Афиша на выходные в Тюмени – 2021: куда сходить 23 и 24 января 2021 года

Зима в январе
Фото: Виктория Стеблова
Совсем скоро настанут долгожданные выходные. А это значит, что мы сможем провести время с родными и близкими людьми. Чтобы провести эти два замечательных дня интересно и полезно «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 23 и 24 января 2021 года. Выбирайте то, что вам действительно нравится!
23 ЯНВАРЯ, СУББОТА
Спектакль «Тишина Севера»
Когда: 23 января в 20.00.
Где: МТЦ «Космос», ул. Республики, 165а.
Стоимость: 500 рублей.
Как только вы поднимите трубку и ответите на звонок, вы чудесным образом перенесетесь в историю жизни народов Крайнего Севера. Каждый зритель сможет стать частичкой интерактивного спектакля, основанного на документальном материале о жизни ханты и манси. Спектакль «Тишина Севера» покажет вам то, что скрыто от ваших глаз.
Фото: Афиша Тюмень
Спектакль «Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление»
Стоимость: от 100 до 2500 рублей.
Когда: 23 и 24 января в 16.00 и в 20.00.
Где: драматический театр.
Хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея – доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса. Убийство. Расследование. Поиск преступника. Схватка и наказание. Все это впервые будет решено языком хореографии театра Дмитрия Ефимова «Европа».
Фото: Афиша Тюмень
Экскурсия «В Новый год с песней!»
Стоимость: 700 рублей с группы до 5 человек.
Когда: 23 января в 15.00.
Где: исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47).
Запись: +7 (3452) 68-11-11.
Новогоднее настроение еще царит в музее, и только поэтому вы сможете попасть на последние повторы новогодней экскурсии! На мероприятии посетители познакомятся с творчеством советских композиторов, поэтов, исполнителей, узнают об истории создания песен на зимнюю тематику, о музыкальных проигрывателях советского периода. А праздничное настроение создадут любимые песни про зиму и Новый год!
"В Новый Год с песней".
Фото: Visit Tyumen
Выставка «Детский музей истории русской открытки»
Когда: 23 и 24 января.
Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).
Стоимость: 100 рублей.
Музейный комплекс имени И.Я. Словцова представляет выставку почтовых карточек. Необычная коллекция охватывает разные периоды отечественной истории с конца XIX века до наших дней.
На почтовых карточках вы сможете найти сказки А.С. Пушкина и других великих русских и зарубежных писателей, старинные открытки, детально раскрывающие образ ребенка царских времен и другие, уже более современные открытки.
Фото: Афиша Тюмень
Двухдневный тур в Тобольск
Стоимость: 6 600 рублей с человека.
Когда: 23 и 24 января.
Подробности: 8 (3452) 27-31-17, 27-31-73.
По пути в первую столицу Сибири вы узнаете много полезной информации о нашем регионе.
На двухдневной экскурсии вы увидите:
– музей Григория Распутина;
– Абалакский монастырь;
– «Дворец наместника», музей семьи императора Николая II;
– Тобольский кремль;
– многое другое.
Тур в Тобольск
Фото: Visit Tyumen
Спектакль «Олеся»
Стоимость: от 300 до 800 рублей.
Когда: 23 января в 18.00.
Где: драматический театр.
Яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. В Полесье, в глуши скучает и томится вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них об изгнанницах – старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, как, наверное, случайны и сами чувства, возникшие между ними. И беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь…
Спектакль "Олеся". Фото: ТБДТ
24 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Тур выходного дня «В гости к народам Севера»
Стоимость: 1 500 рублей, 2 700 рублей (с ужином в музее-ресторане «Чум»).
Когда: 24 января в 13.00.
Где: старт от технопарка (ул. Республики,142).
Контакты: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.
Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.
Экскурсия, посвященная народам крайнего севера
Фото: Visit Tyumen
Спектакль «Новеченто (1900-й)»
Стоимость: от 500 до 1000 рублей.
Когда: 24 января в 18.00.
Где: драматический театр.
В первый день XX века на пароходе «Вирджиния» в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.
Спектакль в Тюмени. Фото: БТДТ
Spanish Colors
Когда: 24 января в 19.00.
Где: FABRIC BAR, ул. Молодежная, 74/4, этаж 2.
Стоимость: 500 – 700 рублей.
Гитарные шедевры испанской музыки. Новая концертная программа с испанскими оттенками – Spanish Colors.
Фьюжн с латиноамериканским привкусом, вобравший в себя элементы самых разных жанров – от фламенко и босановы до джаза и блюза.
Фото: Афиша Тюмень
Тур на Казачье подворье
Стоимость: 2 500 – 2 650 рублей.
Где: отправление от ТЦ «Калинка», ул. Республики, 65.
Когда: 24 января.
Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.
Казаки и казачки встретят гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству вас ждут танцы и песни. А после вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.
Казачье подворье
Фото: Visit Tyumen