Россиянка пыталась скрыть труп погибшего хозяина дома: завернула его в ковровую дорожку, залила монтажной пеной и вывезла на пустырь

В Ялуторовске женщина пыталась избавиться от трупа хозяина дома, завернув мертвеца в ковровую дорожку и протащив по всему городу на тросе к пустырю. Фото: Вслух.ру

Устрашающая до мурашек история произошла прошлой осенью в Ялуторовске Тюменской области. Местный житель Сергей пригласил в свой дом квартирантку, 46-летнюю Елену. Спустя время, при загадочных обстоятельствах, Сергей пропал. Пожилая мать искала сына, но Елена сказала, что он уехал. Оказалось, что все это время квартирантка прятала его труп в бане. Но… она никого не убивала.

Что же случилось?

Как позже выяснили следователи, в день трагедии мужчина был пьян, упал с лежанки на пол и ударился головой. Квартирантка испугалась мертвеца - она несколько часов боялась подойти к телу, просидела 3-4 часа на стуле, размышляя, что же ей делать (боялась, что ее признают убийцей). По этой же причине Елена не звонила в скорую и полицию. Однако женщина зачем-то заклеила глаза погибшего скотчем. Свои действия она объясняет тем, что прежде мертвецов не видела и очень боялась.

Страх привел Елену к неожиданным действиям: она спрятала труп в бане, но Сергея стала искать мама. Спустя трое суток после смерти мужчины ялуторовчанка решила избавиться от трупа.

Елена замотала тело в ковровую дорожку, залила его монтажной пеной, привязала груз к своей «Ниве» и на тросе ночью вывезла за город. Так она проехала по Ялуторовску, по улице Русакова, мимо кладбища, по улице Плодовой и Олимпийской. Затем выехала на автодорогу Ялуторовск — Ярково, а там направилась к старым заброшенным дачам возле деревни Анисимовки. Так она волокла труп около получаса, два раза тормозила на обочине, чтобы проверить труп, присматривала место, где его можно сбросить. Наконец Елена увидела подходящие кусты на заросшем пустыре, выбросила туда сверток с мертвецом и прикрыла его ветками.

По данным следствия, все это время женщина не подумала, что труп погибшего может удариться о землю или асфальт.

Не виновата!

По материалам СМИ, обеспокоенная внезапной пропажей сына пожилая мама Валентина Тимофеевна привлекла к поискам Сергея полицию. Тут квартирантка и созналась в случившемся. Судмедэкспертиза показала, что 47-летний ялуторовчанин умер от кардиомиопатии, спустя два дня после того, как он пустил в дом квартирантку. Его труп был травмирован, череп пробит, однако все увечья получены уже после смерти.

Расследование показало, что убийства не было. И, к негодованию матери, следователи отказали в возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». Силовики ссылаются на отсутствие состава преступления: СКР по Тюменской области выяснил, что у трупа не обнаружено телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти и следов отравляющих веществ. По факту укрывательства тела женщиной, которая у него проживала, материалы проверки направлены в полицию.

Дополним, уже после того, как стали известны все обстоятельства смерти Сергея, квартирантка перед Валентиной Тимофеевной со скандалом отстаивала свое право жить в доме. Якобы, она заплатила за аренду жилья 30 тысяч рублей. Елена даже сменила замок в доме. Выдворить ее удалось только с помощью участкового.