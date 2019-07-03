Жителем VIP-камеры, платившим за проживание начальнику тюменской колонии, мог быть убийца таксистов

Кожаные кресла, диванчик, холодильник, телефон, интернет и бутылочка виски – такими благами пользовался осуждённый тюменской исправительной колонии №1, благодаря начальнику исправительного учреждения. Комфортабельная «квартирка» находилась в цехе на территории колонии, и, учитывая, что свято место пусто не бывает, начальник решил предоставить её местному криминальному авторитету. Разумеется, за кругленькую сумму – 100 тысяч рублей ежемесячно.

В таких условиях жил преступник. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

КРУГЛЕНЬКАЯ СУММА

Начальником ИК-1 является полковник внутренней службы Игорь Владимирович Чурсин, в отношении которого следователи и возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». «Дань» с осуждённого он собирал с марта 2018 года по май 2019-го. То есть сумма получается приличная – 1,4 млн рублей за предоставление «съёмного жилья».

- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, в т.ч. по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.

Игорь Чурсин. Фото: УФСИН по Тюменской области

Тем не менее, имя задержанного в управлении СКР официально не называют.

КАК ЖИВЁТСЯ В КОЛОНИИ?

В общем-то, и остальным заключённым тюменской ИК-1 жаловаться не на что. Территория облагорожена, есть собственная часовенка, куда часто наведываются православные обитатели колонии. Мусульман здесь тоже немало – порядка 30%, правда, для них молельных комнат ещё не соорудили, в планах. Здесь же расположена столовая, где едят заключённые, и даже специально отведённое место для выпечки хлеба.

Исправительная колония. Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской области

Чуть поодаль – промзона, где трудятся заключённые. За свою работу многие из «рукодельников» получают не менее минимального размера оплаты труда: на эти деньги они могут что-то купить в магазине, либо скопить, чтобы на выходе из тюрьмы было на что жизнь. Работяги здесь действительно есть, впрочем, есть и бездельники – всё, как там, на воле.

Вход в тюменскую колониюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Для людей, любящих искусство, здесь расположена и крупная библиотека - на любой вкус и цвет, однако есть у заключённых и любимое произведение. Как ни странно, но любимой книгой у мужчин исправительной колонии является «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. На втором месте – любовные романы. Здесь же, в библиотеке, заключённые могут и расширить кругозор, прочитав советские энциклопедии.

Труд - дело святоеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Свидания с родными тоже разрешены – и краткосрочные, и длительные: одно краткосрочное свидание с близкими длится четыре часа, а длительные – целых три дня. И если четырёхчасовым свиданием с родителями ограничиваются, то три дня берут новобрачные – регистрация браков, заключённых с женщинами «из вне» проходят здесь каждую неделю.

Часовенка во дворе колонииФото: Алексей КОСЕНЧУК

ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Информации о том, кто, каким образом и на какие шиши платил Чурсину за «апартаменты» - пока не известно, однако в сети гуляют две версии.

Первая – жителем «элитки» являлся 36-летний рецидивист Руслан, который был неоднократно судим за разбой, убийства и кражи. Тринадцать лет назад он и ещё 5 соратников напали на двух водителей такси: первого убили, второго – ранили. Нескольких членов преступной группировки задержали и арестовали, однако скрывшийся от следствия Руслан оставался на свободе.

- Первая группа, куда входил Руслан, остановила автомобиль под управлением 26-летнего водителя и договорилась с ним о поездке в пос. Антипино г. Тюмени. По дороге они заставили водителя остановиться в безлюдном месте, напали на него с ножом и жестоко избили, причинив ему тяжкий вред здоровью. В бессознательном состоянии положили его в багажник и на похищенном автомобиле поехали в пос. Антипино, где в такси под управлением 20-летнего водителя их уже ждала вторая группа. Все вместе они напали на другого водителя и связали его. Желая уйти от ответственности, решили убить водителей такси. Они вывезли их за город, где 20-летнему водителю такси проломили домкратом голову и нанесли удар ножом в грудь. После этого они сбросили молодых людей с 15-метровой высоты на берег реки Туры и на похищенных автомобилях скрылись с места преступления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя полгода он совершил ещё одно убийство – на этот раз своего знакомого – но вскоре был задержан и арестован. В общей сложности за всё про всё ему дали 25 лет тюрьмы.

Вторую версию выдвинули НТВшники. По мнению телевизионщиков, взятку Чурсину дал заключённый, который отбывает срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 2016 года. Мужчину осудили на 6 лет.

Кто именно давал взятку начальнику колонии и есть ли там ещё «элитные апартаменты» - предстоит выяснить следователям. Однако найденную «квартирку» оперативники уже запечатали, от греха подальше.