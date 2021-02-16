В Тюмени состоялся круглый стол, посвященный Году Науки. Мероприятие прошло 12 февраля на совместной площадке редакции изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важно».В экспертной встрече, прошедшей в онлайн формате, приняли участие ректоры ведущих вузов Тюменской области, сотрудники научных центров, представители отраслевой науки, а также глава областного профильного департамента.РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУКА В ПРИОРИТЕТЕАктуальную повестку и основные направления развития науки в области осветил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер. Глава ведомства отметил, что главная задача первой встречи, посвященной Году науки и технологий в России, рассказать, чем живет научная школа региона.- Наука – один из первых приоритетов в регионе. Об этом неоднократно говорил и губернатор Александр Моор, в том числе в своих посланиях депутатам Тюменской области Думы. Работа ведется в рамках реализации программ «Развитие образования и науки» и «Развитие научно-инновационный сферы», - рассказал Алексей Райдер.По его словам, существенную поддержку молодым ученым оказывает Западно-сибирский инновационный центр «Технопарк». Внедренные формы грантовой поддержки уже давно зарекомендовали себя и предоставляются на открытых и прозрачных условиях.Кроме того, в августе 2019 года главой региона инициирован проект мегагрантов для ученых в рамках Западно-Сибирского Научно-образовательного центра. Он предполагает реализацию проектов под руководством выдающихся ученых, в том числе и из других стран с обязательствами получения научных достижений мирового уровня с их стороны. Основные критерии при этом – создание команды молодых исследователей не менее 15 человек и работа на территории Тюменской области.- В рамках НОЦ весь 2020 год действовала масштабная программа, направленная на подготовку молодых исследователей и лидеров проектов. У нас есть идеи и наработки, но нет практики обучения их авторов тому, как довести свое научное исследование до практической реализации - подчеркнул Алексей Райдер.По его словам, именно формированием таких навыков сегодня занимается Центр развития компетенций при НОЦ. По итогам 2020 года 12 проектов молодых ученых уже взяты на вооружение и будут доработаны и скорее всего включены в детальность Научно-образовательного центра.- Параллельно ведется работа с Российским фондом фундаментальных исследований. Главная цель взаимодействия - поддержка фундаментальных научных исследований для получения новых фундаментальных знаний, которые могут быть положены в основу решения задач, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Тюменской области, - отметил Алексей Райдер.Соглашение, заключенное между регионом и РФФИ, предусматривает паритетное финансирование проектов, получивших поддержку по результатам конкурсов, субъект РФ – 50%, РФФИ – 50%. Буквально в начале 2021 года поддержку уже получил уже 41 проект.- В целом научное сообщество Тюмени входит в Год науки и технологий, объявленный президентом России, консолидировано. Мы вышли на очень высокий уровень кооперации в образовательной и исследовательской деятельности. Поскольку сегодня без объединения усилий решение актуальных задач региональной экономики невозможно, - подчеркнул Алексей Райдер.ОРИЕНТИР НА НОЦМнение главы профильного департамента области разделил и первый проректор Тюменского государственного университета Андрей Толстиков, он добавил, что объединение усилий научных школ – это во многом результат поддержки сотрудничества университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики со стороны губернатора и правительства Тюменской области, а также федеральных программ по Национальным проектам «Наука» и «Образование».Он подчеркнул, что главной коммуникационной площадкой стал Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, базовой организацией которого является ТюмГУ.- НОЦ формирует новые перспективы развития Тюменского макрорегиона и работает на экономическое будущее Западной Сибири, поддерживая прикладными исследованиями и разработками, а также новыми кадрами индустрии настоящее, но также и формируя фундамент будущего с фокусом на биотехнологии, в том числе с использованием генетических технологий, - рассказал Андрей Толстиков.Он добавил, что в числе тематических направлений деятельности НОЦ - арктические проекты, биобезопасность, цифровизация нефтегазовой индустрии, индивидуализация образования. Каждое из представляет актуальный вызов не только для региона, но для страны и для мира в целом.- Другим фокусом региональной науки является поиск ответов на глобальные изменения. ТюмГУ в составе ЗапСибНОЦ планирует включиться в федеральный проект «Карбон», предусматривающий создание карбоновых полигонов и ферм, поиск эффективных способов \\"декарбонизации\\" атмосферы, - отметил спикер.БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙНе остались без внимания на круглом столе и усилия тюменских ученых в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. О роли Тюменского государственного медицинского университета в помощи практическому здравоохранению региона в период пандемии рассказал проректор Иван Петров.- Наш университет, как и наш коллеги из других вузов, трансформировал все направления своей деятельности, в том числе и образовательную. Мы приблизились к модели цифрового университета. В течение прошлого года наши студенты активно занимались волонтерством, что было отмечено президентом страны. Они работали в поликлиниках, аптеках, моноинфекционных госпиталях. Помимо Тюмени, выездные бригады наших специалистов работали в «красных зонах» Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области, - отметил Иван Петров.