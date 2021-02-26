В Тюмени обсудили безопасность активного отдыха

В дискуссии приняли участие спортсмены-туристы, представители страховых компаний, медицинского сообщества, а также спасатели.

Редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» провели совместный круглый стол на тему «Безопасность активного отдыха: что нужно знать, отправляясь в походы с туристическими группами». Экспертная встреча состоялась в рамках проекта «Говорим о важном».

В дискуссии приняли участие спортсмены-туристы, представители страховых компаний, медицинского сообщества, а также спасатели. Участники обсудили, как сегодня в регионе предоставляются услуги в сфере активного отдыха и чем опасно пребывание в незарегистрированных туристических группах. Особое внимание эксперты уделили вопросам безопасности на маршрутах.

Как отметил председатель областной общественной организации «Федерация спортивного туризма Тюменской области Александр Черпепанов, тюменские туристические клубы в последние годы действительно активизировались. Особенно в период пандемии и закрытия границ стали водить туристов чаще, чем раньше.

– Наша федерация с такими объединениями взаимодействует. В частности, с руководителями клубов, так как многие из них выходцы из спортивного туризма – спортсмены, походники, которые в свое время занимали призовые места. Участвовали в серьезных, категорийных походах. Что касается подготовки их проводников и гидов, информации такой у нас нет, – сказал Александр Черепанов.

В свою очередь врач-путешественник и представитель тюменского клуба туристов Иван Барышников рассказал, что силами своего объединения они, как правило, организуют пешие походы по лесам в окрестностях Тюмени. Они более доступные в плане транспорта, в том числе общественного. Это удобный формат в плане географического расположения, здесь всегда работает мобильная связь, так как нет особой удаленности от города.

– Мы чаще даже называем наши выезды не походами, а прогулками по лесам протяженностью от 7 до 25 километров. Такое расстояние могут пройти люди, не имеющие специальной подготовки. Часто это семейные пары с детьми, – пояснил Иван Барышников.

По мнению еще одного спикера, альпиниста, врача анестезиолога-реаниматолога Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России Андрея Селиванова, важно различать так называемый коммерческий туризм и профессиональный. В первом случае большинство компаний, оказывающих услуги, ориентированы на получение прибыли. Редко, когда такие фирмы еще думают и об обеспечении безопасности туристов.

– У нас сейчас зачастую подход такой: человек платит деньги и думает, что его сейчас привезут на место, по тропам проведут, фотографии сделают, и все будет хорошо. Не всегда люди отдают себе отчет в том, что отдых в горной местности сопряжен с определенными рисками. Поэтому сами туристы должны в том числе думать о своей безопасности. Никто не призывает сидеть дома у телевизора, но необходимо оценивать риски, – подчеркнул Андрей Селиванов.

Говоря о зарубежном опыте, эксперт рассказал, что последние пять сезонов до закрытия границ из-за пандемии работал в качестве гида на Монблане во Франция. Это самая высокая точка Европы, 4 810 метров над уровнем моря. Регион отличается развитой инфраструктурой, в том числе транспортной, системой связи. Здесь дежурят горные спасатели – это государственная служба, находящаяся в составе жандармерии.

По словам Андрея Селиванова, появлению такой спасательной службы предшествовал трагический случай. После чего руководством Франции было принято решение создать полноценную службу вертолетной поддержки с профессиональными спасателями, гидами, находящимися на балансе государства.

– Теперь эта вся инфраструктура работает на руку туристическому бизнесу. Зная, что там выстроена система обеспечения безопасности, развита вся необходимая туристическая инфраструктура, люди приезжают туда. При этом имеют страховку, чтобы в случае чрезвычайной ситуации полис мог покрыть расходы на спасение с высоты, транспортировку до медицинского учреждения и лечение, – рассказал Андрей Селиванов.

Спикер еще раз подчеркнул, что помимо наличия страховки сами туристы должны понимать, на что они идут. Быть проинформированы о месте, куда они направляются, иметь элементарную физическую подготовку, быть готовыми морально к возможным трудностям.

Трагических случаев, помимо человеческой сознательности, поможет избежать и взаимодействие с профильными спасательными службами. О необходимости регистрировать туристические маршруты напомнил заместитель начальника отдела организации оперативной службы Главного управления МЧС по Тюменской области Александр Волокитин. Спикер рассказал, что информацию нужно передавать в тот территориальный орган, куда направляется группа, чтобы местные спасатели отслеживали туристов.

– Группа встает на учет в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по территориальности. Сотрудники ведомства контролируют маршрут, оповещают о возможных климатических изменениях. Зная предположительно место нахождения, оперативно направляют помощь, если она потребовалась. Заявку можно подать онлайн через сайт ведомства, по телефону либо лично за 10 дней до старта мероприятия, – пояснил Александр Волокитин.

Он подчеркнул, что переданная информация повышает шансы того, что профильная помощь будет послана вовремя. В течение похода дежурные, как правило, поддерживают телефонную связь со старшими группами. Если группа перестает выходить на связь, спасатели принимают решение организовать поиски. Если группа не зарегистрировалась, родственники могут забеспокоиться через несколько дней, когда помощь может быть уже неактуальна.

Думать о своей безопасности призвали и представители Всероссийского союза страховщиков. По словам члена рабочей группы по страхованию выезжающих за рубеж Совета по медицинскому страхованию ВСС Юлия Алчеевой, российские туристы все чаще отправляются в достаточно экстремальные поездки по стране, не имея при этом даже соответствующей страховки.

– На сегодняшний день у нас в регионах нет коммерческих структур, способных выполнять такие спасательные операции, как, например, в Европе, которые мы – страховщики, оплатили бы. Во многом такая тенденция складывается потому, что наши туристы уверены, что в своей стране им и так бесплатно окажут помощь. МЧС потратит огромные деньги, человеческий ресурс, отвлечется от того, чтобы спасать тонущую деревню, вытаскивая двух частных, застрявших на высоте, туристов, – подчеркнула Юлия Алчеева.

По ее словам, когда российские туристы выезжают за рубеж, они четко отдают себе отчет в том, что никто бесплатно оказывать им помощь не будет. Поэтому в плане заграничных поездок соотечественники более дисциплинированы. Но в своей стране такой сознательности, к сожалению, не проявляют. При этом с каждым годом становятся все популярнее «заброски» в удаленные уголки страны.

– За год страховые компании урегулируют, в том числе по страхованию путешественников, триста тысяч страховых случаев на миллиарды рублей. За 20 лет прогресс, конечно, есть. Сами туристы стали интересоваться страхованием, но пока еще не в таких объемах, чтобы система заработала на высоком уровне, – добавила Юлия Алчеева.

Председатель рабочей группы по страхованию выезжающих за рубеж Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Ольга Таборева добавила, что страхование активного отдыха – это отдельный договор страхования экстремальных рисков и активного отдыха. Среди туристов бытует практика покупки полиса без учета цели поездки. Зачастую виной тому экономия, так как полис со спортивным покрытием дороже и страховой лимит выше, так как предполагает затраты на транспортировку, в том числе санавиацией.

– Важно, чтобы туристы учитывали этот момент, когда оформляли договор страхования. Наши партнеры сегодня готовы помогать туристам разобраться во всех этих нюансах. Оформить полис под те цели, которые предполагает поездка, и на требуемый период пребывания, не важно, в России или за рубежом, – резюмировала Ольга Таборева.