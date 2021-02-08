«Мы ахнули!»: Дмитрий Крылов в своих «Непутевых заметках» сравнил Тюмень с Баден-Баденом

Дмитрий Крылов в своих «Непутевых заметках» сравнил Тюмень с Баден-Баденом. Скриншот из видео.

Команда программы «Непутевые заметки» и ее неизменный ведущий Дмитрий Крылов наконец добрались до Тюмени и… ахнули! В выпуске о первом сибирском городе путешественник признался, что сегодняшняя Тюмень – это современный, красивый и, как ему, стороннему наблюдателю, показалось, комфортно обустроенный для жизни город. А ведь изначально, когда его пригласили в «столицу деревень», он озадачился: «Ваш город наверняка замечательный, достойный внимания, но только, с учетом специфики нашей передачи, ну о чем мы будем рассказывать?!». И был не прав, признался позже ведущий. Местные жители, называющие свой родной город лучшим на Земле, наверняка расплылись в улыбке.

– Старинная сибирская столица похожа на лоскутное одеяло: исторические архитектурные памятники стоят по соседству с современными арт-объектами. Музейные коллекции не отстают от московских и питерских. Тюмень провинцией уж точно не назовешь. Она многоликая: Тюмень современная и купеческая, Тюмень гастрономическая и курортная, – рассказывает в передаче ведущий.

Дмитрий Крылов рассказал об основных достопримечательностях областной столицы. Он поведал о Благовещенском соборе, который был возведен в честь основания города, а потом разрушен коммунистами, которым понадобились кирпичи для строительства бани. Позже храм, конечно, восстановили. Не забыл путешественник побывать в сквере Сибирских Кошек и, конечно, рассказать зрителям удивительную историю спасения этими животными Санкт-Петербурга от крыс.

Кроме того, удостоился внимания и вантовый мост Влюбленных через Туру, а также Большой драматический театр: «Как дворец, выглядит величественно и монументально!».

– Тюменцы влюблены в свой родной город, своих гостей в первую очередь ведут на набережную реки Туры и с нескрываемой гордостью рассказывают, что это единственная в России четырехуровневая зона променада. Тюмень – действительно курортный город, вроде Карловых Вар или Баден-Бадена, ведь он стоит на горячих минеральных источниках. Забава плескаться в теплой минералке под открытым небом здесь очень популярна, – заключает ведущий.

Помимо Тюмени, команда программы «Непутевые заметки» побывала в Тобольске, но об этом городе, скорее всего, будет рассказано в следующем выпуске.