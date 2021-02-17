В Тюменскую область доставили более семи тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область сегодня, 17 февраля, доставили 7 100 доз вакцины от коронавируса. Распределение по медицинским организациям региона уже идёт.

– Последняя партия состоит из однодозных ампул, а не флаконов на 5 доз, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов. Однако в медорганизациях имеется в наличии и в дальнейшем может поступать вакцина на 5 доз в одном флаконе – тогда приглашение пятерками будет продолжено, – отметили в оперштабе.

Всего на 17 февраля в Тюменскую область поступило 44 242 дозы вакцины. Привито первым компонентом Спутник V 33 710 человек, полный курс вакцинации прошли 7 984 жителя региона.