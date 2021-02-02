В Тюмени злоумышленники устроили фейерверк в квартире, чтобы не сдаваться полицейским. Скриншот из видео.

В Тюмени стражи правопорядка задержали двух подозреваемых в грабежах и разбойном нападении. Однако сделать это оказалось не так просто. Несмотря на то, что Новый год уже закончился, мужчины встретили росгвардейцев фейерверком. Такой «теплый» прием они оказали, чтобы успеть скрыться через окно. Правда, в этом случае атрибут праздника им не помог.

Как стало известно от официального представителя МВД России Ирины Волк, ранее мужчины ограбили два местных ювелирных салона. Действовали они по одной схеме. Так, один из злоумышленников оставался у входа в торговый зал, а второй просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках мужчины, он и его сообщник просто выбегали из магазина.

Через два дня после последнего грабежа друзья снова пошли на дело, на этот раз решив ограбить продуктовый магазин. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, воришки пытались похитить из кассы деньги. На этот раз они остались без добычи: смелая женщина дала отпор бандитам, распылив перед ними перцовый баллончик. Товарищи убежали с места преступления, которое так и не было совершено.

– Спустя время сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Двое ранее судимых жителей Тюмени скрывались в арендованном жилье. При задержании они оказали активное сопротивление полицейским и сотрудникам СОБРа Росгвардии. Мужчины подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Их попытка скрыться через окно четвертого этажа оказалась неудачной, подозреваемых задержали, – рассказала Ирина Волк.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу. Кстати, имеется и третий фигурант дела – предполагаемый соучастник одного из грабежей. Его тоже задержали – чуть позже. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается.