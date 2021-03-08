Как подготовиться к турпоходам? Несколько советов от специалиста по туризму

Фото: паблик "Тюменская область"

Все больше жителей региона выбирают активный вид отдыха, в том числе походы. Это один из оптимальных вариантов короткого, но насыщенного отдыха. И на первый взгляд, весьма простой вид отдыха, однако, походы тоже требуют подготовки.

По словам специалиста по туризму Виктория Ергунова, нужна физическая и психологическая подготовка. Изначально необходимо выбрать место, куда пойдёте. После, этого найти карту и распечатать её. Смартфоны и навигаторы могут сесть, а вот карта будет всегда. Но тут важно предварительно научиться ею пользоваться.

- Есть специальные приложения, оффлайн карты и если вдруг у пропадёт интернет, то они всё равно найдут местоположение. Что взять с собой? В зависимости от времени года. Если это лето, то удобную обувь, желательно треккинговые ботинки, сменную одежду, носки, головной убор, штаны, желательно которые прикрывают колени и до голеностопа, чтобы, например, клещи не пробрались. Если зима, то есть принцип многослойности в туризме. То есть термобелье, если совсем холодно, то флисовые штаны и кофта, тёплые штаны (на стоянку), а на ходьбу верхние штаны, которые защищают от ветра и от влаги, мембранную куртку, баф, он может быть флисовый, а может из микрофибры, шапка и если очень холодно, то маска, - говорит эксперт.

Также нужно подготовить еду, рассчитать и купить те продукты, которые долго не испортятся. Если предполагается многодневный поход, то начать лучше с однодневных без ночевок, а потом постепенно прибавлять дни и километраж. Также нужна аптечка общая и каждому взять себе мини-аптечки. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями не советуют ходить в походы.