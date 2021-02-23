В Тобольске родственникам передали останки красноармейца Михаила Балина Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

В Тобольске на площади Победы состоялась торжественная церемония передачи останков красноармейца Михаила Ивановича Балина, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Отдать дань памяти погибшему солдату пришли его родственники, представители Тюменского поискового областного центра, курсанты ТВВИКУ, общественники, воспитанники спортивного молодежного центра «Россияне» и сотрудники МЧС.

Церемония передачи останков Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Родственникам Михаила Балина передали личные вещи красноармейца, которые нашли при раскопках. Захоронение тоболяка 1900 года рождения обнаружили в 2020 году в Тверской области, вместе с останками бойцов Красной армии. Он родился в деревне Зырянова, которая сейчас является территорией Тобольска. Ушел на войну в августе 1941 года, а годом позже погиб в бою под Ржевом.

Момент передачи Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

На передаче останков собрались родственники и общественники Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», останки Михаила Балина нашли в урочище Дроничено Оленинского района в неучтенном санитарном захоронении семи бойцов РККА. Во время эксгумации останков нашли и медальон с заполненным бланком. После дополнительного исследования в лаборатории установили имя солдата. Пропал Михаил Балин 11 августа 1942 года в Калининской области (сегодня – Тверская область).