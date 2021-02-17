Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 февраля 2021 года: поступила очередная партия вакцины

В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины от коронавиурса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 98 и составило 30 329 человек.

Всего зараженных: 30 329.

Количество смертей: 268.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки впервые за долгое время зарегистрировано менее ста случаев заболевания, а именно 98 (всего с начала пандемии – 30 329), 112 человек выздоровели (за весь период – 28 501), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 168 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 076 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: мужчина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 268 пациентов с COVID-19.

В Тюменскую область сегодня, 17 февраля, доставили 7 100 доз вакцины от коронавируса. Распределение по медицинским организациям региона уже идёт. Последняя партия состоит из однодозных ампул, а не флаконов на 5 доз, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов. Однако в медорганизациях имеется в наличии и в дальнейшем может поступать вакцина на 5 доз в одном флаконе – тогда приглашение пятерками будет продолжено.

За последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 919 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровели 3 642 582 человека.