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В Тюмени сотрудники колонии устроили заключенным Новый год, незаконно накормив их шашлыками и селедкой под шубой

Сейчас работники тюрьмы ждут ответный «подарок» от следователей
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Сотрудники колонии разрешили жарить заключенным шашлыки, несмотря на запрет по закону

Сотрудники колонии разрешили жарить заключенным шашлыки, несмотря на запрет по закону

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Заключенные тюменской исправительной колонии №1 с размахом отметили приход Нового 2021 года. А главным блюдом праздничного банкета стала традиционная для россиян селедка под шубой и ароматные шашлыки. Проблема в том, что зеки получили такие «подарки» от самих сотрудников колонии, хотя такие блюда запрещены для передачи по закону.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе УФСИН по Тюменской области, продукты для «новогоднего стола» заключенным передали в конце декабря 2020 года. По-русски говоря, «под шумок», вместе с остальной едой, из которой потом готовят обеды для заключенных.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОСБ УФСИН России по Тюменской области получили сведения о том, что сотрудники ИК №1 создавали благоприятные условия отбывания наказания, – отмечают в пресс-службе. – Люди, которые работают в колонии, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы ослабили режим для осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Кто из сотрудников учреждения устроил зекам новогоднее веселье предстоит выяснить следователям. Сейчас по изложенным фактам проводится служебная проверка. Все материалы дела отправлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, это не первый скандал в тюменских тюрьмах. Два года назад стало известно о том, что осуждённый этой же колонии, благодаря начальнику исправительного учреждения пользовался всеми благами цивилизации: телевизором, холодильником, телефоном и интернетом. Комфортабельная «квартирка» находилась в цехе на территории колонии, и, учитывая, что свято место пусто не бывает, начальник решил предоставить её местному криминальному авторитету. Разумеется, за кругленькую сумму – 100 тысяч рублей ежемесячно.

Не раз были пресечены попытки пронести в колонию запрещенные предметы – телефоны, зарядки и алкоголь.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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