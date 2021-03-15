Как правильно спать и нужно ли считать овец, чтобы уснуть? Топ-6 ответов сомнолога

Как спать правильно? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Зачем считать овец перед сном? Как превратиться из совы в жаворонка? Сколько часов тратить на отдых? Ответы на эти вопросы интересуют каждого из нас. В преддверии Всемирного дня сна, который человечество отметит 19 марта 2021 года, мы задали вопросы взрослому и детскому врачу-неврологу Евгению Крючкову.

– Евгений Антонович, сколько часов в сутки необходимо спать взрослому человеку? Почему кому-то хватает совсем немного времени, чтобы выспаться, а кому-то нужно уйти в сон «с головой»?

– Есть общепринятые показатели количества сна: для взрослого человека это от 7 до 9 часов. Но это совершенно не значит, что если у вас семичасовой ночной сон, то таким он должен быть всегда. Количество сна – динамический показатель и зависеть может от множества факторов. К примеру, от физической нагрузки предшествующего дня. Отсюда и разлёт: кому-то надо уйти в сон, да побольше, ввиду отчетов, переработок на работе и других факторов, а кто-то в отпуске, отдыхает, и для восстановления ему нужно уже меньше часов.

– Как работают человеческие биоритмы? Стоит ли их учитывать?

– Биоритмы работают циклично. К счастью или к сожалению, человек не может их не учитывать. Это как привычка организма работать в определенном режиме. Если вы пытаетесь модифицировать (изменить. – Прим. ред.) привычку, и тем более резко, будете чувствовать себя плохо. То же самое и со сном: ложились всегда в 21.00, а тут решили лечь в 23.00, в итоге получите как минимум неприятное самочувствие и как максимум – джетлаг.

(Джетлаг – сбой суточных ритмов организма, вызванный сменой часовых поясов).

– Бытует мнение, что необходимо ложиться в 23 часа, так как именно с 23.00 до 03.00 происходят важные процессы. Например, выработка мелатонина, для которой необходим сон. Это правда?

– Это миф. Сон – это не митинг, на который можно опоздать. Даже если вы ляжете в 02.00 ночи и проспите 7 часов (как вы спите обычно), все нужные организму процессы всё равно состоятся. Но если заснете в 2.00, а проснетесь в 06.00, организму просто не хватит времени, чтобы завершить нужные ему процессы. Важно не то, во сколько вы легли, а сколько часов поспали. Единого правила, во сколько ложиться спать, нет. Есть лишь рекомендации. Например, спать лучше ночью, так как сон в темновую фазу эффективнее. Но тогда что прикажете делать жителям Санкт-Петербурга в белые ночи? Конкретного времени для сна нет, есть режим, который желательно соблюдать.

– Что не следует делать перед сном, а что должно войти в привычку?

– Существуют общие рекомендации по соблюдению гигиены сна, которые находятся в свободном доступе, и ознакомиться с ними может каждый. Если кратко:

1. Обеспечить себе КОМФОРТНОЕ место для сна (в категорию некомфортного может попадать и ваш(а) супруг(а), и ребенок в том числе).

2. Не менять резко время инициации сна.

3. Не использовать место для сна ни для чего, кроме сна и секса, многие пытаются тревожно думать в кровати вместо того, чтобы спать.

4. За 4 часа до сна ограничить прием пищи: ночью нужно спать, а не переваривать еду.

5. Ну и самое главное: если сон не наступает, не нужно находиться в кровати (вспомните правило № 3), иначе будете «бояться» кровати и невозможности уснуть.

– Всех ли можно разделить на сов и жаворонков? Это природная данность или человек может спокойно изменить свою «роль»? Если да, то как научиться вставать раньше, если ты всю жизнь спал до обеда?

- В профессиональных кругах, конечно, такой дихотомии (деления. – Прим. ред.) нет – жаворонки и совы. Нельзя подходить к вопросу изменения режима сна однобоко. Запрещается менять режим сна без изменения режима бодрствования. Бодрствования в сутках гораздо больше, начните с него, а сон уже подтянется.

– Почему людям советуют перед сном считать овечек? Действенный ли это способ? Как быть, если совсем не можешь заснуть?

– Считать овечек – монотонная деятельность. Вспомните себя на уроке или паре, когда читаете нелюбимый предмет: сонливость накатывает и вы готовы отдать всё для того, чтобы поспать. Этот метод может помочь здоровому человеку уснуть, а человеку с проблемой может помочь только одно... решить проблему.

Врач признается, что работу свою любит, несмотря на сложности и нюансы. Единственное, что огорчает, – это «когда человек сам не хочет себе помочь, трактуя свое состояние неверно». По словам специалиста, с такими людьми работать приходится дольше, в то время как решить вопрос на начальных этапах можно было бы куда легче и эффективнее. Евгений советует обращаться к врачам незамедлительно и стараться относиться к собственному здоровью бережно.

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