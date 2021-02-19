Где отдохнуть зимой в Тюмени на свежем воздухе. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени для отдыха горожан существует 14 мест. Находятся они в районах Верхнего бора, Метелева, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского тракта и улицы Дружбы. Там вы найдете не только беседки и мангалы, но и качели для детей. Здесь всё сделано для комфортного пребывания, имеются туалеты и контейнеры для мусора. В последние годы поток отдыхающих в городских лесах зимой только увеличивается.

Места отдыха в городских лесах бесплатны для посетителей. Фото: Тюмень - наш дом

– Места отдыха в городских лесах бесплатны для посетителей и доступны в любое время года. Так, в еженедельном режиме за счет средств городского бюджета осуществляется содержание этих территорий, уход за элементами благоустройства и их ремонт. Несмотря на морозы, периодически наступающие на наш город, места отдыха поддерживаются в чистоте. Снегоуборочная техника очистила проезды к ним, проходы в границах мест отдыха прочищены вручную, – рассказали в пресс-службе МКУ «ЛесПаркХоз».

Зоны отдыха постоянно убираются. Фото: Тюмень - наш дом

В компании отмечают уникальную особенность этого времени года: свежий морозный воздух, тишина леса, нарушаемая только хрустом чистого снега под ногами. В таких местах отдыха можно устроить пикник с приготовлением пищи на углях, заняться спортивными играми на свежем воздуха и покачаться на качелях.

Тюменцев просят не мусорить. Фото: Тюмень - наш дом

Сотрудники «ЛесПаркХоза» просят отдыхающих уважать не только саму природу, но и труд людей, которые наводят порядок в парках и лесах: «Не оставляйте после своего посещения на площадке мусор, для этого здесь специально размещены контейнеры. Не ломайте элементы благоустройства, чтобы ещё не раз вернуться, отдохнуть на природе с комфортом и получить свежие положительные эмоции!».

Кстати, узнать подробней о каждом из мест отдыха можно здесь.