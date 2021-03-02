«Аэрофлот» пересадил пассажиров рейса Тюмень – Москва на Sukhoi Superjet 100 с 1 марта

«Аэрофлот» свернул свою программу по полетам в Тюмень. Фото: Ольга Крыльцова

Авиакомпания «Аэрофлот» перестала отправлять самолеты в Москву из Тюмени и обратно. Теперь это будет делать «Россия», которая входит в группу вышеупомянутой организации. В редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень» поступил вопрос от местных жителей, которые попросили корреспондентов разобраться в этом вопросе. Горожан интересует, почему это произошло и как это скажется на безопасности полетов в Рощино.

– За последние три года у меня более 350 перелетов. Большая часть из них (около 270) – это перелеты «Аэрофлотом». Я хорошо разбираюсь в том, какая разница между путешествием одним бортом и другим. Более чем уверен, что эти действия приведут к повышению тарифа и к ухудшению качества полетов, даже если говорить о питании. Так, в SuperJet вмещается гораздо меньше пассажиров. Все рейсы из Москвы и в Москву, как правило, заполнены. Вышеуказанная ситуация значит, что кто-то не полетит. Потому что количество желающих не уменьшится, а число посадочных мест станет меньше. К тому же отправить SuperJet в пересчете на одного пассажира и отправить «Боинг» – это разная стоимость не в пользу первого, – поделился своим мнением о сложившейся ситуации местный житель Илья Пискулин.

По его словам, SuperJet – некомфортный борт с несимметричным салоном. На борту гораздо меньше места у пассажира, менее удобные кресла, а (цитата) «предкрылки открываются и закрываются так, как будто что-то сломалось».

– Хотел бы отметить удручающую позицию аэропорта Рощино. Эти вещи влияют на конкурентоспособность региона. Как мы собираемся развивать кооперацию с топовыми компаниями, ведь у них есть комбинация условий для совершения командировок. Например, одна из топ-компаний России летает только «Аэрофлотом». Так как они к нам доберутся? О каком развитии мы вообще можем говорить? – возмущается Пискулин.

В пресс-службе аэропорта Рощино подтвердили информацию о том, что в Тюмень будет летать «Россия», и ответили, что внутренние дела авиакомпаний их не касаются. В самой «России» сообщают, что рейсы в Тюмень запланированы четыре раза в день. Вылеты из аэропорта Шереметьево в 01.35, 09.40, 14.15 и 23.25. Они будут прибывать в Тюмень в 06.30, 14.40, 19.10 и 04.20 соответственно. Обратные рейсы вылетают из областной столицы в 05.25, 07.20, 15.30 и 20.00 и прибывают в Шереметьево в 06.25, 08.25, 16.40 по понедельникам и в 16.35 со вторника по воскресенье и 21.05.

В пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот» направлен запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.