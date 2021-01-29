В Тюмени находчивый полицейский спас задыхавшегося мужчину, разжав ему зубы гаечным ключом. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Впору организовать конкурс на самого сообразительного полицейского страны. В Тюмени автоинспектор Василий Ренцанов спас задыхающегося мужчину с помощью… гаечного ключа! Это был единственный предмет под рукой стража порядка. Им он и воспользовался для спасения человеческой жизни.

Житель Тюмени Алексей Бучельников обратился в ГИБДД с просьбой помочь найти автоинспектора, который помог ему во время приступа сильной судороги, случившегося прямо на улице. Сам мужчина ничего не помнит, однако сослуживец ему рассказал, что на помощь вовремя пришел полицейский: он разжал ему зубы, тем самым обеспечив приток воздуха для дыхания.

В ведомстве нашли ангела-хранителя горожанина. Им оказался исполняющий обязанности командира взвода полка ДПС майор полиции Василий Ренцанов. Дело было так. В один из дней Василий нес службу на центральных улицах областной столицы. На перекрестке улиц Пермякова и Энергетиков у автомобиля «Рено», стоящего с открытой передней дверью, он увидел лежащего на снегу мужчину, который колотился в судорогах. С помощью гаечного ключа майор оказал пострадавшему первую помощь и все время контролировал его дыхание, пока не приехала скорая.

Алексей тепло поблагодарил своего спасителя за помощь. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– На память о встрече Василий Ренцанов вручил Алексею Бучельникову календарь с нашим логотипом и пожелал здоровья. Алексей тепло поблагодарил своего спасителя за помощь в ситуации, когда требовалось срочное вмешательство медиков или людей, знающих и умеющих оказывать первую помощь задыхающемуся человеку, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Напомним, ранее неотложную помощь 42-летнему мужчине, у которого на улице случился эпилептический приступ, оказал в Сургуте сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, сержант полиции Леонид Ольховский. Несмотря на то что у росгвардейца в этот день был выходной, он бросился к упавшему человеку и оказал ему доврачебную помощь.