки в тренажёрном зале или высокоинтенсивные групповые занятия — каждый день тренироваться не стоит, особенно новичкам. Это может привести к перетренированности и отбить желание заниматься вовсе. Мышцам и нервной системе необходимо восстановление после таких нагрузок!

Если же говорить о «мягких» классах — йоге, растяжке, пилатесе или силовых тренировках со своим весом (без дополнительных утяжелений), они могут быть ежедневными и длиться по 30-50 минут. Пойдут на пользу!

Также советую обратить внимание на внетренировочную активность — больше ходить пешком каждый день, например, или делать зарядку в течение рабочего дня, играть в подвижные игры с детьми и прочее. Это не только отличный инструмент для похудения, но и залог здоровья суставов и позвоночника. Движение — жизнь!

4. Жиры — это зло: искоренить их полностью!

Если почти не есть и пить только воду, вы похудеете, это не миф! Однако, результат продержится недолго. Это опасный вид похудения, после него организм начнёт восстанавливаться, компенсируя период в режиме недостатка еды, в связи с чем могут случаться неконтролируемые приступы переедания. Все это, как правило, сопровождается стрессом. Небезопасно для здоровья!

5. И, пожалуй, самое популярное заблуждение — после шести ни-ни!

Для того, чтобы похудеть, нужно тратить энергии (калории ) больше, чем потреблять — создавать дефицит калории . Время последнего приёма пищи не имеет значения, и похудение от этого не зависит — важно лишь, сколько калории вы употребили за день в целом. Однако, я советую не есть прямо перед сном, лучше за 2-3 часа до него — так будет меньше нагрузки на ЖКТ.

По словам тренера, для эффективного и безопасного похудения необходимо больше двигаться в быту, заниматься физической активностью, которая вам нравится, а также питаться преимущественно цельными продуктами (овощи и фрукты, мясо, птица, рыба, яйца, крупы, бобовые, творог). При том не ставить себе жестких ограничений в еде и не переедать. В таком случае не понадобится худеть экстерном, а организм скажет вам большое человеческое «спасибо»!

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