По его словам, исследователи ТГМУ с первых дней начала пандемии принимали участие в разработке протоколов лечения ковидных пациентов. В Тюмени с коллегами из других регионов апробировали использование плазмы переболевших пациентов в качестве одного из компонентов лечения. Совместно с коллегами из Израиля, Испании, Германии и Японии оценивали влияние режима самоизоляции на организм человека.- Накопив определенный багаж новых знаний, сегодня мы занимаемся организацией реабилитационного центра для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Большой проект, стартовавший на исходе 2020-го года - участие нашего университета, нашего тюменского здравоохранения в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса, - подчеркнул Иван ПетровОн добавил, что в настоящее время университет акцентирует внимание на тематике, определяющей деятельность Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Это, главным образом, биотехнологии. Университет занимаемся оснащением лабораторий и производственных площадок в рамках реализации мегагрантов, в том числе лаборатории метаболомики, геномики и протеомики.КАДРЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИВ ходе круглого стола было отмечено и то, что исследовательская деятельность важна, но при этом задача по обеспечению региональной экономики высококвалифицированными кадрами перед университетами остается. В опорном вузе региона - Тюменском индустриальном университете - эти два направления идут рука об руку. По словам проректора по образовательной деятельности Людмилы Габышевой, обучение выпускников идет по научно-исследовательскому треку.- Образовательная тактика ТИУ гибкая, вариативная, связанная, в том числе с «вписыванием» образовательных систем в стратегии социально-экономического развития страны и региона, созданием и совершенствованием механизмов ресурсного обеспечения образования, - отметила Людмила Габышева.По словам спикера, в основе этой деятельности заложен проектный принцип реализации мер. В качестве целевого ориентира для всех проектов заложена компетентностная модель выпускника ТИУ в динамике до 2030 года. Привычные компетенции базовой части образовательных программ трансформируются в образовательной модели ТИУ в соответствии с вызовами времени: необходимостью перехода из когнитивной парадигмы в личностно-ориентированную и деятельностную парадигмы; паритете ценностных блоков учебной и воспитательной деятельности.- Работа ведется по шести направлениям: нефтегазовый инжиниринг, транспортные системы и технологии, альтернативные источники энергии и сырья, защита окружающей среды, промышленная безопасность и здоровьесберегающие технологии, и конечно, информационные и цифровые технологии. Кроме того, это и междисциплинарные исследования в различных отраслях экономики и социальной сферы, что является одним из фокусов тематики Западно-Сибирского НОЦ по вопросам исследования Арктики, - рассказала Людмила Габышева.РАБОТА С ОТРАСЛЕВЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИТесно связан с отраслевой наукой и «Государственный аграрный университет Северного Зауралья». По словам проректора по научной работе Ларисы Глазуновой, научная деятельность вуза в основном носит прикладной характер, так как производственники ждут от ученых конкретного продукта, способного помочь им в решении сложнейшей задачи – обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.- Если несколько лет назад ориентир был на импортозамещение, то сейчас идет целенаправленная работа на экспорт. За прошлый год Тюменская область экспортировала сельскохозяйственной продукции более чем на 20 млн долларов США, - рассказала спикер.Для того, чтобы наращивать мощности для экспорта и обеспечивать качественными продуктами питания жителей региона и не только аграрный университет участвует в реализации федеральной научно-технической программы «Развития сельского хозяйства», в рамках которой основным направлениям работы является агрогенетика.В рамках этого направления совместно с индустриальным партнером агрофирмой КРИММ реализуется проект «Селекция, семеноводство и переработка конкурентоспособных отечественных сортов картофеля в Тюменской области». Уже создано пять сортов картофеля и два находятся на сортоиспытании. Также реализуется проект «Разработка технологии сортовой агротехники и промышленного семеноводства люцерны изменчивой в Тюменской области, что позволит обеспечить качественными кормами животных- Совместно с индустриальным партнером Заводоуковский маслозавод реализуется научно-технологический проект «Инновационные технологии защиты ярового рапса от вредителей и болезней в условиях Тюменской области», - добавила Лариса Глазунова.Спикер подчеркнула, что на сегодняшний день у аграрного университета более 40 индустриальных партнеров. Это все крупные и практическим все средние сельскохозяйственные предприятия региона. Результатом тесного взаимодействия с областным департаментом агропромышленного комплексами и самими аграриями привела к тому, что регион стал лучшим в УФО по производство продукции сельского хозяйства на душу населения, а в стране занимает достойное 29 место среди 85 субъектов.ВЫЯВЛЕНИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВОсобое внимание в рамках круглого стола также было уделено работе с молодыми учеными. Участники обсудили способы мотивации подрастающего поколения к занятиям наукой. Спикеры сошлись во мнении, что прививать интерес к научно-исследовательской деятельности, чтобы вырастить выдающихся ученых, нужно задолго до университета. О том, как в регионе выстроена работа, направленна на выявление и развитие юных талантов и маленьких гениев, рассказал Алексей Райдер.- За последние годы в этом направлении проделана большая работа. Мы видим увеличивающиеся с каждым годом число школьников, увлекающихся робототехникой, IT-технологиями, 3D-моделированием. Наши учащиеся сильны в инженерии. Все это подтверждается высокими результатами, которые достигают наши ребята на всероссийских олимпиадах и конкурсах научно-технологических проектов, - резюмировал Алексей Райдер.