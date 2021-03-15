Мария Шатохина: «Любой может открыть свой бизнес, но далеко не все в нем будут успешны»

Правильно расставить приоритеты. Фото из архива Марии Шатохиной.

Нередко можно услышать фразу, что сейчас время сильных женщин. Представительницы слабого пола успешно реализуют себя в бизнесе и семье, успевают заниматься общественной деятельностью, уделять время себе и своим увлечениям. О предпринимательстве, мужчинах и успехе – в интервью с совладелицей ООО Консалтинговая компания «ПРЭФИШ», генеральным директором в НП «Тюменский деловой клуб» и союза «Западно-Сибирская правовая палата» Марией Шатохиной.

На уровне чувств

– Мария, сейчас женщины активно идут в бизнес, есть ли особенности женского предпринимательства и какие?

– Мне кажется, женщины сейчас активно идут не только в бизнес, а вообще в различные зоны активности, осваивая «мужские» или «не очень женские» профессии. И я это связываю не столько с пресловутой феминизацией, о которой много говорят, а скорее с тем, что долгое время, на протяжении веков, женщинам многое запрещалось, а мы существа любопытные.

Если говорить об особенностях женского предпринимательства, то, на мой взгляд, оно более интуитивное. Даже многие процессы регулярного менеджмента и управления построены на том, что женщина, учитывая приоритеты и цели бизнеса, на чувственном уровне определяет, когда и какие тактические и стратегические шаги стоит совершить.

Фото из архива Марии Шатохиной.

– Какие сферы, направления дамы чаще выбирают для своего дела? Может быть, есть «чисто женские» направления?

– По моим ощущениям и из опыта, дамы чаще выбирают направления, связанные с любыми коммуникациями. К «женским направлениям» я бы отнесла сферу красоты для женщин, а всё остальное сейчас уже распределяется очень пропорционально. Вместе с тем у нас в офисе, например, долгое время работал как офис-менеджер и секретарь молодой мужчина. В его обязанности входило и кофе принести клиентам, и за офисом присматривать, и с документацией разбираться, и он прекрасно справлялся и вызывал просто умиление у приходящих женщин. А я в такси, например, очень люблю ездить именно с женщинами: в машинках, как правило, очень чистенько и вкусно пахнет, играет мелодичная музыка. Хотя это всегда было более мужской профессией.

– Как вы считаете, женщины одинаково сильны в бизнесе, они могут быть равными партнерами мужчинам и как последние относятся к коллегам в юбках?

– Мне кажется, женщины могут быть одинаково сильны в бизнесе с мужчинами именно тогда, когда к ним есть определенная доля снисходительности, а они с удовольствием это принимают и с мудростью для собственного успеха этим распоряжаются. Но это понимание приходит с опытом и годами. Такой вариант поведения еще принято называть сейчас «мягкой силой». Иначе мы говорим о совершенной разной степени и особенностях мужской и женской «силы». Всё хорошо в дополнении.

Найти баланс

– Может ли женщина преуспеть и в бизнесе, и в семье или где-то будет «проседать»?

– Знаете, я очень люблю такую шутку: «Женщину спрашивает подруга: «Скажи, в чем твой секрет? Ты и работаешь успешно, и детей растишь, и с мужем на концерты ходишь, и в салонах красоты себя балуешь. Как ты все успеваешь?». На что подруга ей отвечает: «Мой секрет прост: я ничего не успеваю, но делаю всё это с удовольствием и когда нахожу время». Мне кажется, в этом основной ключик к совмещению. Важно грамотно и вдумчиво расставлять приоритеты и сразу определить для себя, что ты себе можешь позволить не успеть и когда. Я, например, будучи моложе, имела больший крен на работу, меньше уделяла времени семье и себе любимой. Сейчас сменила балансировку, больше научилась делегировать людям, с которыми я работаю, и продуктивность повысилась, больше стала заниматься собой и, к собственному удивлению, обнаружила, что семья мне стала гораздо больше помогать в домашних делах, и мы вместе больше успеваем.

Фото из архива Марии Шатохиной.

– Сейчас много говорят о том, что женщины стали сильнее, мужчины – слабее. Вы согласны с этим?

– Очень сложный вопрос, о котором я много думаю, потому, что ращу сына. С одной стороны, да, выглядит вроде бы так, что мужчины стали слабее, но с другой стороны, а давайте подумаем, откуда взялось это следствие, кто воспитывает мальчиков и будущих мужчин. Большая ведь ответственность лежит на женщинах-матерях. Понятно, что, к сожалению, прошлый век, Великая Отечественная войны и другие вооруженные конфликты забрали у нас много мужчин, и, соответственно, многие росли без отцов, и женщинам пришлось стать сильнее. Приходилось исполнять сразу две роли. Усталость, ответственность, отсутствие времени толкали женщин на то, чтобы подчинять себе в приказном порядке «маленьких мужчин», и это по факту во взрослой жизни порождает мужскую безответственность, инфантильность, неспособность принимать решения, совершать деятельные поступки. А мы потом сетуем, что они слабые. Я на своем личном примере убедилась, как важна роль мужчины в воспитании мальчика, и необязательно, чтобы это был родной отец. У меня второй брак, и после появления в нашей с сыном жизни другого мужчины ребенок стал меняться, приобрел большую уверенность в себе, стал смелее, ответственнее, раскованнее и, как следствие, успешнее. Мой нынешний муж приучает его нести ответственность и за свои дела по дому (у них у обоих есть список своих обязательных дел), и за поступки в школе (не жалуясь маме, а в крайнем случае спрашивая совета о том, как лучше поступить), и систематически заниматься спортом, если принял такое решение. И я через его правильные мужские установки стала иначе воспитывать ребенка, оставаясь для него строгой и любящей мамой, но не контролёром-организатором его жизни.

– Может ли любая желающая открыть свой бизнес или все же нужен какой-то определенный склад ума, характер?

– Мне кажется, что любая (любой) может открыть свой бизнес, но далеко не все в нем будут успешны. Бизнес – это ведь активное предпринимательство. Здесь количество «падений» должно быть равно количеству подъемов, у человека должен присутствовать риск здорового авантюризма (так как, по законодательству, предприниматель ведет деятельность на свой страх и риск), а еще надо любить придумывать что-то новое, полезное людям и регулярно осуществлять при этом менеджмент. Успех зависит от совпадения возможности делать то, что вы любите, быть верными своим ценностям и приоритетам и настойчиво идти к поставленной цели. Если верите в ее нужность, полезность и реализуемость.

Светлана Борисова

Мнение

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы:

Женщины – очень важная часть общества. Я надеюсь, что с каждым годом всё больше представительниц прекрасного пола будут занимать лидирующие позиции в политике и бизнесе. Тем более что, по общемировой статистике, в тех странах, где на руководящих позициях свыше 30% женщин, гораздо более высокие экономические и социокультурные показатели.

В Тюмени я знаю много ярких, деятельных женщин, без которых регион был бы менее привлекательным. Пусть всё больше их приходит в политику и другие важные сферы жизни страны!