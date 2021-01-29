Афиша на выходные в Тюмени: куда сходить 30 и 31 января 2021 года

Зимний лес Фото: Виктория Стеблова

Впереди нас ждут самые любимые дни недели - выходные. Приближающие выходные - это не только прекрасный повод провести время в кругу близких и родных людей, но и дни, которые завершают месяц январь. Для отдыха в это время подойдет уютная домашняя атмосфера, а также интересные, познавательные и самые вкусные места в нашем городе. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 30 и 31 января 2021 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

30 ЯНВАРЯ, СУББОТА

Спектакль «Дочь Луны и сын Солнца»

Стоимость: 210 рублей.

Когда: 30 января в 12.00.

Где: детский центр «Музейляндия» Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Запись: +7 (3452) 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Сказочный спектакль, созданный по мотивам ненецкой культуры. На берегу ледяного океана жила девочка, посвящённая Луне, а по другую сторону жил мальчик, посвящённый Солнцу. Их пути некогда пересекались, у каждого из них был свой путь, но однажды их история изменилась.

Спектакль по мотивам ненецкой культуры Фото: Visit Tyumen

Тур «Тобольские свидания»

Стоимость: 2300 рублей для взрослых, 2150 рублей для детей.

Когда: 30 января.

Запись: 8 (3452) 27-31-17.

Как только ваш автобус отправится в путешествие, вы узнаете много интересной информации об истории нашего края, о людях, рожденных на сибирской земле.

На родине Григория Распутина, в селе Покровское, будет первая маленькая остановка, после которой вы отправитесь в село Абалак. После того как вы посетите абалакский мужской монастырь, вас ожидает прогулка по туристическому комплексу, где будет время побывать в резиденции Бабы-яги и пообедать в ресторации «Белая сова».

"Тобольские свидания" Фото: Visit Tyumen

«Снежная королева» с Тюменским филармоническим оркестром

Стоимость: 350 – 400 рублей.

Когда: 30 января в 12.00.

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34).

В Тюменской филармонии исполнят известную сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Произведение представят в музыкально-литературном жанре.

Артисты Тюменского филармонического оркестра и дирижер Владимир Добровольский подарят гостям незабываемые эмоции и прекрасное исполнение. Художественное слово прозвучит от заслуженной артистки России Елены Орловой и Валерия Архипова. Дополнит сюжетную линию мастер песочной анимации Елена Ивченко.

Музыкальное мероприятие Фото: Visit Tyumen

Концерт дуэта арфы и скрипки «Анна-Мария»

Стоимость: 400 рублей.

Когда: 30 января в 19.00.

Где: школа этнических барабанов «Полиритмия» (ул. Холодильная, 71 а).

Обязательна запись: 8 (932) 471-19-10.

«Сказки народов мира» будут продемонстрированы гостям музыкального вечера.

Слушатели концерта окунутся в музыкальную историю разных стран: посетят улочки Франции, почувствуют культуру старинной Англии и даже станцуют ирландский рил! Особое место в концерте будет посвящено русским народным песням.

Музыкальный вечер Фото: Visit Tyumen

Лыжная прогулка в сосновом лесу

Стоимость: 450 рублей с человека (не входит трансфер и питание) .

Когда: 30 января в 12.00.

Где: СОБ «Азимут», ул. Перекопская, 34.

Запись: +7 (919) 944-83-39, обязательно предварительная запись.

Центр туризма и краеведения приглашает гостей на 5-километровую прогулку на лыжах. Маршрут катания будет проходить вдоль реки Пышмы и залива Тахтым. Также во время мероприятия вас ожидают игровая разминка, мастер-класс по передвижению на лыжах, отдых на СОБ «Азимут» и горячий чай на костре.

Прогулка на лыжах Фото: Visit Tyumen

Ледовые ретрогонки – 2021

Стоимость: вход свободный.

Когда: 30 января в 11.00.

Где: автодром LiveDrive ICE на оз. Алебашево.

Второй этап ледовых ретрогонок – 2021 от «ОлдМоторс» состоится уже в эту субботу на озере Алебашево. Мероприятия подарит яркие эмоции всем присутствующим гостям. Тайминг соревнований: 11.00 – начало заездов, 16.00 – ориентировочное время окончания заездов и награждение победителей.

Также на площадке будет работать палатка с чаем и легким перекусом.

Гонки по льду Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Поместье ворона»

Когда: 30 января в 18.00.

Где: театр «Ангажемент», ул. Олимпийская, 8а.

Стоимость: 500 рублей.

Классическая детективная история, в которой действуют пять женщин и только один мужчина. Сможет ли он разгадать загадочные убийства в этом странном доме или станет очередной жертвой? Удастся ли инспектору Раффингу (Роман Зорин) разобраться в изощренных женских фантазиях? Чья логика, наконец, победит: мужская или женская? Берегитесь, инспектор Раффинг, с женщинами шутить крайне опасно!

Фото: Афиша Тюмень

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мастер-класс по росписи керамики в китайском стиле

Стоимость: 400 рублей.

Когда: 31 января в 14.00.

Где: ресторан «Харбин» (ул. Осипенко, 29).

Запись: +7 (3452) 60-32-33 или 8-912-920-94-54.

На мастер-классе по росписи керамики в китайском стиле вы не только распишете вазу богатства БАО ПИН традиционными китайскими символическими рисунками и орнаментам, но и узнаете их значение.

Мастер-класс Фото: Visit Tyumen

Тур на казачье подворье

Стоимость: 2 650 – 2 500 рублей.

Когда: 31 января.

Где: отправление от ТЦ «Калинка», ул. Республики, 65.

Запись: +7 (3452) 45-21-21, +7 (3452) 45-56-00.

Казаки и казачки встретят гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству вас ждут танцы и песни. А после вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.

Казачье подворье Фото: Visit Tyumen

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 – 2 700 рублей.

Когда: 31 января.

Где: старт в 13.00 от технопарка (ул. Республики, 142).

Запись: +7 (3452) 45-56-00.

Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Культура народов Ямала Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Мирандолина»

Стоимость: от 300 – 1200 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 31 января в 18.00.

Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой прекрасная Мирандолина сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный Кавалер!

Спектакль «Мирандолина» способен подарить праздник, который останется в душе на долгое время. А главное, после просмотра каждый зритель поймет, что «всё, что нам нужно, – это любовь»!