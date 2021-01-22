Афиша на выходные в Тюмени – 2021: куда сходить 23 и 24 января 2021 года

Зима в январе Фото: Виктория Стеблова

Совсем скоро настанут долгожданные выходные. А это значит, что мы сможем провести время с родными и близкими людьми. Чтобы провести эти два замечательных дня интересно и полезно «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 23 и 24 января 2021 года. Выбирайте то, что вам действительно нравится!

23 ЯНВАРЯ, СУББОТА

Спектакль «Тишина Севера»

Когда: 23 января в 20.00.

Где: МТЦ «Космос», ул. Республики, 165а.

Стоимость: 500 рублей.

Как только вы поднимите трубку и ответите на звонок, вы чудесным образом перенесетесь в историю жизни народов Крайнего Севера. Каждый зритель сможет стать частичкой интерактивного спектакля, основанного на документальном материале о жизни ханты и манси. Спектакль «Тишина Севера» покажет вам то, что скрыто от ваших глаз.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление»

Стоимость: от 100 до 2500 рублей.

Когда: 23 и 24 января в 16.00 и в 20.00.

Где: драматический театр.

Хореографический детектив по мотивам мирового бестселлера «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея – доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса. Убийство. Расследование. Поиск преступника. Схватка и наказание. Все это впервые будет решено языком хореографии театра Дмитрия Ефимова «Европа».

Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия «В Новый год с песней!»

Стоимость: 700 рублей с группы до 5 человек.

Когда: 23 января в 15.00.

Где: исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47).

Запись: +7 (3452) 68-11-11.

Новогоднее настроение еще царит в музее, и только поэтому вы сможете попасть на последние повторы новогодней экскурсии! На мероприятии посетители познакомятся с творчеством советских композиторов, поэтов, исполнителей, узнают об истории создания песен на зимнюю тематику, о музыкальных проигрывателях советского периода. А праздничное настроение создадут любимые песни про зиму и Новый год!

"В Новый Год с песней". Фото: Visit Tyumen

Выставка «Детский музей истории русской открытки»

Когда: 23 и 24 января.

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Стоимость: 100 рублей.

Музейный комплекс имени И.Я. Словцова представляет выставку почтовых карточек. Необычная коллекция охватывает разные периоды отечественной истории с конца XIX века до наших дней.

На почтовых карточках вы сможете найти сказки А.С. Пушкина и других великих русских и зарубежных писателей, старинные открытки, детально раскрывающие образ ребенка царских времен и другие, уже более современные открытки.

Фото: Афиша Тюмень

Двухдневный тур в Тобольск

Стоимость: 6 600 рублей с человека.

Когда: 23 и 24 января.

Подробности: 8 (3452) 27-31-17, 27-31-73.

По пути в первую столицу Сибири вы узнаете много полезной информации о нашем регионе.

На двухдневной экскурсии вы увидите:

– музей Григория Распутина;

– Абалакский монастырь;

– «Дворец наместника», музей семьи императора Николая II;

– Тобольский кремль;

– многое другое.

Тур в Тобольск Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Олеся»

Стоимость: от 300 до 800 рублей.

Когда: 23 января в 18.00.

Где: драматический театр.

Яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. В Полесье, в глуши скучает и томится вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них об изгнанницах – старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, как, наверное, случайны и сами чувства, возникшие между ними. И беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь…

Спектакль "Олеся". Фото: ТБДТ

24 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 рублей, 2 700 рублей (с ужином в музее-ресторане «Чум»).

Когда: 24 января в 13.00.

Где: старт от технопарка (ул. Республики,142).

Контакты: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.

Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Экскурсия, посвященная народам крайнего севера Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Новеченто (1900-й)»

Стоимость: от 500 до 1000 рублей.

Когда: 24 января в 18.00.

Где: драматический театр.

В первый день XX века на пароходе «Вирджиния» в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

Спектакль в Тюмени. Фото: БТДТ

Spanish Colors

Когда: 24 января в 19.00.

Где: FABRIC BAR, ул. Молодежная, 74/4, этаж 2.

Стоимость: 500 – 700 рублей.

Гитарные шедевры испанской музыки. Новая концертная программа с испанскими оттенками – Spanish Colors.

Фьюжн с латиноамериканским привкусом, вобравший в себя элементы самых разных жанров – от фламенко и босановы до джаза и блюза.

Фото: Афиша Тюмень

Тур на Казачье подворье

Стоимость: 2 500 – 2 650 рублей.

Где: отправление от ТЦ «Калинка», ул. Республики, 65.

Когда: 24 января.

Запись: +7 (9044) 93-70-88, +7 (9058) 26-35-20.

Казаки и казачки встретят гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству вас ждут танцы и песни. А после вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.