Какая погода будет в Тюмени и Тюменской области в феврале-2021

Погода в феврале Фото: Виктория Стеблова

Начало февраля-2021 тюменцев порадует теплой и снежной погодой. Столбики термометра поднимутся до минус трех градусов.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

А вот в середине месяца будет прохладнее. Максимум в эти дни будет -9 градусов днем и -10 градусов ночью. Минимум -17 градусов днем и -21 градус ночью.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

В последнюю неделю февраля снова потеплеет. Температура воздуха составит 12 градусов днем.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

Февраль-2021 в Тюмени и Тюменской области выдастся весьма облачным, только 15 февраля синоптики обещают солнечные лучики. Осадки в течение 11 дней месяца будут достаточно обильными, в общей сложности выпадет 5% годовой нормы. Влажность воздуха составит 86%.

В народе считается что по февралю можно предсказать, каким будет лето. Если месяц выдастся холодным, то лето будет благоприятным. А вот если февраль будет теплым, то и весна теплом не порадует. Также народные приметы говорят о том, что если в феврале снега не будет, то лето будет сухим и без дождей.