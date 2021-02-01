В Тюмени в пассажирский самолет запустили ракетницу

При посадке самолета неизвестные в него выстрелили сигнальной ракетой зеленого цвета. На борту было 58 пассажиров и четыре члена экипажа Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 1 февраля, в тюменском аэропорту «Рощино» произошел инцидент, которым заинтересовались следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. При посадке самолета неизвестные в него выстрелили сигнальной ракетой зеленого цвета.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, следователи начали процессуальную проверку по факту хулиганских действий.

– По факту возможных хулиганских действий, выразившихся в использовании светосигнальной ракеты в направлении заходящего на посадку самолета, проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), – сообщили в пресс-службе управления.

Дополним, в СМИ появилось сообщение о том, что зеленую ракетницу запустили в самолет Utair авиасообщением «Уфа – Тюмень», который шел на посадку со стороны с. Кулаково. На борту на борту турбовинтового АТR-72 находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. От происшествия никто не пострадал, по сообщению аэропорта, все самолеты приземлились в «Рощино» в штатном режиме. Пресс-служба заявила, что нештатной ситуации не было, а сам инцидент не прокомментировала.