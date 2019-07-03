Жителем VIP-камеры, платившим за проживание начальнику тюменской колонии, мог быть убийца таксистов
Кожаные кресла, диванчик, холодильник, телефон, интернет и бутылочка виски – такими благами пользовался осуждённый тюменской исправительной колонии №1, благодаря начальнику исправительного учреждения. Комфортабельная «квартирка» находилась в цехе на территории колонии, и, учитывая, что свято место пусто не бывает, начальник решил предоставить её местному криминальному авторитету. Разумеется, за кругленькую сумму – 100 тысяч рублей ежемесячно.
В таких условиях жил преступник. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области
КРУГЛЕНЬКАЯ СУММА
Начальником ИК-1 является полковник внутренней службы Игорь Владимирович Чурсин, в отношении которого следователи и возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». «Дань» с осуждённого он собирал с марта 2018 года по май 2019-го. То есть сумма получается приличная – 1,4 млн рублей за предоставление «съёмного жилья».
- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, в т.ч. по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.
Игорь Чурсин. Фото: УФСИН по Тюменской области
Тем не менее, имя задержанного в управлении СКР официально не называют.
КАК ЖИВЁТСЯ В КОЛОНИИ?
В общем-то, и остальным заключённым тюменской ИК-1 жаловаться не на что. Территория облагорожена, есть собственная часовенка, куда часто наведываются православные обитатели колонии. Мусульман здесь тоже немало – порядка 30%, правда, для них молельных комнат ещё не соорудили, в планах. Здесь же расположена столовая, где едят заключённые, и даже специально отведённое место для выпечки хлеба.
Исправительная колония. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области
Чуть поодаль – промзона, где трудятся заключённые. За свою работу многие из «рукодельников» получают не менее минимального размера оплаты труда: на эти деньги они могут что-то купить в магазине, либо скопить, чтобы на выходе из тюрьмы было на что жизнь. Работяги здесь действительно есть, впрочем, есть и бездельники – всё, как там, на воле.
Вход в тюменскую колониюФото: Алексей КОСЕНЧУК
Для людей, любящих искусство, здесь расположена и крупная библиотека - на любой вкус и цвет, однако есть у заключённых и любимое произведение. Как ни странно, но любимой книгой у мужчин исправительной колонии является «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. На втором месте – любовные романы. Здесь же, в библиотеке, заключённые могут и расширить кругозор, прочитав советские энциклопедии.
Труд - дело святоеФото: Алексей КОСЕНЧУК
Свидания с родными тоже разрешены – и краткосрочные, и длительные: одно краткосрочное свидание с близкими длится четыре часа, а длительные – целых три дня. И если четырёхчасовым свиданием с родителями ограничиваются, то три дня берут новобрачные – регистрация браков, заключённых с женщинами «из вне» проходят здесь каждую неделю.
Часовенка во дворе колонииФото: Алексей КОСЕНЧУК
ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Информации о том, кто, каким образом и на какие шиши платил Чурсину за «апартаменты» - пока не известно, однако в сети гуляют две версии.
Первая – жителем «элитки» являлся 36-летний рецидивист Руслан, который был неоднократно судим за разбой, убийства и кражи. Тринадцать лет назад он и ещё 5 соратников напали на двух водителей такси: первого убили, второго – ранили. Нескольких членов преступной группировки задержали и арестовали, однако скрывшийся от следствия Руслан оставался на свободе.
- Первая группа, куда входил Руслан, остановила автомобиль под управлением 26-летнего водителя и договорилась с ним о поездке в пос. Антипино г. Тюмени. По дороге они заставили водителя остановиться в безлюдном месте, напали на него с ножом и жестоко избили, причинив ему тяжкий вред здоровью. В бессознательном состоянии положили его в багажник и на похищенном автомобиле поехали в пос. Антипино, где в такси под управлением 20-летнего водителя их уже ждала вторая группа. Все вместе они напали на другого водителя и связали его. Желая уйти от ответственности, решили убить водителей такси. Они вывезли их за город, где 20-летнему водителю такси проломили домкратом голову и нанесли удар ножом в грудь. После этого они сбросили молодых людей с 15-метровой высоты на берег реки Туры и на похищенных автомобилях скрылись с места преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Спустя полгода он совершил ещё одно убийство – на этот раз своего знакомого – но вскоре был задержан и арестован. В общей сложности за всё про всё ему дали 25 лет тюрьмы.
Вторую версию выдвинули НТВшники. По мнению телевизионщиков, взятку Чурсину дал заключённый, который отбывает срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 2016 года. Мужчину осудили на 6 лет.
Кто именно давал взятку начальнику колонии и есть ли там ещё «элитные апартаменты» - предстоит выяснить следователям. Однако найденную «квартирку» оперативники уже запечатали, от греха подальше.
Начальнику колонии в Тюмени грозит срок за сдачу в аренду ВИП-апартаментов зэкам.Человек, ответственный за особое положение заключенного, уже в СИЗО: начальнику исправительного учреждения в Тюмени, полковнику внутренней службы, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На протяжении года ежемесячно он брал арендную плату в 100 тысяч рублей с заключенного и предоставлял тому ВИП-комнату с доступом к телефону, холодильнику и выходом в Интернет. Что теперь будет с апартаментами повышенной комфортности и для каких целей они вообще открывались в колонии? Красиво жить не запретишь даже в неволе. Видимо, в этом был абсолютно уверен заключенный тюменской колонии строгого режима. Осужденный за жестокое избиение больше года жил в шикарных апартаментах. Мягкая мебель, фотографии семьи, компьютер, несколько наручных часов, даже бутылочка виски припрятана. Помещение только для своих находилось на территории обычного цеха в промзоне колонии. И понятно, что знали о нем единицы. Но позже услышали еще и оперативники ФСИН и ФСБ. Оба ведомства и провели совместную операцию. Даже попасть туда было непросто - бойцам спецназа тоже пришлось потрудиться, вход был тщательно скрыт. Стоимость такого номера на территории исправительного учреждения вполне себе невысокая, по меркам средней гостиницы - чуть больше 3000 рублей в сутки. В месяц - 100 тысяч. Деньги, как считает следствие, получал лично начальник колонии, полковник Игорь Чурсин. О личности заключенного мало кто осведомлен. Известно, что срок в этой колонии он отбывает с 2016 года, осужден на 6 лет, с марта 2018 по май нынешнего года жил в комфортных условиях. Неясно, на сколько бы его хватило, ведь платить за апартаменты ему предстояло еще года два как минимум. По словам правозащитников, которые регулярно бывают в колониях, это, конечно, вопиющее нарушение. Но при этом о нем долго никто не знал. Дверь в апартаменты заварили и опечатали. Сейчас в учреждении продолжают работать следователи, они выясняют, могут ли быть на территории колонии и другие комнаты улучшенной планировки. http://www.ntv.ru/novosti/2209046/
ИСТОЧНИК KP.RU